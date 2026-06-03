Representante Adrián Quiroz reveló cuándo fichará por Universitario: detalles del contrato con importante cláusula

Universitario de Deportes ya activó su plan de refuerzos para el Torneo Clausura 2026, luego de un Apertura en el que varios futbolistas no cumplieron con las expectativas planteadas por el cuerpo técnico y la directiva. El club considera imprescindible sumar nuevas piezas para fortalecer el plantel y sostener la lucha por el tetracampeonato nacional.

La salida de Martín Pérez Guedes dejó un vacío en el mediocampo, situación que llevó a la dirigencia, liderada por Franco Velazco y Antonio García Pye, a salir al mercado en busca de un reemplazo de garantías. El elegido para ocupar esa posición es Adrián Quiroz, con quien la institución mantiene negociaciones avanzadas y todo indica que el regreso a Ate podría cerrarse pronto.

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¿Cuándo se concretará el fichaje de Adrián Quiroz a Universitario?

Marcus di Giuseppe, conocido como ‘Bica’, dio detalles de las negociaciones que se viene dando entre Adrián Quiroz y Universitario de Deportes. El representante dejó en claro que el mediocampista está mentalizado en los amistosos con la selección peruana, en el que está convocado para enfrentar a Haití y España.

“Hay una propuesta de la ‘U’, pero nosotros, junto con Adrián, estamos muy enfocados en este momento con la selección. Son dos partidos importantes, por más que la gente piense que son amistosos, pero para la carrera de un jugador siempre es muy importante participar de la selección de su país y eso hace mucho que crezca en su carrera”, declaró el manager en el programa ‘Modo Fútbol’.

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Cabe destacar que se conoció que la cláusula de rescisión de Quiroz es de 300 mil dólares. Y hay buena disposición del club de Andahuaylas para dejar libre al jugador.

El volante de Los Chankas podría regresar a Universitario. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

El exfutbolista adelantó qué es lo que falta para que se concrete su fichaje y cuándo se podrá anunciar el regreso de Quiroz a Ate.

“La U viene con una propuesta muy fuerte en el medio local. Todavía la ventana en Brasil se abre en julio. Entonces, nosotros tenemos que parar, pensar y ver lo que es mejor. Entonces, el timing está ahí, la negociación ya está. Hay una conversación ahora entre clubes, entre la ‘U’ y Los Chankas, para ver cómo solucionan el problema de la cláusula, y tenemos tiempo para la próxima semana, que cuando regrese a Lima tomamos la decisión final, que es quedar en la U o tener una oportunidad de salir al extranjero”, añadió.

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Importante contrato que ofrece Universitario a Adrián Quiroz

‘Bica’ reveló el importante contrato que le ofrece Universitario de Deportes a Adrián Quiroz de cara al Torneo Clausura 2026. Además, precisó que existe una cláusula que beneficia a ambas partes.

“El tiempo que ofrece la ‘U’ son dos años y siete meses, pero también con cláusula de salida para el extranjero, en la cual negociamos eso también. Porque la idea es que, obviamente, si la U hace esta inversión, recupere esa inversión, hasta con una ganancia, por ser el equipo que está apostando por él, y tenga un futuro, una salida al extranjero, tenga también un dinero que puede ganar a futuro”, enfatizó.

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El mediocampista de Los Chankas privilegia una salida internacional sobre cualquier negociación con la Liga 1, pese a los recientes contactos formales del cuadro blanquiazul y su vigente contrato hasta diciembre del 2027 (Instagram: adrianquirozf10)