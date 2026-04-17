ONPE recién informó de problemas logísticos a las 10 de la mañana del día de las Elecciones 2026, según jefe del JNE

Un centro de votación muestra un aviso de cierre debido a la falta de material electoral, impidiendo la instalación de las mesas para las Elecciones Generales de 2026. (Difusión)

El pasado domingo 12 de abril, millones de peruanos acudieron a sus centros de votación para participar en las Elecciones 2026, sin embargo, un grueso de ciudadanos en Lima Metropolitana no logró cumplir con su deber ciudadano ante irregularidades en la instalación de sus mesas de sufragio.

Tras varios días de incertidumbre sobre lo ocurrido, desde la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reveló mayores detalles.

Según contó, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó recién a las 10 de la mañana del día de los comicios sobre los problemas logísticos pra hacer llegar el material electoral a centros de votación en varios distritos de la metropolis.

Hasta esa hora, la mayoría de los votantes desconocía los motivos detrás de las demoras en la apertura de los locales y la escasez de documentos en más de doscientos colegios.

De acuerdo con el relato de Burneo, la ONPE atribuyó inicialmente las demoras a supuestos inconvenientes con la empresa de transporte encargada del despliegue de los materiales electorales.

Sin embargo, los fiscalizadores del JNE constataron que las unidades de transporte se encontraban en el almacén de Lurín, listas para operar.

El verdadero origen del retraso, según explicó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, estuvo en el proceso de embalaje y carga del material electoral, especialmente el que incluía los equipos de cómputo e impresoras. Además, la ONPE no contaba con suficiente personal para esa tarea, lo que agravó la situación en la víspera de la elección.

Las rutas para distribuir el material electoral en Lima Metropolitana sumaron 217, una cifra que, según el JNE, exigía una logística precisa y coordinación eficiente.

El problema, de acuerdo con los informes de los fiscalizadores, persistió hasta la madrugada del propio día electoral. La ONPE se comprometió a completar la entrega a más tardar a las dos de la mañana del domingo 12, pero tampoco logró cumplir ese plazo.

“La ONPE nunca comunicó al Jurado que tendría estas dificultades; al contrario, afirmó que ya estaban solucionadas”, indicó Burneo. Para ese momento, ya se había confirmado que cientos de mesas no se habían instalado a tiempo, lo que puso en riesgo el derecho al voto de miles de ciudadanos.

Durante una sesión extraordinaria, el titular del JNE, Roberto Burneo, detalla las acciones que tomó el organismo electoral para garantizar el derecho al sufragio frente a los problemas presentados. Afirma que la ONPE recién informó de los problemas a las 10 de la mañana del día de la elección. | Canal N

Advertencias y coordinaciones entre el JNE y la ONPE

La víspera de las Elecciones 2026 estuvo marcada por alertas internas y comunicación constante entre el JNE y la ONPE.

Según explicó Roberto Burneo, desde el 10 de abril, los fiscalizadores del JNE supervisaban la distribución del material e informaban sobre los retrasos detectados en distintas rutas de Lima Metropolitana.

“Nuestros fiscalizadores estuvieron pendientes, levantando actas tanto el 10 como el 11 de abril”, señaló el presidente del JNE.

El JNE solicitó de manera reiterada a la ONPE que acelerara el despliegue del material electoral, pero la entidad organizadora insistió en que lograría completar la entrega antes de la medianoche del 11 de abril.

Esa meta tampoco se alcanzó. La situación se complicó por la ausencia de miembros de mesa y la complejidad técnica del proceso, factores que se sumaron a los problemas logísticos.

Durante la jornada electoral, el JNE desplegó a más de 48 mil fiscalizadores en todo el país para monitorear la instalación de las mesas y la recepción de los materiales. Cada incidente se documentó en actas, que ahora forman parte de un informe final de incidencias.