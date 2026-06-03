Docente de la UNMSM es acusado de publicar investigaciones de estudiantes sin autorización

La fundación de San Marcos en 1551 convirtió al Perú en sede de la primera universidad de América y en epicentro histórico de la formación intelectual del continente. (Andina)

Una grave denuncia han realizado los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes argumentan que el docente Y. H. V. publicó sus investigaciones en congresos y revistas científicas sin contar con su autorización. La información de El Comercio, según consignó LP Derecho, señala que los alumnos habrían identificado al menos once casos en los que sus trabajos académicos fueron utilizados de esta manera.

La documentación aportada por los estudiantes incluye correos electrónicos, audios, videos y otros registros que evidenciarían un patrón de uso no autorizado de sus investigaciones. Un caso destacado corresponde a un proyecto sobre una carcasa hidrodinámica para la protección de puentes, finalizado en febrero de 2024. Ese trabajo fue presentado posteriormente en el congreso internacional LACCEI 2024 y en revistas científicas, consignando al docente como autor y vinculándolo a una institución diferente a la universidad donde se desarrolló la investigación.

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La denuncia indica que la elaboración de artículos científicos se exigía en cursos sin componente de investigación. Para incentivar la entrega de estos trabajos, se ofrecían beneficios académicos relacionados con las calificaciones. Algunos audios presentados como evidencia registran declaraciones del docente sobre la posibilidad de mejorar las notas como recompensa por la producción de artículos.

Universidad San Marcos sin seguridad a horas de elecciones generales 2026. Captura: Universidad san Marcos.

Publicaciones sin consentimiento y autorías indebidas

Testimonios de estudiantes, según el citado medio, señalan que varios trabajos fueron traducidos al inglés o modificados antes de ser enviados a congresos y revistas. Todo esto sin contar con la autorización. En ocasiones, el docente habría solicitado ser incluido como coautor a cambio de gestionar la publicación; en otros casos, los trabajos fueron difundidos sin conocimiento de los estudiantes o con información tomada de otras tesis universitarias.

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Uno de los estudiantes relató que un trabajo grupal con datos simulados fue enviado a un congreso indexado sin la aprobación del equipo. Otra estudiante, descubrió que su correo electrónico fue utilizado para inscribir trabajos sin su consentimiento. Según declaró, fue incluida como autora sin haber participado ni dado autorización.

En audios presentados por un estudiante, el docente admite haber publicado un trabajo sin autorización y ofrece disculpas, asegurando que solicitó el retiro del artículo al congreso. Por su parte, el exdirector de la Escuela de Ingeniería Civil, Luis Miguel Morán, señaló que el docente reconoció el envío del artículo y que se le exhortó a desistir de esa conducta, aunque las publicaciones habrían continuado.

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El informe indica que, pese a las denuncias presentadas en 2025, no se habría iniciado un procedimiento disciplinario formal. Además, menciona la aparición de autoridades de la facultad como coautoras en algunas publicaciones cuestionadas.

Recomendaciones

Recopilar y resguardar pruebas: Reunir correos electrónicos, audios, documentos y cualquier registro que evidencie la autoría original, la fecha de elaboración y la posible publicación no autorizada.

Solicitar asesoría legal: Consultar con especialistas en derecho universitario o propiedad intelectual para conocer las vías formales de denuncia y resguardo de derechos.

Presentar la denuncia ante instancias oficiales: Registrar la denuncia en la universidad, dirigiéndose a la Oficina de Integridad Académica, Defensoría Universitaria o el área correspondiente, adjuntando todas las pruebas disponibles.