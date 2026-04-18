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Gianluca Lapadula rompe una mala racha de más de cinco meses sin ver a portería: anotó en goleada de Spezia vs Südtirol por Serie B

El experimentado delantero de la selección peruana contribuyó en aplastante triunfo por la fecha 35° del ascenso italiano para mantener viva la esperanza de la permanencia de las ‘águilas’

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El delantero de la selección peruana aportó cuota goleadora en aplastante triunfo contra FC Südtirol. | VIDEO: X

Era la circunstancia ideal para que Gianluca Lapadula despertase de su letargo. Spezia contra las cuerdas en lo que respecta en la permanencia y evaluación de alto riesgo frente al Südtirol. Vencer o morir en casa. Y las ‘águilas’ vencieron de una manera arrolladora goleando 6-1. Entre esos goles destacó uno del ‘Bambino’.

No había otro momento mejor para despertar, porque el conjunto comandado por Luca D’ Angelo enlazaba tres caídas consecutivas, las cuales exacerbaban el descenso. Un revés más confirmaba la caída a los infiernos así las matemáticas resistieran los cálculos. Así las cosas, Lapadula recordó sus mejores momentos y reafirmó no solo su condición de líder, también de artillero.

A los 73’ minutos, ‘Il Peruviano’ se asentó correctamente en el área y no despegó su mirada a un balón botado desde la esquina que remató su compañero. Con mucha astucia, desvió la dirección de ese tiro y acabó capitalizando una conquista más que representó el golpe de gracia a Südtirol.
Gianluca Lapadula apareció en la goleada de Spezia contra Sudtirol. - Crédito: Calcio Spezia
Gianluca Lapadula apareció en la goleada de Spezia contra Sudtirol. - Crédito: Calcio Spezia

Angustia

La amplia victoria saldada por Spezia, delante de un espléndido marco de público que nunca dejó de alentar a los locales, contó con varios actores, pero el principal sin lugar a dudas fue Gianluca Lapadula, quien en conferencia de prensa externó una gran preocupación por el fantasma del descenso que acecha, pero confía que podrán reponerse pese a que falta poco para el cierre regular de la campaña.

Nunca había experimentado un momento así en mi carrera. La palabra ‘sufrimiento’ es la adecuada, pero lo que me viene a la mente es que tenemos que creer. No lo digo por decir; la clasificación lo demuestra”, declaró el ítalo-peruano.

Añadió, además, que “tenemos que afrontar nuestros tres últimos partidos como lo hicimos hoy. Soy el mejor jugador del vestuario, y quiero decir que tenemos un cuerpo técnico y médico que nos ayuda muchísimo. No había jugado noventa minutos en cinco meses, y hoy me sentí genial. Gran parte del mérito es suyo”.

A Lapadula se le complicó el reciente periodo por una serie de problemas físicos que mermaron su estado de forma, aunque no oculta que situaciones como la acontecida ante Südtirol lo motivan a no declinar: “Las lesiones y las decisiones técnicas me han impedido encontrar la regularidad, pero siempre he trabajado para este momento. Soñaba con un momento como este, donde pudiera demostrar mi valía, pero sobre todo ayudar al equipo”.

Gianluca Lapadula conduciendo una pelota mientras sufre la marca de un oponente. - Crédito: Spezia
Gianluca Lapadula conduciendo una pelota mientras sufre la marca de un oponente. - Crédito: Spezia

Permanencia

Spezia permanece en la última posición de la tabla de la Serie BKT. Aunque su situación es crítica, el equipo aún conserva posibilidades matemáticas de salvarse del descenso, aunque para lograrlo necesita un resultado extraordinario en las jornadas restantes.

Con tres fechas por disputarse para el cierre de la temporada, las águilas afrontan un calendario especialmente complejo. Sus próximos rivales serán Catanzaro, Venezia y Pescara, equipos que presentan desafíos significativos en este tramo final del campeonato.

Para asegurar la permanencia, lo ideal para Spezia sería conseguir la victoria en cada uno de estos encuentros. Sin embargo, el destino del club no depende únicamente de sus resultados, ya que también es necesario que los demás equipos situados en la parte baja de la clasificación pierdan puntos en las próximas jornadas.

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