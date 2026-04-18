Roberto Sánchez llama obsceno a Rafael López Aliaga y califica sus denuncias de fraude de “lloriqueos”: “Aprenda a ser demócrata”

Roberto Sánchez, candidato de Juntos Por El Perú, criticó duramente a Rafael López Aliaga, postulante de Renovación Popular, por sus acusaciones de fraude electoral tras el conteo de la ONPE que lo alejan de la segunda vuelta. (Composición: Infobae Perú)

El candidato presidencial de Juntos Por El Perú, Roberto Sánchez, arremetió contra Rafael López Aliaga, postulante de Renovación Popular, calificándolo de “obsceno” y tachando como “lloriqueos” sus denuncias de fraude tras los llamados de López Aliaga a la insurgencia y la movilización masiva en las calles ante el progreso del conteo por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que lo alejan de la segunda vuelta.

Sánchez insistió en que la defensa de la democracia implica aceptar los resultados y advirtió sobre los riesgos de desestabilización causados por arengas que desembocaron en manifestaciones con comentarios considerados por otros políticos como amenazas de violación, referencia que surgió luego de mensajes en redes sociales y protestas cuyos participantes incluyeron ese tipo de consignas.

“Todo el Perú escucha lo obsceno de sus insultos, los cuales condenamos enérgicamente. La insurgencia y todos esos lloriqueos. Aprenda a ser demócrata, señor”, sostuvo.

El aspirante por Juntos Por El Perú señaló que todos los votos, incluso los de las regiones más alejadas, están siendo debidamente contados y fiscalizados. Expresó que el proceso cuenta con observación pública e internacional, invitando a quienes tengan dudas a señalar, con precisión y pruebas, cualquier mesa con posibles irregularidades, asegurando que pueden mostrar abiertamente las actas y la trazabilidad de cada sufragio emitido.

En conferencia de prensa, el candidato Roberto Sánchez arremetió contra Rafael López Aliaga, calificó de “obsceno” su discurso y desestimó como “lloriqueos” sus denuncias de fraude en medio del avance del conteo oficial. Fuente: Facebook / Roberto Sánchez

Sánchez responde a Rafael López Aliaga

El avance del escrutinio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), máximo organismo electoral del país, motivó que distintos actores políticos se pronunciaran sobre la legitimidad del proceso. Rafael López Aliaga, al verse relegado de la segunda vuelta, sostuvo que existían irregularidades que justificarían el llamado a la protesta. Frente a esta postura, Sánchez calificó de “obscena” la figura pública y la narrativa de López Aliaga, quien ha pedido a sus seguidores manifestarse bajo la consigna de defender la democracia.

“Hay que aprender a tener la valentía de aceptar la voluntad ciudadana”, afirmó el candidato.

Durante su intervención, Sánchez no solo refutó las denuncias de fraude, sino que reclamó objetividad en los reclamos: “si alguien cree en el Perú que está afectándose el voto en tal mesa concreta, no diga en general: están afectando tal mesa. No, díganos en qué mesa y en qué voto y qué ciudadano. Y nosotros estamos en la capacidad de mostrar el acta y abiertamente demostrarlo”.

Sánchez comparó la concentración de actas observadas, afirmando que “la mayoría de las mesas observadas pertenecen a regiones donde Juntos Por El Perú cuenta con mayor respaldo”, mientras que Renovación Popular obtiene victorias principalmente en Lima, lo que —según planteó— refleja que la voluntad popular tiene presencia plural y no se ve modificada por incidentes aislados.

El dólar aún está en incertidumbre por los resultados oficiales de la ONPE sobre las elecciones en Perú. Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, solo uno de ellos pasaría a segunda vuelta. - Crédito Composición Infobae/J.J. Guillén/EFE/Roberto Sánchez/Facebook

Sánchez marca diferencia con López Aliaga tras fallas en la ONPE: “nosotros no vamos a insultar”

El proceso electoral enfrentó complicaciones logísticas. Sánchez reconoció la existencia de problemas graves en la organización, como retrasos en la instalación de mesas o extravío momentáneo de actas, y exigió sanciones a los responsables luego de una investigación exhaustiva. Detalló que se implementaron acciones correctivas, como la extensión del horario de votación, lo que permitió que “más de 53.000 peruanos” ejercieran su derecho al sufragio de forma excepcional.

El candidato de Juntos Por El Perú defendió que el derecho fundamental a votar fue garantizado: “Muchos han criticado, pero el bien mayor: que vote cada peruano. Se ha hecho eso”, afirmó. Argumentó que ninguna de las incidencias aisladas impidió que una persona votara y que “todas las actas y votos extraviados han sido finalmente contabilizados”.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, desmintió al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, sobre el material electoral abandonado en Surquillo, afirmando que no hubo fiscalizador del JNE ni custodia policial. (Infobae / Composición)

Sobre la ONPE y el liderazgo de su jefe, Piero Corvetto, Sánchez indicó que, aunque persisten observaciones administrativas y exigencias de mejora, las eventuales fallas no alteraron la mayoría expresada en las urnas. Admitió su actitud crítica frente a la autoridad electoral, aunque aclaró que “no recurrirá a ‘adjetivos avergonzantes para el Perú’” como sí lo han hecho otros candidatos.

Asegura que actas observadas provienen de regiones que respaldan a Juntos por el Perú

La fiscalización del proceso ha sido, según Sánchez, transparente y abierta. Destacó la participación tanto de los organismos electorales —la ONPE y el Jurado Electoral Especial (JEE), órgano supervisor de elecciones nacionales— como de los partidos involucrados, quienes han tenido acceso a la totalidad de las actas escrutadas. Remarcó que “la mayoría de las mesas observadas pertenecen a regiones donde Juntos Por El Perú cuenta con mayor respaldo”, invalidando así, a su juicio, la acusación de fraude masivo en detrimento de otros sectores.

Sánchez hizo un llamado a la comunidad internacional y a los electores del sur del país —en particular de las comunidades andinas y rurales— a permanecer atentos y ejercer su voluntad de forma pacífica y democrática. Invitó a la sociedad civil y a todos los actores políticos a involucrarse en la fiscalización del conteo, recordando que la transparencia se garantiza al abrir el proceso a cualquier tipo de escrutinio, nacional o internacional.

Frente a las solicitudes de nulidad y reconteo impulsadas por Renovación Popular, Sánchez dijo que existen suficientes mecanismos y garantías legales para revisar cualquier objeción sin necesidad de generar caos ni desestabilización.

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez niega el fraude que proclama el candidato López Aliaga. EFE/ John Reyes Mejía

“Están diciendo que el voto del sur no vale”, denunció

Durante sus declaraciones, Sánchez denunció actitudes que consideró clasistas y racistas respecto a los votos provenientes de regiones del sur, zonas tradicionalmente marginadas en el debate político. Rechazó cualquier manifestación que ponga en duda la validez de estos sufragios. Señaló: “Por más lío y controversia que haya, están diciendo que el voto del sur no vale, muestras de racismo, clasismo que rechazamos”.

En un mensaje dirigido tanto a los seguidores de Juntos Por El Perú como a la comunidad internacional, pidió preservar la estabilidad democrática y consideró fundamental que las fuerzas políticas prioricen el bienestar general antes que sus propios intereses.

FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Sánchez subrayó que aceptar resultados desfavorables requiere respetar el proceso y reiteró que “la democracia es aceptar el voto ciudadano y su voluntad”, recordando que los mecanismos legales están a disposición de quienes tengan objeciones, pero siempre dentro del marco institucional.

El candidato cerró su intervención ratificando la independencia del Banco Central de Reserva, y abogó por que el diálogo nacional se desarrolle en defensa de la estabilidad macroeconómica y los valores democráticos del país.