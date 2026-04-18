Perú

Papa León XIV se quiebra y llora durante su visita a África: “Le amamos con todo el corazón”

Las palabras de un joven universitario lograron emocionar profundamente al Sumo Pontífice, quien ha recibido muestras de apoyo desde Perú en medio de los cuestionamientos públicos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

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Un joven estudiante toma la palabra para dirigirse al Papa León XIV en español, expresando el profundo amor y respeto de la juventud. Su sincero mensaje, "le amamos con todo el corazón", conmueve visiblemente al líder religioso.

Durante su viaje apostólico en Camerún, el papa León XIV protagonizó una escena cargada de emoción al quebrarse en llanto, conmovido por el recibimiento de los fieles y las palabras de los jóvenes universitarios. La imagen del Pontífice tocando sus ojos sobre el estrado, en medio de los saludos de la ciudadanía, reflejó el impacto que tuvo el afecto de la comunidad local.

El Sumo Pontífice presidió una multitudinaria misa y dirigió un mensaje de aliento a la iglesia local, animando a los fieles a perseverar en la fe pese a las dificultades. Destacó que la Iglesia en Camerún “está viva, es joven, rica en dones y vibrante en su diversidad y comunión”, palabras que recibieron una respuesta entusiasta de los presentes.

La jornada incluyó un encuentro significativo en la Universidad Católica de África Central. Allí, un joven universitario expresó unas palabras frente a los presentes. Este testimonio arrancó una sonrisa emocionada al Papa, evidenciando el profundo vínculo entre el pastor y la juventud.

El Papa León XIV no oculta su emoción y llora al recibir el cariño de los cameruneses| Video: Desde la fe

“Santísimo Padre, nosotros, los jóvenes estudiantes, le amamos con todo el corazón. Que su presencia entre nosotros sea una fuente inagotable de gracia y bendición del Señor”, manifestó.

Por su parte, el papa León XIV, en su mensaje a los estudiantes, los alentó a convertirse en protagonistas del futuro y remarcó la importancia de una formación integral que una el rigor académico con la responsabilidad ética, especialmente ante los desafíos sociales actuales, reportó Vatican News.

El Papa León XIV vivió una jornada marcada por la emoción durante su paso por Camerún, donde las palabras de un joven universitario y el afectuoso recibimiento de la ciudadanía provocaron lágrimas en el Pontífice.| ACIPRENSA
El Papa León XIV vivió una jornada marcada por la emoción durante su paso por Camerún, donde las palabras de un joven universitario y el afectuoso recibimiento de la ciudadanía provocaron lágrimas en el Pontífice.| ACIPRENSA

La jornada en Camerún quedó marcada por los gestos de cercanía del Pontífice y la respuesta cálida de la comunidad, consolidando un mensaje de esperanza, compromiso y confianza en el papel de las nuevas generaciones.

Perú muestra apoyo al papa León XIV frente a Trump

Los obispos del Perú convocaron a una jornada nacional de oración en apoyo al Papa León XIV, en respuesta a la controversia surgida tras las declaraciones críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Pontífice. Trump cuestionó la postura del papa a favor de una paz “desarmada y desarmante” en el contexto del conflicto con Irán, lo que generó reacciones en diversos sectores. La Conferencia Episcopal Peruana pidió a todas las diócesis del país que se unan en plegarias durante las celebraciones religiosas, como muestra de respaldo espiritual y comunión con la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

El vínculo entre el Papa León XIV y el Perú es especialmente cercano, ya que antes de asumir el pontificado desempeñó una destacada labor pastoral en el país, siendo obispo de Chiclayo y administrador apostólico del Callao. Su paso por estas jurisdicciones dejó una huella entre los fieles y consolidó una relación particular con la Iglesia peruana, lo que explica la fuerte respuesta de los obispos y la comunidad católica local ante las críticas internacionales.

El papa León XIV saluda a los fieles el día en que celebra una santa misa en el aeropuerto de Yaoundé-Ville en Yaoundé, Camerún.18 de abril de 2026. REUTERS/Luc Gnago
El papa León XIV saluda a los fieles el día en que celebra una santa misa en el aeropuerto de Yaoundé-Ville en Yaoundé, Camerún.18 de abril de 2026. REUTERS/Luc Gnago

Como parte de la convocatoria, los obispos difundieron una oración especial pidiendo fortaleza, serenidad y protección para el Papa en este momento de tensión internacional. El objetivo es que las comunidades católicas sean un signo visible de comunión con el Pontífice y que su mensaje por la paz siga resonando, incluso frente a los cuestionamientos externos.

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