Congreso cita a Piero Corvetto y Roberto Burneo, jefes de la ONPE y JNE, por fallas e “irregularidades” en votaciones

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó a Piero Corvetto (ONPE) y Roberto Burneo (JNE) para que informen sobre las fallas e irregularidades en las recientes elecciones

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó este lunes a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para que comparezcan este 14 de abril por las fallas e “irregularidades” en las votaciones.

La décima octava sesión extraordinaria, programada a las 14:00 horas en modalidad semipresencial, tiene como eje el esclarecimiento del proceso electoral, en el que más de 63.000 personas no pudieron ejercer su derecho debido a fallas en la distribución del material en 211 mesas de sufragio.

La convocatoria a Corvetto se realizó mediante oficio, que exige un informe sobre las causas estructurales, técnicas y operativas que originaron las graves irregularidades, así como las responsabilidades administrativas y funcionales correspondientes.

El documento señala que el jefe de la ONPE, quien ya es investigado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), deberá explicar los criterios aplicados en la contratación de proveedores tecnológicos y logísticos, los mecanismos de selección y control, y las fallas detectadas en el sistema digital electoral.

La ONPE informó que emprenderá acciones legales y penales contra Galaga, empresa encargada de la distribución del material electoral en Lima

“Se requiere conocer cuáles fueron las pruebas realizadas antes del proceso y por qué no se previeron mecanismos eficaces de contingencia”, indica el requerimiento parlamentario.

Entre los puntos clave de la agenda figura la solicitud de información sobre “las medidas correctivas inmediatas implementadas y los planes de contingencia dispuestos para garantizar la continuidad, transparencia y legitimidad del proceso electoral”.

Además, se pide a Corvetto que detalle los criterios técnicos y normativos vinculados a la aplicación de la valla electoral y al método de cifra repartidora, con el fin de asegurar la “predictibilidad y el respeto a la voluntad popular”.

En paralelo, Burneo fue citado mediante oficio para que rinda cuentas sobre la legalidad de las decisiones adoptadas y las incidencias relevantes frente a las fallas reportadas.

El Parlamento requiere que el presidente del JNE precise las funciones y medidas asumidas respecto a más de 200 mesas anuladas a nivel nacional, los procedimientos seguidos ante las impugnaciones de actas y votos, y la coordinación con la ONPE.

Keiko Fujimori lidera los resultados presidenciales con el 16,9 % de los votos válidos, seguida por Rafael López Aliaga con el 14,7 %, según el 51,6 % de actas escrutadas por la ONPE

“Es indispensable conocer el impacto de estas acciones en la validez de los resultados intermedios, la afectación de las 211 curules en disputa y la protección de la expresión de la voluntad ciudadana”, señala el texto.

La ONPE ha anunciado acciones legales y penales contra Galaga, empresa encargada de la distribución del material electoral en Lima Metropolitana, pese a figurar entre concesionarias sancionadas por contratos suscritos en 2020 y 2023, como reportó RPP.

Por su parte, la JNE anunció que solicitará a las autoridades competentes depurar responsabilidades por los retrasos en el arribo del material electoral, y adelantó que buscará sanciones administrativas y penales.

El proceso convocó a 27 millones de votantes en el país y más de un millón en el extranjero para elegir presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, lidera las elecciones presidenciales con 16,9 % de votos válidos, seguida por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 14,7 %, según el 51,6 % de actas escrutadas por la ONPE.