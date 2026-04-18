Franco Torres exalta la espléndida dinámica de Los Chankas en el Torneo Apertura en Liga 1 2026: “Lo importante es que seguimos arriba y peleando”

Franco Torres durante el partido contra Atlético Grau. - Crédito: Juvenal Carrión

Los Chankas enlazan un periodo de solo triunfos puros en el Apertura 2026. Llevan ya siete victorias al hilo, las cuales han permitido que se instalen como líderes indiscutibles del campeonato peruano con 26 unidades, aventajando por tan solo tres a Alianza Lima. Al doblegar a Atlético Grau han confirmado ser serios candidatos para levantar el primer trofeo del año.

El mediocentro Franco Torres, de los valores más importantes del club de Andahuaylas, ha manifestado su alegría por la actualidad de los suyos: “Estoy contento porque fue un triunfo muy importante para nosotros, para mantener la diferencia que hemos sacado. Lo importante es que seguimos ahí arriba y peleando”.

A los ‘guerreros’ le esperan un duro enfrentamiento en la siguiente fecha contra Cienciano, que también se ubica en la parte alta de la clasificación, aunque buena parte de su atención está centrada en el arranque de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Al respecto, Torres mencionó que “sabemos que es un rival directo, pero lo importante es que jugamos en casa. Vamos a salir a hacer nuestro trabajo y dejar la vida en la cancha”.

El mediocentro argentino se ha establecido como el artillero de los 'guerreros' con exhibiciones impresionantes en el Apertura 2026. |FOTO: Frank Palomino | VIDEO: Renzo Galiano

Los Chankas tienen por delante una oportunidad única de escribir su nombre con letras doradas en el fútbol peruano. Por su magnífico rendimiento aunado a puntuales emergentes, como Adrián Quiroz y Abdiel Ayarza, cuenta con argumentos suficientes para coronarse ganador del Torneo Apertura, aunque el camino aún es un poco largo.

Como uno de sus goleadores actuales, Franco Torres le explicó a Infobae Perú las razones detrás de la loable campaña: “Vamos partido a partido. Siento que el grupo da la vida en todos los entrenamientos. Entonces, después eso se ve reflejado en la cancha. Así que cada práctica la trabajamos al máximo. No hay nadie que se relaje ni nada de eso. Por eso estamos peleando arriba”.