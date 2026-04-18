Dónde ver Perú vs Ecuador HOY: canal tv online del duelo por fecha 7 de Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026

Dónde ver Perú vs Ecuador: canal tv online del partido clave por Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2026.

La selección peruana femenina afronta un compromiso de vital importancia por la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El equipo que dirige Antonio Spinelli medirá fuerzas ante su similar de Ecuador, en condición de visita. Para ‘la tri’, el juego también representa una chance de redimirse ante los suyos y escalar a los puestos de protagonismo.

Dónde ver Perú vs Ecuador por fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina 2026

Uno de los aspectos más buscados por los hinchas es la transmisión del compromiso. El Perú vs Ecuador de hoy, sábado 18 de abril, será transmitido en señal internacional de DirecTV Sports (DSports), cadena que posee los derechos exclusivos del torneo y llevará el partido en vivo a Perú y distintos países de la región.

Además, el encuentro podrá verse a través de la plataforma digital DGO, servicio de streaming que permite seguir la señal en vivo desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV. De esta manera, los seguidores de ‘la bicolor’ tendrán acceso al partido tanto en televisión como en formato digital, sin perder detalle de lo que ocurra en Cusco.

La delegación peruana ya llegó a Quito para el duelo ante Ecuador. Crédito: La bicolor.

Horarios del Perú vs Ecuador por fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina 2026

El enfrentamiento entre Perú y Ecuador, por la fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina, se jugará en distintos horarios según el país:

México: 14:00 horas

Colombia, Ecuador y Perú : 16:00 horas

Bolivia y Venezuela: 17:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 18:00 horas

¿Cómo llega Perú?

‘La bicolor’ saltará al verde con la firme intención de sumar de a tres. Una victoria en Quito le permitiría al combinado nacional posicionarse en las casillas de clasificación al repechaje internacional. Cabe destacar que Perú aún no ha sumado puntos fuera de casa.

En su última presentación, el cuadro que tiene a cargo ‘El Tano’ Spinelli igualó a uno con Paraguay en un duelo directo. Las ‘guaraníes’ hicieron los méritos para llevarse los tres puntos del Garcilaso de la Vega, pero entre la portera Mía Shalit y el horizontal evitaron la derrota peruana.

La atacante se perfiló para su pierna derecha y sacó un buen remate cruzado - Crédito: DSports.

Perú encontró en Cusco una fortaleza. En la ‘Ciudad Imperial’, la selección ganó un partido oficial luego de 19 años: superó a Chile por 3-1. Dos fechas más tarde, se hizo con una nueva victoria ante Uruguay tras remontar y sumar tres valiosas unidades. La deuda ahora está en sumar puntos fuera de casa.

¿Cómo llega Ecuador?

Ecuador llega al duelo ante Perú por la fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2027 con un ligero margen de descanso, ya que no disputó partido en la jornada anterior. El equipo dirigido por Eduardo Moscoso suma cinco puntos en el torneo, conseguidos tras golear a Bolivia en el debut y empatar frente a Venezuela y Uruguay en las siguientes presentaciones.

Asimismo, la selección ecuatoriana sufrió derrotas ante Colombia y Paraguay. Como local, el conjunto ‘tricolor’ no ha logrado victorias: igualó con las ‘llaneras’ y perdió ante las ‘cafeteras’ en Quito. Esta estadística refuerza el desafío de conseguir su primer triunfo en casa frente a una selección peruana que también busca escalar posiciones en el certamen continental.

En su último partido, Ecuador perdió por 2-0 ante Paraguay en Asunción. Crédito: Instagram latriecu.

¿Cómo marcha Perú en la tabla de posiciones?

Actualmente, Perú se ubica en la sexta casilla con siete unidades, puntaje que comparte con Chile y Paraguay. Tras cinco encuentros disputados, la selección nacional registra una diferencia de goles de -6, consecuencia de siete tantos convertidos y trece recibidos. El podio del certamen lo integran Argentina (13), Colombia (10) y Venezuela (8), quienes comandan la tabla de posiciones.

El sótano de la tabla lo ocupan Ecuador (5), Uruguay (5) y Bolivia (1). La estrecha brecha de solo tres puntos entre el tercer y el séptimo lugar refleja la enorme paridad que define el desarrollo del torneo.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: Sofascore.