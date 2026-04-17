Perú

Roberto Bruneo no descarta medidas “drásticas” tras revisión de 85 pedidos de nulidad electoral: “El JNE las va a implementar”

Según indicó ante el Congreso, los pedidos de nulidad, tanto parciales como totales, ya fueron enviados a los jurados electorales especiales. Entre las causas figuran la no instalación de 211 mesas y el hallazgo de 1.200 cédulas en cajas arrojadas a la basura en Surquillo

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En sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, un representante del sistema electoral expone el estado de los 85 pedidos de nulidad recibidos. Se asegura que todos los casos son evaluados con seriedad y conforme al procedimiento legal establecido. | Congreso TV

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que el organismo evaluará con rigor los 85 pedidos de nulidad presentados tras las irregularidades de la jornada electoral del 12 de abril y que, de ser necesario, tomará decisiones drásticas. Burneo realizó estas declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso (órgano de control parlamentario), en plena crisis institucional motivada por denuncias de acciones anómalas durante y después de los comicios.

Las solicitudes de nulidad, parciales y totales, ya han sido remitidas a los jurados electorales especiales, responsables de su análisis inicial. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones precisó que, una vez resueltos estos pedidos y agotadas todas las apelaciones posibles, el pleno del jurado adoptará las medidas que correspondan conforme establece la normativa electoral. Además, enfatizó ante la comisión: “Si se tendrán que tomar decisiones, así sean las más drásticas, tengan la seguridad que el jurado las va a implementar”.

Los motivos de nulidad incluyen denuncias de irregularidades como la no instalación de 211 de sufragio y el hallazgo de 1.200 cédulas de votación dentro de cuatro cajas lacradas arrojadas a la basura en el distrito de Surquillo. En total, los pedidos de nulidad suman 85 casos diferentes, cifra confirmada por el propio Burneo ante la comisión y que abarca a todo el territorio nacional, no solo a Lima Metropolitana.

Imagen dividida mostrando cajas electorales de la ONPE: a la izquierda, cajas junto a un contenedor de basura; a la derecha, cajas apiladas en un estudio
El periodista Beto Ortiz denunció el hallazgo de cuatro cajas de la ONPE con cédulas escrutadas del distrito de Surco, encontradas en la basura. (Willax / Beto a Saber)

Burneo afirmó que cada solicitud se evalúa “con la seriedad y con toda la información que tenemos y que estamos recabando en torno a las incidencias que se han suscitado en los diferentes rincones del país”. Aseguró que todas las acciones se rigen por la Constitución, la legislación electoral y los principios de participación, en tanto el jurado es el máximo intérprete de la normativa electoral.

Burneo responde sobre los ochenta y cinco pedidos de nulidad y la posible adopción de medidas drásticas

Roberto Burneo declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el organismo ha recibido 85 pedidos de nulidad relacionados con el proceso, desde solicitudes específicas sobre mesas de sufragio hasta reclamos para la anulación completa del acto electoral en ciertas jurisdicciones.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones detalló que estos pedidos fueron remitidos a los jurados electorales especiales competentes en primera instancia. Explicó: “Todas están siendo evaluadas conforme al procedimiento previsto en la normatividad. Desde las solicitudes puntuales de nulidad parcial en cuanto a mesas de sufragio, han sido derivadas todas a los jurados electorales especiales. Ellos son los competentes en primera instancia de resolver estos pedidos. Y lo van a resolver y tengan la seguridad que se van a publicar los resultados y también pueden ser apelados, por si acaso”.

Primer plano de dos hombres de mediana edad en trajes oscuros. Detrás, una caja blanca con el logo de ONPE, elementos urbanos y una estructura verde
El presidente del JNE, Roberto Burneo, desmintió al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, sobre el material electoral abandonado en Surquillo, afirmando que no hubo fiscalizador del JNE ni custodia policial. (Infobae / Composición)
Subrayó la objetividad e imparcialidad del proceso: “El pleno del jurado, cuando recibamos la apelación, inmediatamente vamos a tomar las acciones conforme al procedimiento, incluidos los pedidos de nulidades totales, incluidos los temas de nulidades específicas, todas están siendo evaluadas con la seriedad y con toda la información que tenemos y que estamos recabando en torno a las incidencias que se han suscitado en los diferentes rincones del país”.

Añadió que cualquier decisión, incluida la posibilidad de declarar nulo el proceso en su totalidad o por partes, será tomada “en el marco tanto constitucional, legal, reglamentario e inclusive en el marco del máximo intérprete de el sistema electoral, del marco normativo electoral y con criterio de conciencia y sobre la base de los principios electorales”.

JNE desmiente a la ONPE y acusa irregularidades en el traslado de material electoral

Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Burneo desmintió la versión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) —organismo técnico responsable de elecciones— sobre el incidente de las cajas de votos encontradas en la basura. La ONPE había sostenido que el hecho respondió a una negligencia durante el traslado de ánforas y actas hacia la sede central, realizado bajo custodia de un coordinador, un agente de la Policía Nacional del Perú y un fiscalizador del JNE.

Durante una sesión extraordinaria, el titular del JNE, Roberto Burneo, detalla las acciones que tomó el organismo electoral para garantizar el derecho al sufragio frente a los problemas presentados. Afirma que la ONPE recién informó de los problemas a las 10 de la mañana del día de la elección. | Canal N

El jefe del Jurado Nacional de Elecciones rechazó esa explicación: “Sobre el hallazgo de las cuatro cajas, es preciso indicar que, contrariamente a lo afirmado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el Jurado Nacional de Elecciones”, señaló Burneo.

La postura del presidente del JNE fue enfática: “Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso. Ya se están elaborando los informes que serán remitidos a las autoridades, como la Procuraduría, para que adopten las acciones que correspondan dentro de sus competencias”. Además, atribuyó las demoras y deficiencias en la entrega del material electoral a problemas de gestión logística por parte de la ONPE y la falta de personal suficiente para el embalaje y transporte adecuado.

La presentación de Roberto Burneo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso tuvo el objetivo de esclarecer las irregularidades detectadas en los comicios del 12 de abril. Los legisladores solicitaron su presencia debido a la magnitud de los hechos reportados, entre ellos la no instalación de 211 mesas de sufragio no instaladas y la desaparición de 1.200 cédulas de votación, además de la existencia de 85 solicitudes formales de nulidad.

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