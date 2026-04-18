Perú

CCL expresa preocupación por la postergación del contrato de compra de aviones caza F-16

El gobierno peruano iba a realizar la adquisición de aviones de caza F-16 Block 70, vehículos de combate, pero finalmente se pasaría la confirmación de esta a la siguiente gestión

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F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya
Así se ven los aviones F-16 Block 70 - Crédito Difusión

Perú iba a cerrar la compra de aviones de caza F-16 Block 70 el pasado viernes 17 de abril; sin embargo, en declaraciones a diferentes medios, el presidente actual, José María Balcázar, explicó que, dado que su gobierno tiene un carácter transitorio, ha preferido que sea la próxima gestión la que concluya el proceso.

“Estoy evaluando esta situación, estoy conversando con el premier para ver la toma de una decisión sobre este tema que es importante”, había declaró antes en una entrevista con Exitosa.

Ahora, la Cámara de Comercio de Lima también se muestra preocupada por esta postergación, alertando que la compraba “forma parte de una relación estratégica con los Estados Unidos”. Como se sabe, el embajador de ese país en Perú se pronunció en redes sociales por esta situación.

Gobierno de Balcázar evalúa postergar compra de aviones F-16 y dejar decisión al próximo presidente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Gobierno de Balcázar evalúa postergar compra de aviones F-16 y dejar decisión al próximo presidente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Compra de los aviones caza F-16 se posterga

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha expresado su preocupación por la postergación de la firma del contrato para la adquisición de 24 aeronaves F-16 Block 70 con la empresa Lockheed Martin, prevista para el 17 de abril.

“Este proceso constituye una decisión de Estado de alto impacto, estimada en USD 3,500 millones, y forma parte de una relación estratégica con los Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales del Perú y aliado clave en materia económica, tecnológica y de seguridad”, aclaró.

Como se recuerda, el embajador de Estados Unidos de América, Bernie Navarro, expresó su posición firme frente a la eventual decisión del Gobierno. Así advirtió sobre posibles consecuencias si se considera que las negociaciones no se desarrollan de manera adecuada:

Si negocian de mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, tengan la seguridad de que utilizaré todas las herramientas a mi alcance para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y de la región”, señaló en Twitter.

Fuerza Aérea del Perú elige a los F-16 de Estados Unidos para modernizar su flota de aviones caza. (Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)
Fuerza Aérea del Perú elige a los F-16 de Estados Unidos para modernizar su flota de aviones caza. (Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

Por ello, la CCL ha exhortado al Gobierno de la República a honrar los compromisos asumidos y a actuar con seriedad, previsibilidad y buena fe en las negociaciones. El cumplimiento oportuno de los acuerdos es una señal esencial de credibilidad internacional y un factor determinante para preservar la confianza de nuestros socios y el clima de inversión.

“La postergación indefinida de decisiones de esta naturaleza, especialmente en un escenario político complejo, genera incertidumbre y debilita la imagen del país. El interés nacional exige claridad, firmeza y coherencia en la toma de decisiones”, añadieron.

Este gremio considera que “el Perú debe reafirmar, con hechos concretos, que es un país confiable, que respeta su palabra y que entiende que la estabilidad de sus relaciones estratégicas es también un activo económico fundamental”.

Estados Unidos ofrece sus F-16 a Perú para modernizar su Fuerza Aérea. (Foto: Difusión)
Estados Unidos ofrece sus F-16 a Perú para modernizar su Fuerza Aérea. (Foto: Difusión)

¿Por qué se compraban los aviones de combate?

Como se recuerda, la compra de los aviones de combate F-16 Block 70 con la empresa Lockheed Martin buscaba modernizar y potenciar la flota de la Fuerza Aérea del Perú, mediante el reemplazo progresivo de aeronaves como los MiG-29 y Mirage 2000, que cuentan con cerca de cuatro décadas de antigüedad.

Ahora esto tendrá que esperar, a pesar de que existía un cronograma determinado para esto. Como se sabe, en entrevista con Exitosa, el mandatario José María Balcázar explicó que, si bien existe habían fechas determinadas para la adquisición de estas aeronaves, no consideraba su ejecución como definitiva.

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