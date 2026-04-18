Antonio Rizola sorprende con su análisis de la final de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Alianza es Alianza”

El técnico de la selección peruana opinó de la disputa por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Créditos: Somos Vóley / Latina.

Este domingo 19 de abril se disputará la primera final entre Alianza Lima y Universidad San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. En ese contexto, Antonio Rizola, entrenador de la selección peruana, se refirió a este encuentro en una reciente entrevista.

Consultado sobre cuál de los clubes tiene mayores posibilidades de conquistar el título nacional, Rizola respondió que la mayoría de los aficionados deberían inclinarse por Alianza. “Entiendo sinceramente que me sorprendería si los hinchas no eligieran a Alianza, porque tiene un número mayor de seguidores y una tradición en Perú. Alianza es Alianza. Me sorprendería que fuera diferente”, declaró en Somos Vóley.

Asimismo, Rizola analizó el desempeño de ambos equipos: “Pero los dos equipos han tenido muchas alternancias durante el campeonato, problemas de lesiones que hubo que recuperar”.

Antonio Rizola sorprende con su análisis de la final entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La diferencia de la final de la temporada pasada

Antonio Rizola abordó el tema de las lesiones, mencionando el caso de Fernanda Tomé, quien jugó los dos últimos partidos de semifinales ante Universitario arrastrando una lesión. El entrenador recordó una situación similar ocurrida en la temporada 2024/2025, que afectó a San Martín: “Me alegra ver la condición física con la que llegan ambos equipos a la final. El año pasado, Gina (López) no caminaba bien, (Brenda) Lobatón no podía saltar. Fue complicado. Tomezinha tenía un problema en el hombro”.

A diferencia de la edición anterior, Rizola resaltó que Alianza y USMP llegan en mejores condiciones físicas, ya que ‘Tomezinha’ logró recuperarse. “Este año, todas llegan en condiciones para la final. La única que, con esa semana de descanso, creo que se recuperó mejor es Fernanda, pero ambos equipos llegan bien”.

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV de la final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El técnico de la selección destacó la profundidad del plantel ‘blanquiazul’ y añadió un comentario irónico: “Alianza, con un grupo grande, pudo rotar y alternar jugadoras para poder darles descanso y llegar a la final en buenas condiciones. Los dos equipos llegan en condiciones de ganar. No tengo dudas de que Alianza o San Martín, uno de los dos, será campeón”.

Finalmente, Rizola reflexionó sobre la posibilidad de que la definición del título requiera dos o tres partidos: “Creo que en dos partidos podría haber una sorpresa para mí. Para mí sería una sorpresa, y no es que no pueda existir. Puede suceder de ambos lados, porque están jugando un voleibol de altísima calidad”.

El entrenador de la selección peruana estará presente en el Polideportivo Lucha Fuentes para observar las finales entre Alianza Lima y Universidad San Martín. Su asistencia responde a la proximidad de una nueva convocatoria de jugadoras con miras a la Copa América de Vóley 2026.

La primera lista de convocadas de la selección peruana de vóley.

Programación de las finales

Alianza Lima y Universidad San Martín se enfrentarán en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El primer partido está programado para este domingo 19 de abril a las 17:00 en el Polideportivo Lucha Fuentes. El encuentro de vuelta se jugará el domingo 26 de abril, también a las 17:00 y en el mismo escenario. Si la serie queda igualada, el título se definirá en un partido extra el domingo 3 de mayo.

Las finales serán transmitidas por Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como en su aplicación y sitio web. Además, la Liga Peruana de Vóley ofrecerá la transmisión a través de su cuenta de Facebook y la Federación Peruana de Vóley lo hará en su plataforma digital. Por último, Infobae Perú cubrirá toda la serie con información previa y seguimiento punto a punto en su sitio web.