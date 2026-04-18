El papa León XIV afirmó que sus discursos en África no eran para debatir con Donald Trump

El papa León XIV (Reuters)

El papa León XIV afirmó este sábado que los discursos pronunciados durante su viaje por África no estaban dirigidos como respuesta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y expresó que no desea prolongar ese debate.

Estas declaraciones las realizó a bordo del avión que lo trasladaba a Angola desde Camerún, en el marco de su gira africana, con la presencia de medios.

El pontífice señaló que en los últimos días surgió “una cierta narrativa que no ha sido precisa” debido “a la situación política creada en el primer día del viaje cuando el presidente de los Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí”.

Sostuvo que gran parte de lo publicado “ha sido más un análisis de los discursos, tratando de interpretar” sus palabras.

El Papa hizo referencia a interpretaciones que consideraron sus discursos en África como respuestas a Trump, después de que este lo criticara por su postura contra la guerra en Irán y lo calificara como “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”.

En este contexto, citó su intervención en el encuentro por la paz celebrado en Bamenda, en el noroeste de Camerún, donde persiste una guerra civil desde hace diez años, y declaró que “un puñado de tiranos está destruyendo el mundo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Nathan Howard)

“El discurso en la reunión por la paz de hace un par de días fue preparado dos semanas antes, mucho antes de que el presidente comentara sobre mí y sobre el mensaje de paz que promuevo”, aseguró el Papa.

Lamentó que, “sin embargo, se interpretó como si estuviera intentando debatir una vez más con el presidente, lo cual no es mi interés en absoluto”.

El pontífice estadounidense recalcó que continuará con su labor “proclamando el mensaje del Evangelio”.

“Los textos de los evangelios que hemos utilizado nos ofrecen una serie de aspectos maravillosos y hermosos de lo que significa ser cristiano”, agregó.

Añadió: “Seguir a Cristo, promover la fraternidad y la hermandad y confiar en el Señor pero también buscar maneras de promover la justicia y la paz en nuestro mundo”.

León XIV sí respondió al presidente de los Estados Unidos el primer día de su viaje a África, durante el vuelo a Argelia, al afirmar ante los periodistas que mantendría su postura contraria a la guerra porque así lo exige el Evangelio y que no tenía “miedo” de la administración Trump.

Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán. 18 de abril de 2026. REUTERS

Donald Trump dijo que Irán no puede “chantajear” a EEUU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz

En otro orden, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este sábado a Irán que no “chantajee” a Washington con sus contradicciones sobre el futuro del estrecho de Ormuz, después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este estratégico canal.

“Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó durante un evento en la Casa Blanca.

El régimen persa informó más temprano que ha restablecido un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, luego de haber anunciado su reapertura, como respuesta al bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes.

Según el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, indicó en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Zolfagari explicó que el control sobre el paso marítimo implica restricciones al tránsito en una de las principales rutas energéticas, por donde circula el 20% del petróleo mundial.

Añadió que Teherán había autorizado previamente el paso “limitado y gestionado” de algunos buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” durante las negociaciones, pero que esta medida se revocó por la continuidad del bloqueo estadounidense, al que calificó de reiterado incumplimiento por parte de Washington.

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, afirmó Zolfagari.

Durante la madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, señaló en X que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si el bloqueo estadounidense sigue vigente y denunció “afirmaciones falsas” de Trump sobre el paso marítimo y las negociaciones de paz.

“Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, expresó Qalibaf, quien lideró la delegación iraní en las recientes conversaciones con EEUU en Islamabad.

Qalibaf indicó también que el tránsito por el estrecho se realizará según “rutas designadas” y con “autorización de Irán”.