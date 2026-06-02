Perú

La promesa de Christian Domínguez a Karla Tarazona en su boda civil: “Te prometo lealtad y fidelidad”

En un video compartido por la pareja, él prometió “lealtad y fidelidad” y aseguró: “Prometo hacerle sonreír todos los días”, mientras ella habló de un “pacto de amor” en las buenas y en las malas.

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En su matrimonio civil, Christian Domínguez dedicó un mensaje a Karla Tarazona que llamó la atención: “Te prometo lealtad y fidelidad”. La pareja se casó el 2 de junio en San Borja y compartió un video con imágenes de su sesión de fotos, donde también repitieron: “Por siempre y para siempre”.

Christian Domínguez prometió “lealtad y fidelidad” a Karla Tarazona durante su boda civil, una frase que llamó la atención por el peso simbólico que tiene dentro de la historia pública de la pareja. Ambos oficializaron su relación el martes 2 de junio en la notaría Rulbi Vela Velásquez, en San Borja, en una ceremonia privada junto a familiares y amistades cercanas.

Aunque la pareja no brindó declaraciones extensas a la prensa al salir de la notaría, sí compartió en redes un video con imágenes de su sesión de fotos, donde se escuchan fragmentos de sus votos y promesas de amor.

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“Pacto de amor, de lealtad, de fidelidad”: lo que dijo Karla Tarazona

En el material difundido, Karla Tarazona también dedicó palabras directas sobre lo que significa este paso. “Hoy hemos decidido unir nuestras vidas en un pacto de amor, de lealtad, de fidelidad, en las buenas y en las malas”, se le escucha decir.

Su mensaje se centró en el compromiso como una decisión compartida, con énfasis en la permanencia y en el acompañamiento mutuo. La conductora cerró con una frase breve y contundente: “Por siempre y para siempre”.

La promesa de Christian Domínguez a Karla Tarazona en su boda civil. IG
La promesa de Christian Domínguez a Karla Tarazona en su boda civil. IG

La promesa de Christian Domínguez: “Confianza, lealtad y mucho amor”

El mensaje de Christian Domínguez apuntó a un cambio de etapa y a una promesa cotidiana, no solo romántica. “Hoy es el comienzo de un cambio más en nuestras vidas y prometo hacerle sonreír todos los días con confianza, con lealtad y con mucho amor”, dijo en el video.

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La pareja selló el momento con un intercambio que se repite en el clip: “Por siempre y para siempre”, pronunciado por ambos, como cierre simbólico del compromiso.

Una ceremonia privada en San Borja y una recepción en Huaral

La boda civil se realizó en la notaría Rulbi Vela Velásquez, en el distrito de San Borja, Lima. Según la información difundida por la prensa de espectáculos, el trámite formal duró poco más de diez minutos y culminó con la salida de los recién casados a saludar a los medios, sin declaraciones.

Tras el acto, la pareja tenía previsto trasladarse a Huaral para continuar con la recepción en un entorno más íntimo y familiar, en un restaurante campestre, de acuerdo con el reporte compartido en medios.

Christian Domínguez y Karla Tarazona tuvieron sesión de fotos previo a su matrimonio. Fuenta: joselaraweddings
Christian Domínguez y Karla Tarazona tuvieron sesión de fotos previo a su matrimonio. Fuenta: joselaraweddings

Vestuario sobrio y formal: los detalles del “sí” civil

En las primeras imágenes se vio a Domínguez con un esmoquin oscuro, camisa blanca y pajarita negra, además de un boutonnière blanco en la solapa. Tarazona, en tanto, lució un vestido blanco sin mangas, con escote corazón y encaje con detalles florales, acompañado de un recogido elegante y accesorios discretos.

La estética de la ceremonia fue sobria y formal, acorde con un matrimonio civil y con la decisión de mantener el momento fuera del espectáculo mediático.

Un nuevo capítulo tras años de idas y vueltas

La boda civil marca un nuevo capítulo para la pareja, que retomó su relación tras varios años separados. Además, llega después de una boda simbólica en 2016 que no tuvo validez legal. Esta vez, el paso fue formal y ante notaría, con un círculo cercano como testigo.

En el caso de Tarazona, se trata de su tercera unión formal: estuvo casada con Leonard León (2008) y con Rafael Fernández (2020), matrimonio que terminó en divorcio en 2023.

Domínguez también tiene antecedentes matrimoniales: se casó con Tania Ríos Ruesta en 2002 y luego con Melanie Martínez en 2006.

Retrato de cerca de una mujer con vestido de novia blanco y un hombre con traje oscuro y corbatín, ambos mirando a la cámara sobre un fondo gris oscuro
Karla Tarazona y Christian Domínguez posan sonrientes en un retrato que remite a su boda, valorada en 12 mil dólares según su wedding planner.

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