Exalcalde de La Molina sobre Rafael López Aliaga: “Mi padre dejó de ser su abogado porque es un gran pend***, es el diablo”

El exalcalde de La Molina y aspirante presidencial, Álvaro Paz de la Barra, afirmó que López Aliaga utilizó fondos de la MML para promover su candidatura

Por Luis Paucar

Álvaro Paz de la Barra,
Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina, acusó a Rafael López Aliaga de utilizar recursos públicos de la Municipalidad de Lima para fines políticos

El exalcalde de La Molina y actual candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, cuestionó este jueves al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por el presunto uso indebido de recursos públicos con fines políticos.

Durante una entrevista con el canal de streaming Recutecu Media, sostuvo que la comuna limeña enfrenta una difícil situación financiera, por lo que —señaló— Renzo Reggiardo, sucesor de López Aliaga, acudió al Parlamento para solicitar fondos.

“Si ya le han dado cinco mil millones, además del presupuesto que tienen, ¿a dónde se han llevado esa plata? Yo creo que para la maquinaria presidencial (...) han usado todo el estamento municipal metropolitano para justamente endiosar a una persona que no es un dios, pero que en verdad es un diablo", afirmó.

Paz de la Barra indicó que conoce a López Aliaga desde la infancia, pues su padre fue su abogado defensor.

“Tuvo que dejarlo porque justamente entendió de que era un mal empresario, que era un vivo y sus socios también lo dejaron (...) Él tiene (un proceso por) lavado de activos y ahora se lo han ampliado por dos años más porque hay, disculpen la expresión, bastante pendej***. Yo no puedo decir cosas porque el abogado tiene el secreto profesional”, señaló.

“Es un gran pend*** y el Perú no se merece un pend***, mucho menos como líder político y menos como presidente. Si gusta que me querelle, pero como él sabe que yo sé cosas de él no lo va a hacer. (...) Rafael López Aliaga es el diablo hecho persona”, apuntó.

Consultado al respecto durante una rueda de prensa, el exalcalde capitalino negó tener deudas tributarias con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y señaló que inició acciones legales contra el periodista de investigación Ángel Páez.

“Él ya está procesado, está acusado. (...) No creo que La República siga diciendo (eso). Su cárcel podría ser mayor”, afirmó antes de mencionar que la mayoría de las empresas que estuvieron bajo revisión tributaria ya cerraron los procesos en su contra.

Renuncia

López Aliaga renunció a la Alcaldía de Lima a mediados de octubre, en el último día habilitado por ley, para presentarse como candidato presidencial en las elecciones generales de abril.

El anuncio coincidió con encuestas que lo ubican favorito, con 10 % de intención de voto. Al presentar su dimisión ante el Concejo Metropolitano, declaró que “lo fácil es correrse, pero hay que asumir lo difícil, hay que dejar la zona de confort y dejar la vida, incluso, si es necesario”.

Se quejó de que recibió un gobierno municipal con 400 millones de soles en deudas y continuas marchas de protesta en la ciudad. Asimismo, se felicitó por haber llegado a 13 millones de habitantes para “darles estabilidad económica” y “quitarle los miedos a la gente ante la ausencia del Estado”.

“Voy a estar encima (de la Municipalidad), tengo una fijación por terminar las cosas y hemos avanzado muchísimo”, señaló. Aprovechó también para solicitar al mandatario interino, José Jerí, que promueva reformas profundas en el Estado y en el Gabinete que está próximo a anunciar.

