Perú

Las disculpas de ‘Cristorata’ no frenan proceso penal tras expresiones racistas: “Debe asumir la responsabilidad, va a tener una sentencia”

Christopher Puente enfrenta una investigación fiscal por presunta discriminación, en un proceso donde la reparación civil beneficiaría a la sociedad y las comunidades indígenas afectadas por sus declaraciones en redes sociales.

Guardar
Abogado que denunció a ‘Cristorata’ rechaza efecto de disculpas tras expresiones racistas. Composición Infobae Perú
Abogado que denunció a ‘Cristorata’ rechaza efecto de disculpas tras expresiones racistas. Composición Infobae Perú

El streamer peruano Christopher Andrío Puente, conocido como ‘Cristorata, enfrenta una denuncia formal por discriminación tras emitir expresiones consideradas racistas durante una transmisión en vivo. El abogado Dennis Llamocca Chillca, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos, remarcó que las disculpas públicas ofrecidas por el creador de contenido no lo liberan de una posible responsabilidad penal, ya que se trata de un presunto delito común perseguido de oficio por el Ministerio Público.

Denuncia formal y proceso penal

Dennis Llamocca, abogado cusqueño, presentó una denuncia contra Puente Viena, alias ‘Cristorata’, por la presunta comisión del delito de discriminación. El caso fue puesto en conocimiento de la Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, que ya inició una investigación preliminar bajo el artículo 323 del Código Penal, norma que sanciona los actos de discriminación con penas de entre dos y tres años de prisión.

La acción penal fue motivada por los comentarios vertidos por ‘Cristorata’ durante una transmisión en la plataforma Kick, el pasado 12 de abril. En ese espacio, el streamer realizó frases denigrantes y racistas dirigidas a ciudadanos de regiones andinas del sur del país, incluyendo Ayacucho, Puno y Cusco, en el contexto de las recientes elecciones presidenciales.

Cristorata expresó frases racistas durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick. Composición: Infobae
Cristorata expresó frases racistas durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick. Composición: Infobae

Alcance penal de las disculpas públicas

En declaraciones para RPP, Dennis Llamocca explicó que las disculpas públicas emitidas por ‘Cristorata’ no lo eximen de enfrentar un proceso penal.

“Las disculpas que dio el señor [Cristopher Puente Viena] es a la sociedad, pero la responsabilidad penal tiene que asumir y el señor va a tener una sentencia, o una cuestión que él pueda someterse también a lo que se llama un acuerdo reparatorio, pero de igual forma recae ya en un antecedente. Lo que se debe dejar en claro es que no se puede normalizar este tipo de actos o conductas, se tiene que denunciar”, sostuvo el abogado en declaraciones para Ampliación de Noticias-Edición Cusco.

Llamocca precisó que, a diferencia de los delitos privados, los procedimientos por discriminación no se resuelven con una simple retractación. “El señor ha pedido disculpas, ¿se puede absolver su responsabilidad? No, porque no es un proceso privado de querella. Cuando una persona lo insulta, lo humillan o le generan alguna calumnia puede pedir disculpas y se absuelve de su culpabilidad. En este caso no porque es un delito común, no privado”, añadió en entrevista con RPP Cusco.

Cristorata enfrenta nueva polémica por frases racistas y discriminatorias: pidió disculpas y quedó bajo investigación
Cristorata enfrenta nueva polémica por frases racistas y discriminatorias: pidió disculpas y quedó bajo investigación

Sanciones y reparación civil

El abogado denunciante afirmó que, de comprobarse la responsabilidad, la sanción no solo podría implicar una condena penal sino también el pago de una reparación civil a favor de la sociedad.

Va a pagar una reparación civil a favor de la sociedad porque los agraviados acá son la colectividad y también todas las poblaciones indígenas de nuestro país. Va a haber una sentencia si es que ya la Fiscalía determina qué es lo que van a solicitar. Pero la acción penal, quien lo va a perseguir, es el Ministerio Público”, indicó.

Cristorata

Llamocca resaltó la importancia de que este tipo de conductas no queden impunes y de sentar precedentes en defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por discursos de odio o discriminación.

Avances en la investigación

Según detalló el abogado, la Fiscalía ya ha programado una serie de diligencias en el marco de la investigación preliminar. Entre ellas, la toma de declaración de Christopher Puente, la visualización y transcripción íntegra de los materiales audiovisuales difundidos durante la transmisión y la realización de una evaluación psicológica al investigado. Estas acciones buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La investigación avanza con la recopilación de pruebas y testimonios, en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley. Además, el fiscal encargado ha dispuesto que se practiquen otras diligencias urgentes que permitan esclarecer la naturaleza de las expresiones denunciadas y su posible impacto en la sociedad.

Cristorata ofreció disculpas públicas tras emitir comentarios racistas durante una transmisión en vivo por Kick.
Cristorata ofreció disculpas públicas tras emitir comentarios racistas durante una transmisión en vivo por Kick.

Temas Relacionados

Cristorataperu-entretenimientoDennis Llamocca Chillca

Más Noticias

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Zé Ricardo saldrán a levantarse ante el equipo colombiano tras la dura derrota con Palmeiras que terminó en polémica. Entérate los detalles del próximo reto de los rimenses

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC HOY: partido en Matute por fecha 11 de Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo de Pablo Guede buscará mantenerse en la cima frente los ‘dorados’ en Matute, con la obligación tras el triunfo de Los Chankas. Entérate los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC HOY: partido en Matute por fecha 11 de Torneo Apertura de Liga 1 2026

Fiscalía detuvo de 15 investigados que pertenecerían a la red criminal ‘Los Despiadados II’

La organización, activa desde mediados de 2023, extorsionaba a conductores de colectivos y buses interprovinciales, cobrando montos diarios y sumas elevadas a transportistas en rutas hacia ciudades del norte.

Fiscalía detuvo de 15 investigados que pertenecerían a la red criminal ‘Los Despiadados II’

Agustín Lozano protagonizó insólito momento con representantes de Alianza Lima y Universitario: “¿Quién es mejor?"

El presidente de la FPF reunió a Fernando Cabada, administrador ‘blanquiazul’ y Adrián Gilabert, asesor legal de la ‘U’. Fueron protagonistas de un momento que generó muchas reacciones entre los hinchas

Agustín Lozano protagonizó insólito momento con representantes de Alianza Lima y Universitario: “¿Quién es mejor?"

Milo J vivió una noche histórica en el Estadio Nacional de Lima: “Perú es el primer país donde hago una cancha de fútbol fuera de Argentina”

Más de 40 mil personas colmaron el Estadio Nacional para acompañar al artista argentino durante su gira “La Vida Era Más Corta Tour 2026”. El show, que agotó todas sus localidades, consolidó la conexión de Milo J con el público peruano

Milo J vivió una noche histórica en el Estadio Nacional de Lima: “Perú es el primer país donde hago una cancha de fútbol fuera de Argentina”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Este lunes 20 el JNE realizará el primer recuento de votos en la historia del Perú

Este lunes 20 el JNE realizará el primer recuento de votos en la historia del Perú

JNE da conocer fecha estimada para saber quiénes pasan a la segunda vuelta de las Elecciones 2026

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

Resultados en regiones ONPE al 94.119 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.414 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

ENTRETENIMIENTO

Milo J vivió una noche histórica en el Estadio Nacional de Lima: “Perú es el primer país donde hago una cancha de fútbol fuera de Argentina”

Milo J vivió una noche histórica en el Estadio Nacional de Lima: “Perú es el primer país donde hago una cancha de fútbol fuera de Argentina”

William Luna celebra nueva versión de su tema por Soledad Pastorutti y Miranda!: “Agradecido por las bendiciones que me ha dado ‘Vienes y te vas’”

“Aquí puedo explorar más mi lado de conductora”: Melissa Paredes, su nueva etapa en ‘Estás en todas’ y la ilusión de la llegada de un segundo bebé

‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad lanzan nueva versión del tema de William Luna

Laura Pausini ya está en Lima para brindar su concierto en el Arena 1: horarios, accesos, setlist y recomendaciones

DEPORTES

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC HOY: partido en Matute por fecha 11 de Torneo Apertura de Liga 1 2026

Agustín Lozano protagonizó insólito momento con representantes de Alianza Lima y Universitario: “¿Quién es mejor?"

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026: duelos para levantar trofeo de la Liga 1

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026