Gobierno subsidiará aportes de AFP, ONP y EsSalud para trabajadores de mypes: la medida comenzaría en dos meses

La persona dispondrá de un año, a partir del día posterior a cumplir 18 años, para definir a qué sistema previsional se incorporará. Foto: Rankia Perú

El Gobierno de Perú anunció un subsidio estatal para los aportes a las pensiones y el seguro social de salud de trabajadores de micro y pequeñas empresas (MYPES), en el marco de la nueva Estrategia Nacional de Formalización Laboral al 2040. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, busca incentivar la formalidad en un sector que registra los mayores niveles de empleo informal en el país.

¿Cómo será el mecanismo de aporte estatal?

El Estado cubrirá el 13% correspondiente al aporte a las pensiones. Este pago podrá destinarse tanto a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) como a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según la preferencia de cada trabajador. De este modo, el importe no se descontará del salario del empleado, lo que incrementará su ingreso líquido.

Además, el Gobierno asumirá el 9% de aporte a EsSalud, obligación que recae sobre el empleador. Con esta medida, el Estado busca atenuar la carga de costos laborales que dificulta la formalización de las MYPES, un sector que concentra el mayor número de trabajadores sin acceso a beneficios sociales y previsionales.

Beneficios laborales hoy serán subvencionados por el Estado Peruano. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿En dónde se aplicará dicha subvención?

La subvención está destinada a mypes de 16 regiones del país como son las que a continuación se detalla:

Piura

Tumbes

Áncash

Junín

Cusco

Ucayali

Pasco

Loreto

Huánuco

San Martín

Huancavelica

Ayacucho

Amazonas

Cajamarca

Apurímac

Puno

El criterio de selección prioriza a las empresas que integren a su personal en la Planilla Electrónica (PDPLAME), un requisito clave para canalizar los beneficios y asegurar la trazabilidad de los aportes. El Ministerio de Trabajo está en proceso de diseñar la unidad funcional encargada de establecer los parámetros para la selección de las empresas beneficiadas, el monto final de la subvención y los mecanismos de control.

El objetivo central de la Estrategia Nacional de Formalización Laboral es reducir la informalidad laboral del 70% actual al 50% para 2040. Este plan incluye incentivos concretos para las MYPES, sector que, de acuerdo con cifras del propio Ministerio, enfrenta obstáculos significativos debido a los elevados costos asociados a la formalización. El Ministerio de Trabajo estima que estas políticas permitirán generar un entorno más favorable para la incorporación de nuevas empresas a la economía formal.

Reacciones tras este anuncio del Estado

La medida fue recibida con expectativa por representantes de asociaciones de mypes, quienes esperan que el subsidio contribuya a aliviar las cargas asociadas a la formalización y promueva la estabilidad laboral de los trabajadores. Por su parte, expertos en seguridad social han destacado la importancia de reforzar los sistemas de control y fiscalización para evitar filtraciones o mal uso de los recursos asignados.

En las próximas semanas, el Ministerio de Trabajo difundirá los lineamientos técnicos y abrirá el proceso para que las empresas interesadas puedan inscribirse y acceder a los beneficios. El Gobierno prevé monitorear los resultados y ajustar la estrategia en función del impacto sobre los niveles de formalidad y calidad del empleo en el país.

¿Cuáles son los beneficios laborales en la microempresa?

Los trabajadores de microempresas tienen derecho a una remuneración mínima vital, 15 días de vacaciones anuales, jornadas de 48 horas semanales, descanso semanal y feriados pagados, seguro de salud (SIS o EsSalud), y seguro de vida ley. No tienen CTS ni gratificaciones

Remuneración: Debe ser la Remuneración Mínima Vital (RMV). Actualmente está en 1130 soles

Vacaciones: 15 días calendario remunerados al año.

Jornada Laboral: Máximo 8 horas diarias o 48 semanales.

Descansos: 24 horas consecutivas de descanso semanal y goce de feriados establecidos.

Salud: Cobertura de seguro de salud la cual es generalmente SIS y es subsidiado por el estado.

Pensiones: Afiliación a un sistema de pensiones (ONP o AFP).

Seguro de Vida: Seguro de Vida Ley desde el inicio de la relación laboral.

Indemnización por despido: 10 días de remuneración por año de servicios, con un tope de 90 días