Batalla por el rating: así le fue al estreno de ‘Me Caigo de Risa’ frente a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y ‘Magaly TV La Firme’ . IG

El estreno de 'Me Caigo de Risa’ no logró vencer a los gigantes del prime time del lunes 1 de junio. La noche fue liderada con holgura por 'Al Fondo Hay Sitio’ con 20,8 puntos de rating, seguido por 'Esto es Guerra’ con 19.

En la pelea por el tercer bloque de la jornada, 'Magaly TV La Firme’ registró 7,5 y se impuso al debut de Me Caigo de Risa, que marcó 5,7.

En la misma fecha, la novela La señora del destino alcanzó 15,3 puntos, mientras que La Granja VIP se quedó con 1,7, en una jornada que dejó un mapa claro: el liderazgo se mantuvo en América, y el nuevo formato de Latina arrancó con una cifra que abre preguntas sobre su espacio real en la competencia.

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¿Quién ganó la noche? Los números que definieron el lunes 1 de junio

Si la pregunta es “¿quién venció?”, la respuesta, por rating, no deja margen: Al Fondo Hay Sitio volvió a sostener su dominio con 20,8 puntos. La serie continúa como el ancla más fuerte del canal y el contenido más estable del prime, con una audiencia que ya tiene el hábito incorporado.

Detrás, Esto es Guerra con 19 puntos mantuvo la segunda posición, reforzando un binomio que, en la práctica, ordena el consumo televisivo de lunes a viernes: ficción y reality como ejes duros de la noche.

En ese escenario, los demás formatos compiten por capturar segmentos específicos: el público que busca espectáculo (Magaly) o entretenimiento familiar (el estreno de Latina).

El estreno de ‘Me Caigo de Risa’: 5,7 puntos y un debut con reto

El nuevo programa de Latina debutó en Latina con 5,7 puntos. Es una cifra que, para un estreno, no es despreciable, pero sí insuficiente para desplazar a 'Magaly TV La Firme’, que marcó 7,5 y logró superarlo.

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El programa se emitió desde las 21:00 con la conducción de José Peláez y un elenco presentado como “familia disfuncional”, con nombres como César Ritter, Rodrigo Sánchez Patiño, Renzo Schuller, Lita Pezo, Korina Rivadeneira y Luciana Arispe, además de incorporaciones como Manuel Gold, Emilram Cossio, Alicia Mercado, Angie Arizaga, Eduardo Romay y Julio Díaz.

En el primer episodio, el atractivo estuvo en juegos, improvisación y dinámicas rápidas, el corazón del formato. El desafío, desde ahora, es sostener curva de audiencia semana a semana en un horario donde el público ya llega condicionado por el arrastre de los líderes.

El programa de humor 'Me caigo de risa Perú' debuta en Latina Televisión con 12 reconocidas figuras del espectáculo nacional en desafíos cómicos.

‘Magaly TV La Firme’: 7,5 puntos y un repunte que pesa

El dato que llamó la atención fue el 7,5 de 'Magaly TV La Firme’, cifra con la que, según se comentó, el programa logró mejorar su desempeño frente a semanas anteriores y colocarse por encima del estreno de Latina.

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En una noche de estreno, el comportamiento del público suele dividirse: una parte se va por curiosidad al programa nuevo y otra se queda en el consumo habitual. El 7,5 indica que Magaly retuvo una base suficiente para imponerse al debut, lo que, en términos competitivos, es una señal relevante: el espacio de espectáculos sigue siendo un imán cuando el prime está saturado.

Miguel Trauco es ampayado con una mujer: imágenes muestran que ambos permanecieron juntos dentro de una camioneta. Captura: Magaly TV La Firme.

El contexto de la competencia: La señora del destino y La Granja VIP

La jornada también tuvo un dato fuerte en la franja previa o paralela: La señora del destino con 15,3 puntos, que se mantuvo como uno de los títulos más vistos del día.

En el otro extremo, La Granja VIP marcó 1,7, una cifra baja que confirma la dificultad de sostener al reality en un prime donde los grandes productos de América se llevan el mayor volumen de audiencia.

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Jimena Lindo y Magdyel Ugaz protagonizan ‘Señora del Destino’. Foto: Del Barrio Producciones.