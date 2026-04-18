A qué hora juega Perú vs Ecuador HOY: partido en Quito por fecha 7 de Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026

A qué hora juega Perú vs Ecuador: partido en Quito por fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol. Crédito: La Bicolor/Difusión.

Hoy, sábado 18 de abril, la selección peruana femenina encara un desafío crucial en el marco de la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El conjunto liderado por Antonio Spinelli chocará frente a su par de Ecuador en territorio visitante. Para la escuadra norteña, este duelo también significa la oportunidad de reivindicarse ante su afición y meterse en la lucha por los puestos de vanguardia.

A qué hora juega Perú vs Ecuador por fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina 2026

El enfrentamiento entre Perú y Ecuador tendrá al Estadio Olímpico Atahualpa como escenario clave para las aspiraciones del combinado nacional, disputándose en diversos horarios a lo largo de la región este sábado 18 de abril: iniciará a las 15:00 horas en México, mientras que en Colombia, Ecuador y el territorio peruano la cita será a las 16:00 horas. Por su parte, en Bolivia y Venezuela las acciones arrancarán a las 17:00 horas, cerrando la programación a las 18:00 horas para los aficionados en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

Dónde ver Perú vs Ecuador por fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina 2026

Uno de los aspectos más buscados por los hinchas es la transmisión del compromiso. El Perú vs Ecuador será transmitido en señal internacional de DirecTV Sports (DSports), cadena que posee los derechos exclusivos del torneo y llevará el partido en vivo a Perú y distintos países de la región.

Además, el encuentro podrá verse a través de la plataforma digital DGO, servicio de streaming que permite seguir la señal en vivo desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV. De esta manera, los seguidores de la ‘bicolor’ tendrán acceso al partido tanto en televisión como en formato digital, sin perder detalle de lo que ocurra en Cusco.

Perú vs Ecuador: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: La Bicolor/Copa América.

La pelea por los cupos del repechaje

La lucha por los puestos de repechaje en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2025/26 se mantiene abierta, mientras Argentina y Colombia prácticamente aseguran su clasificación directa a Brasil 2027, liderando la tabla con 13 puntos y una diferencia de goles ampliamente favorable. El foco está puesto en la disputa por las posiciones 3 y 4, ocupadas actualmente por Venezuela (8 puntos) y Chile (7 puntos), aunque la tabla refleja una paridad considerable en la mitad superior.

Perú, con 7 puntos en cinco partidos, comparte puntaje con Chile y Paraguay, aunque su diferencia de goles (-6) la obliga a buscar no solo resultados positivos, sino también mejorar su saldo ante rivales directos. El equipo peruano mantiene vivas sus chances de acceder a la zona de repechaje, especialmente considerando que ha disputado un partido menos que Venezuela y Paraguay, lo que le otorga una oportunidad estratégica para escalar posiciones en la próxima jornada.

Por detrás, Ecuador y Uruguay suman cinco unidades, aún con posibilidades matemáticas, pero necesitan una combinación de victorias propias y tropiezos de sus rivales directos. Con cuatro fechas por disputarse, la pelea por el tercer y cuarto puesto promete definición ajustada, donde cada gol y cada punto serán determinantes para las aspiraciones de Perú en el certamen.

Tabla de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Crédito: Sofascore.

¿Cómo llegan Perú y Ecuador?

Perú llega al duelo con el objetivo de sumar su primer triunfo fuera de casa, lo que le permitiría posicionarse en zona de repechaje internacional. El equipo dirigido por ‘El Tano’ Spinelli viene de empatar 1-1 ante Paraguay, con una destacada actuación de la portera Mía Shalit, quien evitó la derrota en Cusco. La selección nacional ha encontrado fortaleza en la altura, logrando victorias históricas frente a Chile y Uruguay en la ‘Ciudad Imperial’, pero su deuda pendiente es sumar puntos como visitante.

Por otro lado, Ecuador afronta el partido tras una fecha de descanso y suma cinco puntos en el torneo. El equipo de Eduardo Moscoso goleó a Bolivia y empató ante Venezuela y Uruguay, pero cayó frente a Colombia y Paraguay. En Quito, la ‘tricolor’ no registra victorias, lo que aumenta la presión por conseguir su primer triunfo como local ante un rival directo como Perú.