Milo J vivió una noche histórica en el Estadio Nacional de Lima: “Perú es el primer país donde hago una cancha de fútbol fuera de Argentina”

Milo J se mostró muy emocionado por llenar el Estadio Nacional. TikTok

El viernes 17 de abril, Milo J conquistó el Estadio Nacional de Lima con un concierto que reunió a más de 40 mil personas, marcando un hito en su joven carrera. La presentación, parte de su gira internacional “La Vida Era Más Corta Tour 2026”, posicionó al artista argentino como uno de los referentes actuales de la música urbana en Latinoamérica. El show agotó todas sus localidades y convirtió a Perú en el primer país fuera de Argentina donde el cantante de 19 años logra llenar una cancha de fútbol, según expresó el propio intérprete ante el público.

La jornada inició a las 21:00 horas, tras la actuación del artista peruano A. Chal, quien fungió como telonero de lujo y recibió el reconocimiento del propio Milo J desde el escenario. Minutos después, el cantante argentino apareció sobre la tarima y abrió el espectáculo con “Bajo de la piel”, un tema que pertenece a su exitoso álbum y que generó una conexión inmediata con los asistentes. La atmósfera en el Estadio Nacional se transformó en un espacio de euforia, con miles de teléfonos móviles iluminando las tribunas y seguidores coreando cada estrofa.

La presencia de A. Chal como invitado especial sumó un elemento local al evento que emocionó al público. TikTok

La puesta en escena se caracterizó por su sencillez, centrando la atención en el repertorio y la interpretación. Milo J presentó más de 30 canciones, entre ellas “Rara vez”, “Milagrosa” y su popular colaboración con Bizarrap, que figura entre los puntos altos de la noche. El público respondió con entusiasmo y acompañó al artista durante todo el recorrido musical, demostrando el alcance de su propuesta.

Emocionado por sold out

La presentación contó con momentos de emoción colectiva, especialmente cuando el artista argentino compartió palabras de gratitud y celebró la conexión con el público limeño.

“Son el primer país en el que hago una cancha de fútbol fuera de Argentina. Aguante Perú, Perú es clave”, declaró el cantante, recibiendo una ovación inmediata de los presentes.

La capital peruana fue escenario de uno de los conciertos más esperados del año. Con repertorio de más de 30 canciones y la presencia del artista A. Chal como telonero. Tiktok

El concierto tuvo momentos de alta intensidad, como la interpretación de “GIL”, donde la energía del escenario se trasladó a los asistentes, y la conexión entre artista y público se hizo más evidente. A lo largo de la noche, se mantuvo un ambiente de celebración que reflejó la fuerza del fenómeno musical argentino, consolidado ahora en el Perú.

La producción del concierto fue eficiente, con un despliegue técnico que garantizó la calidad del sonido y la seguridad de los asistentes. El público, compuesto en su mayoría por jóvenes y adolescentes, respondió con entusiasmo y respeto, siguiendo las indicaciones de los organizadores y viviendo una experiencia memorable.

El fenómeno de Milo J en el Estadio Nacional no solo significó un éxito en términos de convocatoria, sino que también demostró la capacidad del artista para consolidar su propuesta fuera de las fronteras argentinas.

Milo J llenó el Estadio Nacional y contó con el artista peruano A. Chal como telonero. TikTok

La gira “La Vida Era Más Corta Tour 2026” ha llevado a Milo J por diferentes ciudades de América Latina y Europa, pero la fecha en Lima adquiere un significado especial por el respaldo masivo del público peruano y por el reconocimiento explícito del cantante hacia sus seguidores. La presencia de A. Chal como invitado especial sumó un elemento local al evento y resaltó el respeto mutuo entre ambos artistas.

Tras la última canción, Milo J se despidió agradeciendo nuevamente a los asistentes y destacando el significado de haber logrado un lleno total en el principal estadio de la capital peruana. La cita en Lima quedará registrada como uno de los momentos más relevantes de la gira y un paso adelante en la internacionalización del fenómeno Milo J.

Previo al espectáculo principal, el artista desarrolló actividades paralelas, como un encuentro gratuito en el Museo de Arte de Lima (MALI), donde compartió con sus seguidores y firmó autógrafos. Estas acciones reforzaron la cercanía de Milo J con su audiencia y ampliaron el alcance de su visita a la capital peruana.

El cantante argentino brindó concierto gratuito en el MALI. Infobae Perú: Tomás Ezerskii.