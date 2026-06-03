“Un Niño Costero se está fortaleciendo rápidamente cerca de Perú”: similar al destructivo fenómeno de 1997

Un Niño Costero se está fortaleciendo rápidamente cerca de Perú, con el índice Niño 1+2 acercándose a +3°C y temperaturas del agua que han alcanzado hasta 6,4°C por encima del promedio, según advirtió el meteorólogo Ben Noll.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya advirtió que las condiciones de El Niño están listas para influir en los patrones globales de temperatura y precipitaciones en los próximos meses.
La institución informó el pasado 2 de junio que la mayoría de los modelos de pronóstico sugieren que el evento será al menos moderado y recomendó a los países prepararse para impactos significativos.
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Noll precisó que “las temperaturas del agua han alcanzado hasta ahora un máximo de 6,4°C por encima de la media a unos 90 km mar adentro de Santa Rosa, Perú”. El especialista comparó la situación actual con la de 1997, año en el que se registró uno de los eventos de El Niño más catastróficos en la región.
Impactos inmediatos
Abraham Levy, conocido en Perú como ‘el hombre del tiempo’, reportó que el mar peruano, en la Región Niño 1+2, está más cálido que en 2023. Indicó que la anomalía en Paita alcanzó +6,9°C el lunes 1 de junio, según datos de la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú.
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En su análisis, también destacó que la OMM ha llamado a prepararse para los impactos de temperaturas y lluvias asociadas a este fenómeno.
La elevación de la temperatura superficial del mar ha generado un aumento del nivel medio del mar en la costa peruana, lo cual incrementa el riesgo de inundaciones en espacios muy litorales.
Levy, además, advirtió que se espera un fuerte oleaje a partir de este fin de semana, con especial intensidad el domingo y lunes, y que las playas orientadas al sur serán las más afectadas.
Estado de alerta
El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y estima que es más probable que el evento se prolongue hasta febrero de 2027, con una magnitud débil, alcanzando una intensidad de moderada entre mayo y agosto de 2026.
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Según el último comunicado oficial difundido por el organismo en la quincena de mayo, el ENFEN subrayó que “en el Pacífico central tropical, si bien se observa el descenso de las condiciones cálidas desde abril de 2026 hasta febrero de 2027, es más probable que el evento se mantenga con magnitud débil”.
Respecto a la metodología para declarar un evento fuerte, ENFEN requiere tres trimestres yuxtapuestos con condiciones específicas. No obstante, Abraham Levy señaló que los impactos en la costa pueden presentarse apenas se alcance el estatus de evento fuerte, sin necesidad de esperar el cierre técnico del trimestre.
Comparación con El Niño de 1997
El escenario actual presenta similitudes notables con el evento de 1997, considerado uno de los más destructivos para la región.
Ben Noll explicó que “2026 y 1997 son gemelos de El Niño según varias medidas”. Sin embargo, agregó que actualmente hay más agua cálida disponible, lo que otorga al episodio de este año “un techo de intensidad más alto”.
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Según el meteorólogo, el desarrollo de una ola de Kelvin récord cruzó el Pacífico desde principios de abril y ha sido determinante en la aceleración del calentamiento superficial y subsuperficial del océano.
El análisis gráfico presentado por el investigador muestra que el proceso de 2026 replicó en tiempo y magnitud al de 1997, aunque con un potencial de mayor intensidad por el volumen de agua cálida existente.
Proyecciones y expansión
El pronóstico internacional anticipa que El Niño Costero continuará intensificándose y expandiéndose hacia las aguas ecuatorianas durante las próximas semanas.
Ben Noll reiteró que este comportamiento está vinculado a la ola de Kelvin que ha atravesado el Pacífico y que la situación seguirá bajo un monitoreo estricto debido al posible impacto en lluvias y temperaturas regionales.
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Por su parte, la OMM reiteró la necesidad de preparación frente a un El Niño que podría modificar precipitaciones y temperaturas a escala global en los próximos meses.
Datos técnicos
Abraham Levy detalló que, en los últimos 30 días, todas las técnicas de medición (ONI y RONI) han ubicado el evento en la categoría fuerte, según la metodología del ENFEN, en la Región Niño 1+2, área crítica para la vigilancia del Niño Costero.
El especialista recordó que, aunque el ENFEN exige tres trimestres consecutivos para una declaración oficial, los efectos inmediatos ya se presentan en la costa peruana.
Las autoridades peruanas y los organismos internacionales mantienen el monitoreo en tiempo real, a la espera de un nuevo comunicado que actualizará el estado del fenómeno en las próximas semanas.
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