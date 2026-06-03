Claudia Palza habla sin filtros sobre ‘Tato’ Rivero y su polémico despido de Rebaza Acosta: “Le hicieron lo que él me hizo a mí”

La voleibolista contó detalles inéditos de su desvinculación del club chalaco y lanzó una contundente reflexión sobre el caso de su exentrenador. (Video: Dosis de Voleibol)

Tras su paso por el vóley de Venezuela, donde vivió una etapa positiva con Sport Caracas, Claudia Palza regresó al Perú y decidió romper su silencio sobre uno de los episodios más polémicos de su carrera: su salida de Rebaza Acosta. La central nacional habló sin filtros sobre lo ocurrido en aquel proceso y apuntó directamente a lo vivido bajo la conducción de Carlos ‘Tato’ Rivero.

En entrevista con el podcast ‘Dosis de Voleibol’, la central nacional aseguró que no estuvo de acuerdo con la forma en que se concretó su desvinculación del club chalaco. Palza inició su relato señalando que, desde su perspectiva, su salida no se dio de manera clara, especialmente por las conversaciones previas que mantenía con la dirigencia sobre su continuidad.

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“Pienso que no fue justo lo que sucedió. Si tú tienes un trabajador y no estás contento con su trabajo, no la quieres tener, ¿por qué te acercas diciendo: ‘Quiero contar contigo por dos temporadas más’?”, cuestionó la jugadora.

Asimismo, Palza reconoció que su propia postura influyó en el desenlace del vínculo, al haber manifestado que evaluaba otras opciones para su carrera con el objetivo de seguir evolucionando profesionalmente. “Mi error fue decirle que tenía otras propuestas y quería estar en un club mejor, porque yo también quiero crecer. En Rebaza, sin desmerecer a las jóvenes, no tenía mucha competencia”, añadió.

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Claudia Palza habla sin filtros sobre ‘Tato’ Rivero y su polémica salida de Rebaza Acosta. Crédito: FPV

Silencio, presión mediática y decisión dirigencial

La voleibolista recordó que, tras hacerse pública su situación, optó por mantener silencio durante varias semanas en medio de la fuerte exposición mediática del caso. Además, rememoró declaraciones del técnico ‘Tato’ Rivero en medios deportivos, las cuales, según indicó, la afectaron emocionalmente.

“Después pasó el tema y yo me quedé callada porque fueron como dos semanas que hablaron de mí. Yo veía al entrenador en todas las entrevistas y lo ponían como el entrenador de la disciplina. Yo me quedaba callada, dije: el tiempo es tiempo, yo tengo que trabajar y callar bocas”, relató.

Uno de los momentos más duros de su testimonio estuvo vinculado a la forma en la que, según su versión, se concretó su salida del club. En ese sentido, Palza incluso trazó una comparación con lo ocurrido posteriormente con el técnico ‘Tato’ Rivero, señalando similitudes entre ambos casos pese a los acuerdos previos de continuidad.

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“No sé si se le dice karma, pero siento que lo que le hicieron al exentrenador Rebaza lo que él me lo hizo a mí. Yo estaba con ansiedad porque no sabía si me iba a quedar o no. Me decían sí, no, sí, no… hasta que me despidieron por WhatsApp. El presidente me dijo: ‘Hola, Claudia, el comando técnico y mi persona decidió que ya no continúas. Disculpa’. Eso fue todo”, afirmó.

Carlos Rivero señaló que deberían enfocarse en las que sí están y tienen el comportamiento adecuado dentro del equipo. (Video: Central Vóley)

Su conversación con Antonio Rizola y cierre personal del episodio

La jugadora reveló que, tras su salida, conversó con el técnico de la selección peruana, Antonio Rizola, quien en ese momento la respaldó y escuchó su versión de los hechos. “El profe me llamó y yo le conté las cosas que pasaron, le conté toda la verdad. Y me respaldó”, señaló.

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Finalmente, Palza aseguró que decidió cerrar ese capítulo de su vida deportiva con una reflexión personal, aunque no ocultó su percepción sobre lo ocurrido posteriormente con el exentrenador del club. “Yo dejé las cosas a Dios y siento que le pagaron con la misma moneda a ‘Tato’”, concluyó.

La salida de Claudia Palza de Rebaza Acosta fue uno de los casos más comentados en la Liga Peruana de Vóley en su momento. Hoy, meses después y tras su paso por el extranjero, la jugadora vuelve a poner el tema sobre la mesa, ofreciendo su versión de los hechos y reabriendo el debate sobre la gestión interna en el club chalaco.

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