Perú

Gobierno subsidiará aportes de AFP, ONP y EsSalud para trabajadores de mypes: la medida comenzaría en dos meses

La iniciativa, prevista para ejecutarse en dos meses, forma parte de la Estrategia Nacional de Formalización Laboral al 2040 y tiene como objetivo reducir la informalidad laboral.

Guardar
La persona dispondrá de un año, a partir del día posterior a cumplir 18 años, para definir a qué sistema previsional se incorporará.
La persona dispondrá de un año, a partir del día posterior a cumplir 18 años, para definir a qué sistema previsional se incorporará. Foto: Rankia Perú

El Gobierno de Perú anunció un subsidio estatal para los aportes a las pensiones y el seguro social de salud de trabajadores de micro y pequeñas empresas (MYPES), en el marco de la nueva Estrategia Nacional de Formalización Laboral al 2040. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, busca incentivar la formalidad en un sector que registra los mayores niveles de empleo informal en el país.

¿Cómo será el mecanismo de aporte estatal?

El Estado cubrirá el 13% correspondiente al aporte a las pensiones. Este pago podrá destinarse tanto a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) como a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según la preferencia de cada trabajador. De este modo, el importe no se descontará del salario del empleado, lo que incrementará su ingreso líquido.

Además, el Gobierno asumirá el 9% de aporte a EsSalud, obligación que recae sobre el empleador. Con esta medida, el Estado busca atenuar la carga de costos laborales que dificulta la formalización de las MYPES, un sector que concentra el mayor número de trabajadores sin acceso a beneficios sociales y previsionales.

Utilidades 2026: días efectivamente laborados determinan el monto que recibirán los trabajadores. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Beneficios laborales hoy serán subvencionados por el Estado Peruano. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿En dónde se aplicará dicha subvención?

La subvención está destinada a mypes de 16 regiones del país como son las que a continuación se detalla:

  • Piura
  • Tumbes
  • Áncash
  • Junín
  • Cusco
  • Ucayali
  • Pasco
  • Loreto
  • Huánuco
  • San Martín
  • Huancavelica
  • Ayacucho
  • Amazonas
  • Cajamarca
  • Apurímac
  • Puno

El criterio de selección prioriza a las empresas que integren a su personal en la Planilla Electrónica (PDPLAME), un requisito clave para canalizar los beneficios y asegurar la trazabilidad de los aportes. El Ministerio de Trabajo está en proceso de diseñar la unidad funcional encargada de establecer los parámetros para la selección de las empresas beneficiadas, el monto final de la subvención y los mecanismos de control.

El objetivo central de la Estrategia Nacional de Formalización Laboral es reducir la informalidad laboral del 70% actual al 50% para 2040. Este plan incluye incentivos concretos para las MYPES, sector que, de acuerdo con cifras del propio Ministerio, enfrenta obstáculos significativos debido a los elevados costos asociados a la formalización. El Ministerio de Trabajo estima que estas políticas permitirán generar un entorno más favorable para la incorporación de nuevas empresas a la economía formal.

Reacciones tras este anuncio del Estado

La medida fue recibida con expectativa por representantes de asociaciones de mypes, quienes esperan que el subsidio contribuya a aliviar las cargas asociadas a la formalización y promueva la estabilidad laboral de los trabajadores. Por su parte, expertos en seguridad social han destacado la importancia de reforzar los sistemas de control y fiscalización para evitar filtraciones o mal uso de los recursos asignados.

En las próximas semanas, el Ministerio de Trabajo difundirá los lineamientos técnicos y abrirá el proceso para que las empresas interesadas puedan inscribirse y acceder a los beneficios. El Gobierno prevé monitorear los resultados y ajustar la estrategia en función del impacto sobre los niveles de formalidad y calidad del empleo en el país.

¿Cuáles son los beneficios laborales en la microempresa?

Los trabajadores de microempresas tienen derecho a una remuneración mínima vital, 15 días de vacaciones anuales, jornadas de 48 horas semanales, descanso semanal y feriados pagados, seguro de salud (SIS o EsSalud), y seguro de vida ley. No tienen CTS ni gratificaciones

  • Remuneración: Debe ser la Remuneración Mínima Vital (RMV). Actualmente está en 1130 soles
  • Vacaciones: 15 días calendario remunerados al año.
  • Jornada Laboral: Máximo 8 horas diarias o 48 semanales.
  • Descansos: 24 horas consecutivas de descanso semanal y goce de feriados establecidos.
  • Salud: Cobertura de seguro de salud la cual es generalmente SIS y es subsidiado por el estado.
  • Pensiones: Afiliación a un sistema de pensiones (ONP o AFP).
  • Seguro de Vida: Seguro de Vida Ley desde el inicio de la relación laboral.
  • Indemnización por despido: 10 días de remuneración por año de servicios, con un tope de 90 días

Temas Relacionados

AFPONPEEsSaludFormalización laboralperu-noticias

Más Noticias

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 18 de abril de 2026

El aumento de los precios de combustibles en Lima incrementa el gasto diario de transportistas y usuarios. Esta situación ha generado crisis en todos los hogares del país porque al subir el petróleo sube los precios en productos de la canasta básica familiar.

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 18 de abril de 2026

Podrás identificar llamadas spam con el prefijo 500: MTC alista decreto supremo

¿Llamadas spam tienen las horas contadas? Finalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó el proyecto de cómo se aplicará el identificador al ‘acoso comercial’

Podrás identificar llamadas spam con el prefijo 500: MTC alista decreto supremo

¿Cómo hacer frente al alza del dólar? Cinco ‘fijas’ para cuidar tu economía familiar

El tipo de cambio se ha disparado en Perú, lo que impacta en las familias peruanas haciendo que el sol vaga menos que antes. Ante la incertidumbre del resultado electoral para este año, ¿cómo pueden cuidar las familias su dinero?

¿Cómo hacer frente al alza del dólar? Cinco ‘fijas’ para cuidar tu economía familiar

Este lunes 20 el JNE realizará el primer recuento de votos en la historia del Perú

Serán 4 mesas de sufragio de Junín donde se aplicará por primera vez esta figura. En total hay más de 100 mesas donde se deberá realizar un recuento de las cédulas

Este lunes 20 el JNE realizará el primer recuento de votos en la historia del Perú

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026: duelos para levantar trofeo de la Liga 1

Los ‘blanquiazules’ chocarán con Cusco FC este sábado 18 de abril en Matute y está obligado a ganar para mantenerse en la lucha por el liderato. Entérate lo que le falta al equipo de Pablo Guede en la recta final

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026: duelos para levantar trofeo de la Liga 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Este lunes 20 el JNE realizará el primer recuento de votos en la historia del Perú

Este lunes 20 el JNE realizará el primer recuento de votos en la historia del Perú

JNE da conocer fecha estimada para saber quiénes pasan a la segunda vuelta de las Elecciones 2026

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

Resultados en regiones ONPE al 94.119 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.414 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

ENTRETENIMIENTO

William Luna celebra nueva versión de su tema por Soledad Pastorutti y Miranda!: “Agradecido por las bendiciones que me ha dado ‘Vienes y te vas’”

William Luna celebra nueva versión de su tema por Soledad Pastorutti y Miranda!: “Agradecido por las bendiciones que me ha dado ‘Vienes y te vas’”

“Aquí puedo explorar más mi lado de conductora”: Melissa Paredes, su nueva etapa en ‘Estás en todas’ y la ilusión de la llegada de un segundo bebé

‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad lanzan nueva versión del tema de William Luna

Laura Pausini ya está en Lima para brindar su concierto en el Arena 1: horarios, accesos, setlist y recomendaciones

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

DEPORTES

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026: duelos para levantar trofeo de la Liga 1

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026: duelos para levantar trofeo de la Liga 1

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Qué necesita Perú para meterse a la zona de repechaje en la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026?

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026