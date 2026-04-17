Incertidumbre electoral en Perú golpea mercados y eleva presión sobre el dólar

Acciones en la Bolsa de Valores de Lima cayeron por los resultados de las elecciones que se vienen conociendo. - Crédito Andina

Bolsa de Valores de Lima y sol peruano a la baja. Las expectativas por quiénes serán los que pasen a segunda vuelta estas elecciones 2026 en Perú no solo se ven en los votantes, quienes esperan para ver cómo votarán el domingo 7 de junio, fecha de la segunda vuelta, sino también esto mueve el mercado financiero y el dólar.

Así, tras la preocupación de inversionistas por un posible paso de Roberto Sánchez a la segunda vuelta, la Bolsa de Valores de Lima cayó en gran medida estos días, así también el precio del dólar se ha disparado al alza.

Si bien ya se ha regulado estos resultados, la BVL recuperándose parcialmente y abriendo hoy con resultados mixtos, y el tipo de cambio manteniéndose presionado solo ligeramente esta mañana, aún hay incertidumbre que, de confirmarse, podría seguir impactando en el dólar y el mercado.

El dólar aún está en incertidumbre por los resultados oficiales de la ONPE sobre las elecciones en Perú. Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga, solo uno de ellos pasaría a segunda vuelta. - Crédito Composición Infobae/J.J. Guillén/EFE/Roberto Sánchez/Facebook

Bolsa de Valores cayó

“Sin un patrón definido luego de la 1ra vuelta, el mercado ha alternado entre valorizaciones y correcciones de magnitud. En 2026, este tramo vuelve a poner en juego la formación de expectativas a medida que avanza el proceso electoral. Los analistas destacan que más allá del recorrido, los fundamentos tienden a prevalecer”, señala la Bolsa de Valores de Lima.

Como se recuerda, la BVL presentó indicadores negativos al inicio de la sesión del pasado 15 de abril, en un contexto en el cual Wall Street presentaba índices mixtos.

“El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, cae 3.10% al pasar de 54,015 a 52,339 puntos”, fue la apertura de ese día.

Por su lado, “las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores mixtos”.

El tipo de cambio también es presionado por las elecciones en Perú. - Crédito Andina

¿Y el dólar?

En la sesión anterior del Banco Central de Reserva (BCRP) se negociaron $390 millones en el mercado spot interbancario, 83% más del flujo visto el día anterior ($212 millones). Así, la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,44, cierre S/3,4440, promedio S/3,4440, mínimo S/3,42 y máximo S/3,4470.

“No hubo vencimientos de swaps cambiarios venta por parte del BCRP. La jornada mantuvo la tendencia alcista observada desde hace dos días conforme avanzan los resultados de la ONPE”, acotó Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

La página A cuánto está el dólar también resultado que la fuerte subida se debió a “la incertidumbre política tras el avance de Roberto Sánchez al segundo lugar del conteo oficial de la ONPE, con más del 90% de actas contabilizadas y posibilidades concretas de disputar la segunda vuelta presidencial”.

Asimismo, la página que reporta el valor del tipo de cambio, apunta que analistas del mercado señalan que “en escenarios electorales ajustados, el tipo de cambio suele reaccionar rápidamente a la percepción de riesgo y a los cambios en las expectativas sobre el rumbo económico. En este caso, la posibilidad de una segunda vuelta con un candidato de izquierda volvió a introducir volatilidad en los precios financieros, como ya había empezado a verse desde la víspera”.

Asimismo, pese a esta alza, los operadores consideran que la evolución del dólar en los próximos días dependerá del cierre del conteo oficial, de la confirmación de quién acompañará a Keiko Fujimori en segunda vuelta y de las señales que envíen los candidatos sobre política económica y respeto a la autonomía del BCRP.