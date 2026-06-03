Cae juez de paz por presuntamente integrar red criminal dedicada al tráfico ilegal de terrenos en Pucusana

La Policía Nacional desarticuló la presunta organización criminal “Los Terratenientes de Pucusana” durante un megaoperativo que incluyó allanamientos en varios inmuebles. Entre los detenidos figura el juez de paz no letrado Manuel Rodríguez Alburqueque, investigado por presuntamente emitir documentos de posesión que habrían sido utilizados para sustentar ocupaciones ilegales de terrenos

Un juez de paz no letrado fue detenido durante un megaoperativo policial ejecutado en el distrito de Pucusana contra la presunta organización criminal denominada Los Terratenientes de Pucusana, investigada por el delito de tráfico ilegal de terrenos. La intervención se realizó de manera simultánea en varios inmuebles vinculados a la red criminal.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el operativo permitió la captura de varios presuntos integrantes de la organización, así como la incautación de armas, municiones, equipos celulares y documentación para las investigaciones. Las autoridades continúan evaluando el alcance de la estructura criminal.

Entre los detenidos figura el juez de paz no letrado identificado como Manuel Rodríguez Alburqueque, quien es investigado por su presunta participación en el otorgamiento irregular de constancias de posesión utilizadas para sustentar la ocupación ilegal de terrenos. Según la hipótesis fiscal y policial, estos documentos habrían permitido a terceros presentarse como supuestos propietarios de predios en la zona.

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Durante una operación de allanamiento, agentes de policía intervienen a la banda Los Terratenientes de Pucusana y detienen al juez de paz no letrado Manuel Rodríguez Alburqueque, implicado en ocupación ilegal de terrenos. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Juez de paz habría emitido documentos usados para ocupar terrenos ilegalmente

Según la hipótesis policial, Manuel Rodríguez Alburqueque habría cumplido un rol de soporte documental dentro de la presunta organización criminal. Los investigadores lo sindican de presuntamente emitir constancias y documentos de posesión que luego eran utilizados para justificar la ocupación ilegal de terrenos por parte de terceros, quienes se presentaban como propietarios legítimos de los predios.

La Policía sostiene que esos documentos habrían servido para “avizorar” u otorgar ilegítimamente derechos sobre inmuebles ubicados en la zona, en el marco de hechos investigados por usurpación de terrenos y presunta falsedad ideológica. El caso permanece en investigación y las diligencias buscan establecer el grado de intervención de cada detenido dentro de la organización.

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Durante el operativo también fue intervenida Brendali Estrella Galarza, señalada por las autoridades como una de las principales integrantes de Los Terratenientes de Pucusana. De acuerdo con la información difundida, se le atribuye el control de una manzana en la Asociación Nuevo Parque Industrial de Pucusana, área donde se habrían cometido actos ilícitos relacionados con la usurpación de predios.

Manuel Rodríguez Alburqueque, juez de paz no letrado, fue detenido por su presunta vinculación con la banda Los Terratenientes de Pucusana, acusada de tráfico de terrenos. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Dirincri, indicó que a Estrella Galarza se le atribuye un rol promotor en los actos de usurpación de terrenos, según las investigaciones del caso.

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PNP incauta réplica de arma, municiones y droga en operativo

La intervención se desarrolló mediante allanamientos simultáneos en más de 7 inmuebles vinculados a los investigados. El objetivo, de acuerdo con la información policial difundida, fue ubicar a los presuntos integrantes, recabar documentación y asegurar evidencias que permitan sustentar la investigación por tráfico ilegal de terrenos.

Durante los registros, los agentes incautaron una réplica de arma de fuego, más de 40 municiones, dinero de dudosa procedencia y envoltorios de marihuana, además de otros elementos que serán incorporados a las diligencias. En el marco de estas acciones, también se informó la incautación de equipos celulares.

Montúfar informó que los detenidos registran denuncias vinculadas a delitos como usurpación de terrenos, daños contra el patrimonio, robo y hurto agravado, además de falsedad ideológica y banda criminal. En otro caso mencionado entre los intervenidos, Hugo Quispe Buendía es investigado por presuntos vínculos con la organización y registra antecedentes policiales por homicidio y robo agravado.

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Autoridades incautan dinero en efectivo, un arma de fuego y municiones durante la operación contra la banda 'Los Terratenientes de Pucusana', que resultó en la detención del juez Manuel Rodríguez Alburqueque por presunta corrupción. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Tras el operativo, los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima, donde continuarán las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.