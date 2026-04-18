JNE halla actas electorales, hojas de asistencia y lista de electores en “material de desecho” en almacén de la ONPE

Hallan documentos electorales en desecho durante fiscalización del JNE en almacén de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Fiscalía/Captura video ATV)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, durante acciones de fiscalización realizadas en un almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubicado en el distrito de Lurín, se detectó la presencia de documentos electorales dentro de material considerado como desecho. La intervención se llevó a cabo entre el viernes 17 y sábado 18 de abril, en el marco de la verificación de insumos utilizados en las Elecciones Generales 2026.

Estas diligencias fueron ejecutadas por especialistas de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, con la participación de representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur. El objetivo de la acción fue revisar el manejo y destino de materiales electorales almacenados tras la jornada electoral.

JNE detecta actas y listas de electores en material de desecho dentro de almacén de la ONPE. (Foto: JNE)

Fiscalización tras pedido de ODPE

La intervención del JNE se produjo en atención a solicitudes formuladas por diversas Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Lima y Callao, entre ellas Comas, Los Olivos y La Molina. Estas dependencias solicitaron verificar si determinados documentos electorales se encontraban correctamente resguardados o si habían sido enviados a destinos no correspondientes.

En ese contexto, los fiscalizadores inspeccionaron el material almacenado en el local de la ONPE, con el fin de determinar si existían inconsistencias en la cadena de custodia y distribución de los documentos utilizados durante el proceso electoral.

Fiscalización del JNE revela documentos electorales en desecho que debían estar en ODPE. (Foto: Captura video: ATV)

Actas y documentos en desecho

Durante la revisión, el JNE informó que se hallaron actas electorales, así como sobres naranjas que contienen hojas de control de asistencia y listas de electores, dentro de material catalogado como desecho. Estos documentos, por su naturaleza, debían haber sido replegados a las ODPE correspondientes y no enviados al almacén como material descartado.

El hallazgo ha sido considerado relevante dentro de las labores de fiscalización, ya que involucra documentación clave del proceso electoral. Las autoridades señalaron que este tipo de material debe seguir protocolos específicos de traslado, custodia y resguardo.

JNE encuentra actas, hojas de asistencia y listas de votantes en almacén de la ONPE en Lurín. (Foto: Captura video/ATV)

Informe de fiscalización

El Jurado Nacional de Elecciones indicó que toda la información recopilada durante estas acciones será analizada en detalle. Posteriormente, se elaborará un informe técnico que será remitido a las instancias competentes para la evaluación de las medidas correspondientes.

La institución precisó que estas acciones de fiscalización tienen como finalidad garantizar la transparencia, legalidad y legitimidad del proceso electoral. Asimismo, no se descarta que, en función de los resultados del informe, se adopten acciones administrativas o legales relacionadas con el manejo de los materiales electorales.