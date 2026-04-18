Perú

ONPE cancela vacaciones de Piero Corvetto en medio de investigaciones por irregularidades en las Elecciones 2026

Con la decisión administrativa, se anuló también la designación de Bernardo Juan Pachas Serrano, gerente general de la entidad, quien iba a asumir temporalmente la conducción del organismo

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Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)
Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Oficina Nacional de Procesos Electorales) informó la cancelación de las vacaciones solicitadas por su jefe institucional, Piero Corvetto, correspondientes a un periodo pendiente del 2022–2023. La medida fue comunicada a través de la cuenta oficial de la entidad en la red social X, donde se precisó que la decisión dejó sin efecto la programación previamente aprobada.

De acuerdo con la información difundida, la entidad explicó que la cancelación se formalizó mediante una nueva disposición administrativa, con lo cual el titular de la ONPE continuará ejerciendo sus funciones sin interrupciones durante el periodo que inicialmente había sido programado como descanso.

ONPE cancela vacaciones de Piero Corvetto y deja sin efecto encargatura de la jefatura. (Foto: X/@ONPE)
ONPE cancela vacaciones de Piero Corvetto y deja sin efecto encargatura de la jefatura. (Foto: X/@ONPE)

Sin vacaciones

La ONPE precisó que el descanso vacacional había sido aprobado inicialmente mediante la Resolución Jefatural N.° 000053-2026-JN/ONPE, de fecha 8 de abril de 2026. En dicho documento se autorizaba el uso de seis días de vacaciones comprendidos entre el 7 y el 12 de mayo de 2026, correspondientes al periodo laboral 2022–2023.

Sin embargo, esta disposición fue posteriormente dejada sin efecto a través de la Resolución Jefatural N.° 000064-2026-JN/ONPE, emitida el 17 de abril de 2026, la cual oficializó la cancelación del descanso solicitado por el jefe de la entidad.

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Encargatura de la jefatura sin efecto

Con la cancelación del descanso, también quedó sin efecto la designación del funcionario que iba a asumir temporalmente la jefatura de la ONPE durante la ausencia del titular. Según informó RPP, la resolución inicial dejaba encargado del despacho a Bernardo Juan Pachas Serrano, gerente general de la institución, quien debía asumir la conducción del organismo de manera provisional para garantizar la continuidad administrativa.

Sin embargo, la ONPE precisó que, al no concretarse el periodo vacacional, no corresponde mantener la encargatura temporal previamente establecida. En consecuencia, la conducción del organismo electoral continúa bajo la titularidad de Piero Corvetto.

Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón
Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón

Anulan vacaciones en medio de irregularidades

La decisión de cancelar las vacaciones del titular de la ONPE se produce en un contexto de creciente atención pública sobre la conducción del proceso de las Elecciones Generales 2026, especialmente tras las observaciones e indagaciones iniciadas en los últimos días por distintas entidades del sistema electoral y órganos de control.

Entre los hechos reportados figuran cuestionamientos a la logística electoral, así como retrasos en la instalación de mesas de sufragio y observaciones vinculadas a la distribución del material electoral en diversas zonas del país. Estas situaciones han sido materia de revisión preliminar por parte de las instancias correspondientes, dentro de sus competencias de fiscalización del proceso.

Asimismo, se han presentado pedidos de información y evaluaciones sobre posibles responsabilidades administrativas en la organización electoral, lo que ha motivado revisiones internas en la ONPE. Aunque la entidad no ha vinculado de manera oficial la cancelación de las vacaciones con estas indagaciones, la medida se da en un escenario de mayor escrutinio institucional mientras continúa el desarrollo del cronograma electoral.

Grupo de personas, algunas con chalecos distintivos del Ministerio Público y el JNE, observan el exterior de un almacén industrial con un montacargas visible a la derecha
Funcionarios de la Fiscalía de la Nación y el JNE realizan un allanamiento en el almacén principal de la ONPE en Lurín debido a fallas logísticas y denuncias sobre el material electoral para las Elecciones 2026. (Foto: X / Ministerio Público)

ONPE separa a Juan Phang

La ONPE suspendió temporalmente a Juan Phang, subgerente de la entidad, tras detectar fallas en locales de votación durante las elecciones generales de 2026. Se nombró una nueva Gerencia de Gestión Electoral para investigar responsabilidades y revisar la asignación de funciones, con énfasis en zonas con mayores problemas como Lurín.

Actores políticos y sociales exigen explicaciones sobre el manejo del proceso electoral. La vocera Katyuska Valencia señaló que la ONPE demoró la entrega de información para asegurar datos completos y confirmó que ya inició la entrega de detalles sobre los procesos de contratación.

La vocera Katyuska Valencia anuncia la designación de una nueva gerencia de gestión electoral para investigar responsabilidades y esclarecer fallas operativas en los locales de votación.

El organismo electoral reconoció errores en la información sobre cédulas halladas en la vía pública, hecho que generó investigaciones del JNE y el Congreso. Se anunció una investigación interna y posibles sanciones, reiterando el compromiso institucional con la transparencia electoral.

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