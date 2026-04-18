Perú

Es falso que la ONPE haya bloqueado el acceso a la verificación de votos tras las elecciones

Es falso que la ONPE haya cerrado su web para impedir la verificación de actas. La plataforma de resultados oficiales opera con normalidad, mientras que el sistema de consulta de local de votación concluyó su periodo de funcionamiento tras la jornada electoral, según constató PerúCheck

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Es falso que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) haya cerrado su plataforma oficial para impedir la verificación de actas de votación, según corroboró el portal de PerúCheck. Una publicación difundida el 15 de abril de 2026 en la red social X sostiene que la ONPE “ha cerrado la web donde podías consultar tu número de mesa”. Este contenido, que acumula más de 30.000 visualizaciones, sugiere que la medida busca restringir el acceso de los ciudadanos a la fiscalización de sus actas, lo que ha generado inquietud entre los usuarios.

La imagen que acompaña la publicación muestra el mensaje: “Proceso concluido. El período de funcionamiento del sistema de Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa ha finalizado”. Este mensaje corresponde al servicio digital habilitado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, cuya función es informar a los ciudadanos sobre la ubicación de su local de votación y la designación de los miembros de mesa. El acceso a esta plataforma está disponible solo hasta la jornada electoral y, como señala el propio aviso, su cierre es un procedimiento previsto y regular tras la finalización del proceso de sufragio.

La web oficial de resultados de la ONPE, destinada al seguimiento del conteo y procesamiento de actas en tiempo real, continúa operativa. Según verificó el portal de verificación PerúCheck, los ciudadanos pueden consultar el avance del escrutinio y los resultados electorales a través de este sitio, lo que desmiente que exista una restricción al acceso de información. Además, diversos medios de comunicación mantienen actualizaciones automáticas del procesamiento de actas y votos en sus propias plataformas.

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Qué servicio cerró la ONPE y cuál sigue disponible

El cierre comunicado por la imagen corresponde exclusivamente al sistema de consulta del local de votación y designación de miembros de mesa, activo únicamente durante la etapa previa a las elecciones. Su desactivación tras la jornada electoral es una medida rutinaria y no afecta el acceso a los resultados ni a la verificación de actas. En contraste, la plataforma oficial de seguimiento de resultados permanece accesible y funcional para todos los usuarios.

Verificación de la información y fuentes oficiales

PerúCheck, portal especializado en verificación de datos, revisó las plataformas oficiales de la ONPE y confirmó que la página de resultados se encuentra en línea y permite consultar el procesamiento de actas y votos en tiempo real. Esta constatación es compartida por otros medios nacionales que, a través de sus páginas web, replican automáticamente los datos proporcionados por el organismo electoral.

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Contexto y desinformación en redes sociales

La confusión detectada en redes sociales se origina por la interpretación errónea de dos servicios digitales distintos: el sistema de consulta del local de votación y el portal de resultados oficiales. La difusión de información imprecisa sobre el funcionamiento de estas plataformas puede generar desconfianza en el proceso electoral y en la transparencia de los organismos públicos.

La ONPE no ha bloqueado el acceso a la verificación de actas ni al conteo de votos. La publicación en cuestión confunde el cierre programado de una plataforma informativa previa a las elecciones con el sistema de resultados oficiales, que permanece activo y accesible. Por este motivo, PerúCheck califica como falsa la afirmación de que el organismo haya restringido la transparencia del proceso electoral.

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