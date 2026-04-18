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Agustín Lozano protagonizó insólito momento con representantes de Alianza Lima y Universitario: “¿Quién es mejor?"

El presidente de la FPF reunió a Fernando Cabada, administrador ‘blanquiazul’ y Adrián Gilabert, asesor legal de la ‘U’. Fueron protagonistas de un momento que generó muchas reacciones entre los hinchas

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El presidente de la FPF juntó a Fernando Cabada de Alianza Lima y Adrián Gilabert de Universitario. (Latina Deportes)

La Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) captó la atención de todos porque reunió a representantes de todos los clubes, y marcó el reencuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, equipos que se han venido enfrentando en una serie de reclamos sin ninguna tregua generando polémica en el desarrollo del campeonato.

Agustín Lozano logró juntar a Fernando Cabada, administrador ‘blanquiazul’ y Adrián Gilabert, asesor legal de la ‘U’ y protagonizaron insólito momento. El presidente de la Federación tomó al dirigente del club victoriano y lo acercó al abogado del club merengue con la frase: “A ver, quiero saber quién es mejor, acá te saco la duda”.

En ese ambiente de camaradería, Agustín lanzó una pregunta poco habitual: “¿Cuál es la más bonita? Mira el me va a regalar la 7, tú regálame la 9”, en alusión a las camisetas de ambos equipos. La escena reflejó el buen humor entre los dirigentes, dejando de lado la rivalidad deportiva para dar paso a un intercambio simbólico que celebró la historia y los colores de los clubes más populares del país.

Sin embargo, el clip no pasó desapercibido y se volvió viral en redes sociales generando comentarios entre las dos fanaticadas.

Agustín Lozano junto a los representantes de Alianza Lima y Universitario.
Agustín Lozano junto a los representantes de Alianza Lima y Universitario.

Conflicto entre Alianza Lima y Universitario por reclamos en mesa

La relación entre Universitario y Alianza Lima atraviesa uno de sus momentos más tensos en 2026, trasladando la rivalidad de la cancha a los escritorios de la Federación Peruana de Fútbol. El cuadro de La Victoria ha presentado hasta diez acciones legales contra Universitario ante la Comisión Disciplinaria de la FPF, argumentando inconductas de futbolistas y presuntas violaciones a los reglamentos vigentes.

Esta serie de reclamos marca el inicio de una disputa fuera del terreno de juego, donde cada club busca sacar ventaja a través de sanciones administrativas o la inhabilitación de jugadores del rival. Las denuncias cruzadas han convertido el conflicto en una auténtica batalla “en mesa”, sumando un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre los dos equipos más populares del fútbol peruano. El desenlace de estas acciones disciplinarias podría tener repercusiones directas en la definición del Torneo Apertura y en la convivencia institucional durante la temporada.

José Asti, asesor legal del cuadro blanquiazul, dio detalles de la postura del club victoriano. (L1 Max)

Nolberto Solano apuntó contra gestión de Agustín Lozano

Nolberto Solano lanzó duras críticas a la gestión de Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol, señalándolo como principal responsable de la crisis que afecta a la selección nacional. En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, Solano instó a Lozano a “enmendar el camino con reglas firmes”, aunque advirtió que tanto él como otros dirigentes “piensan más en los viajes de la CONMEBOL” que en el desarrollo del fútbol local.

El exjugador también cuestionó el crecimiento excesivo de clubes de altura en la máxima categoría, explicando que esta situación dificulta mantener la regularidad y el rendimiento óptimo de los futbolistas seleccionables para la ‘bicolor’. Además, expresó su preocupación por la escasa promoción de jóvenes talentos peruanos.

Tenemos muchos equipos de altura. Entonces, el jugador peruano cambia toda una manera.No hay un rendimiento al mismo ritmo. Encima de todo esto, no aportan jugadores. Si en este caso el presidente de la FPF, que es Agustín Lozano, no pone orden y no se sienta a analizar estas cosas que vienen pasando. Pareciera que a ellos no les afecta nada,viven su mundo,no se preocupan por los clubes y piensan más en los viajes de la CONMEBOL. No les interesa mucho lo que estamos hablando”, declaró el ‘Maestrito’.

A su juicio, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y sus miembros se encuentran centrados en otros asuntos ajenos al porvenir del fútbol nacional. | VIDEO: Rodrigo Rea

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