Fiscalía detuvo de 15 investigados que pertenecerían a la red criminal ‘Los Despiadados II’

El operativo incluyó el allanamiento de 22 inmuebles y una celda en el penal de Juliaca, con la incautación de celulares, dispositivos electrónicos y documentos relevantes para la investigación - Créditos: Ministerio Público Fiscalía de la Nación.

La lucha contra la criminalidad organizada en Lima Noroeste sumó un nuevo capítulo tras la detención preliminar de 15 presuntos miembros de la organización ‘Los Despiadados II’. La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, liderada por la fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra, coordinó de manera simultánea diversas acciones en el marco de una investigación por delitos de extorsión y sicariato.

La operación incluyó el allanamiento de 22 viviendas distribuidas en distintos puntos de la capital, así como la requisa de una celda en el penal de Juliaca, región Puno. En estos procedimientos, las autoridades incautaron celulares, dispositivos electrónicos y documentos considerados clave, entre ellos declaraciones juradas que vincularían a los detenidos con la estructura delictiva.

Según fuentes de la investigación, la organización venía operando desde mediados de 2023 y había logrado tejer una red de extorsión dirigida principalmente al sector transporte. Conductores de colectivos y buses interprovinciales eran obligados a pagar tarifas diarias de S/ 10 y S/ 20, respectivamente, bajo amenazas.

Además, la red exigía sumas que alcanzaban entre S/ 1.700 y S/ 2.000 a transportistas que cubrían rutas entre Lima y ciudades como Chancay, Huaral, Huacho y Barranca. Se estima que, a través de este sistema, la organización recaudó cerca de S/ 1.800.000 anuales.

Según las investigaciones, la organización habría obtenido aproximadamente S/ 1.800.000 al año mediante amenazas y dominio de zonas estratégicas, recurriendo a la violencia extrema, como el homicidio de un integrante de una banda rival en julio de 2025, para consolidar su control - Créditos: Ministerio Público Fiscalía de la Nación.

Uno de los episodios más violentos de la investigación ocurrió en julio de 2025, cuando un individuo vinculado a una banda rival fue asesinado en el paradero Fundición de la Panamericana Norte, en Puente Piedra. Este crimen, que la Fiscalía atribuye a una disputa por el control territorial, marcó un punto crítico en la escalada de violencia que afecta a los transportistas de la zona norte de Lima.

El despliegue contó con el respaldo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, así como la presencia de representantes de la defensa pública para garantizar la legalidad de las diligencias. Las autoridades señalaron que la investigación permanece abierta y que no se descarta la identificación de nuevos implicados, así como la ampliación de las pesquisas hacia las finanzas ilícitas de la organización.

Con esta acción, la Fiscalía reafirma su compromiso de enfrentar de manera articulada a las redes criminales, proteger la seguridad de los ciudadanos y restablecer el control en sectores estratégicos afectados por la extorsión y el sicariato.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste logró la detención preliminar de 15 presuntos integrantes de ‘Los Despiadados II’, acusados de extorsión y sicariato - Créditos: Ministerio Público.

Canales de emergencia ante la extorsión

El Ejecutivo puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito, confidencial y operativo las 24 horas, orientado a recibir denuncias de extorsión y ofrecer atención inmediata. Este sistema se encuentra integrado con la Central de Emergencias 105, lo que permite remitir rápidamente grabaciones, videos y otros elementos probatorios.

Adicionalmente, se han dispuesto diversos canales para reportar este tipo de delitos:

Línea 1818: exclusiva para denuncias de extorsión.

Celular 942 841 978: habilitado para reportes urgentes.

Comisarías: disponibles en todos los distritos para denuncias presenciales.

Depincri: divisiones especializadas en investigaciones de extorsión.

Bomberos Voluntarios del Perú: 116.

Centro de Emergencia Mujer: 100.

SAMU (servicio de atención médica urgente): 106.

Hospital Nacional de Emergencias: 113.