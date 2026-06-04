Perú

Temperaturas en Piura: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

PUBLICIDAD

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Piura este 4 de junio:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 36 grados, la previsión de lluvia será del 21%, con una nubosidad del 70%, mientras que las ráfagas de viento serán de 52 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 24 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 64%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 37 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la frontera con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde existen más variedades del clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Conoce el clima de este día en Lima

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Conoce el clima de este día en Lima

¿Cómo estará el clima en Huancayo?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

¿Cómo estará el clima en Huancayo?

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cuzco este jueves

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cuzco este jueves

Previsión del clima en Arequipa para antes de salir de casa este 4 de junio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Previsión del clima en Arequipa para antes de salir de casa este 4 de junio

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas en Iquitos este 4 de junio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas en Iquitos este 4 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

Elecciones 2026: más de 580 observadores internacionales supervisarán la segunda vuelta y se desplegarán en todo el Perú

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Poder Judicial rechaza pedido de Renzo Reggiardo para suspender la segunda vuelta presidencial

ENTRETENIMIENTO

Metiche desliza información de Christian Domínguez que no puede confirmar: “Puede usar el celular de un compañero”

Metiche desliza información de Christian Domínguez que no puede confirmar: “Puede usar el celular de un compañero”

Karla Tarazona y Christian Domínguez hablan tras su boda y revelan por qué no tendrán luna de miel: “Estamos muy contentos”

Cantan ‘La Incondicional’ en la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez y Magaly Medina se burla: “¿Cómo le van a cantar eso?”

¿Quién es Carla Arce? La exbailarina vinculada a Miguel Trauco tras ampay dentro de camioneta en Miraflores: “Un amigo al que quiero mucho”

Melanie Martínez y Mary Moncada se suman a broma de Magaly Medina sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

DEPORTES

Cienciano vs Lanús: fechas, horarios y canal TV de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Lanús: fechas, horarios y canal TV de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Carlos Gómez concluye su aventura en Alianza Lima para meterse de lleno en FC Cajamarca: “Sé que es un hasta pronto”

Sporting Cristal vs RB Bragantino: fechas, horarios y canal TV de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Semifinales de Roland Garros 2026: fechas, horarios y dónde ver en vivo los partidos del Grand Slam

Paolo Hurtado firmó un triplete en la Liga 3 con Unión Huaral y contó el motivo de su regreso al fútbol