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Javier Rabanal contestó si barristas de Universitario lo visitaron en su casa para meterle presión

Un periodista reportó que un grupo de aficionados se encontraba en las inmediaciones de la casa del español tras la contundente derrota frente a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026

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El técnico español habló en la previa del partido ante Melgar. Créditos: Jax Latin Media / X.

Javier Rabanal se refirió a los rumores sobre un posible ajuste por parte de los barristas de Universitario de Deportes tras la derrota 2-0 ante Coquimbo Unido en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Antes de viajar a Arequipa para enfrentar a Melgar, el técnico español declaró: “Sobre el tema de la hora, a esa hora normalmente ya estoy en casa, acostado, así que no tengo información al respecto”.

Consultado sobre si temía alguna reacción de los hinchas ‘cremas’ por los malos resultados, respondió: “Por ahora no puedo decir nada más porque ni siquiera sé si es cierto”.

Javier Rabanal reveló si barristas de Universitario lo visitaron en su casa para meterle presión.
Javier Rabanal reveló si barristas de Universitario lo visitaron en su casa para meterle presión.

Rabanal también abordó sus declaraciones tras la derrota ante Coquimbo Unido, que generaron debate en diversos programas y molestia en parte de la hinchada de Universitario. “A los jugadores les pido cosas habituales, lo que saben hacer”, afirmó el entrenador español.

Durante la rueda de prensa pasada, había expresado: “No se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna”, en alusión a si los futbolistas comprendían su idea de juego.

El técnico de Universitario habló luego de la derrota ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores 2026. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

¿La barra de Universitario fue a la casa de Rabanal?

El periodista deportivo Renato Luna fue quien informó sobre el incidente. “Ayer, alrededor de las 10:30 de la noche, hinchas de la barra de Universitario de Deportes se acercaron a la casa de Javier Rabanal”, señaló en su podcast Nada Que no Sepa.

La Trinchera Norte, barra oficial del club, se pronunció en X para negar cualquier participación en el hecho. “Dejamos en claro que la Trinchera Norte como barra principal del club no ha ido, ni irá a la casa de ningún entrenador, ni de ningún dirigente. No necesitamos escondernos ni actuar por la espalda. Cuando hay algo que decir, se dice de frente y donde corresponde tal como sucedió el año pasado en la tribuna occidente del Monumental”, publicó.

Horas más tarde, el propio ‘Tato’ Luna aclaró en su programa que solo observó a un grupo de hinchas, sin poder confirmar si pertenecían a la Trinchera Norte u otra barra. “Cometí el error y no aclaré que se trataba de un grupo de hinchas particular”, admitió.

Pronunciamiento de la Trinchera Norte luego de que periodista afirme que hinchas fueron a la casa de Javier Rabanal.
Pronunciamiento de la Trinchera Norte luego de que periodista afirme que hinchas fueron a la casa de Javier Rabanal.

Rabanal habló del partido ante Melgar

Javier Rabanal también se refirió al encuentro ante Melgar, considerado clave para su continuidad en Universitario de Deportes. El técnico español habló sobre el ánimo de sus jugadores tras la derrota en casa frente a Coquimbo Unido.

Estamos bien. Hemos entrenado correctamente. Sabemos que es un partido complicado. En los últimos años se han dado todo tipo de resultados, pero vamos bien preparados y con buen ánimo”, señaló.

Rabanal explicó que la preparación para este compromiso, que se disputará en la altura de Arequipa, ha sido exhaustiva. Expresó confianza en obtener un resultado positivo para mantenerse en la lucha por el Torneo Apertura 2026.

“Todo lo que había que preparar ya está listo. Analizamos los cambios que han hecho en las últimas fechas y cómo están jugando. Tenemos el partido bien planificado y vamos a buscar el resultado, como siempre”, agregó.

Universitario vs Melgar: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026
Universitario vs Melgar: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

Programación del Universitario vs Melgar

El encuentro entre Universitario de Deportes y Melgar se disputará el domingo 19 de abril en el estadio Monumental de la UNSA, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 17:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

En Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión iniciará a las 18:15, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el encuentro empezará a las 19:15. Así, la programación permite que aficionados de distintos países sigan el partido en el horario local.

Los 'cremas' visitarán a los 'rojinegros' en Arequipa con la misión de asegurar el triunfo para revertir mal momento. (L1 Max)

L1 Max transmitirá en exclusiva el partido en Arequipa, asegurando la emisión en vivo de todos los encuentros de la jornada a través de operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Para quienes prefieren opciones digitales, L1 Max también ofrece la aplicación Liga 1 Play, que permite ver los encuentros en línea desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del evento, con información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de goles, jugadas destacadas y declaraciones, brindando a los seguidores toda la información relevante del campeonato.

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