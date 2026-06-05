Incautan más de 2.400 galones de combustible de contrabando valorizados en S/60.000 durante operativo en Tumbes

La Policía Nacional del Perú incautó más de 2.400 galones de combustible de contrabando, hallados en cientos de bolsas negras durante un operativo en Playa Sur, Aguas Verdes, Tumbes, Perú. (Foto: Facebook / Tumbes Digital - Radio y TV )

En un operativo contra el contrabando en la frontera norte del país, la Policía Nacional del Perú incautó más de 2.400 galones de combustible de presunta procedencia extranjera durante un operativo ejecutado en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, región Tumbes.

La intervención se desarrolló en el sector Playa Sur, una zona identificada por las autoridades para el ingreso y almacenamiento ilegal de hidrocarburos. El despliegue policial se realizó en el marco del estado de emergencia vigente en las provincias de Tumbes y Zarumilla, con apoyo de unidades especializadas de la jurisdicción.

De acuerdo con el informe institucional, el trabajo de inteligencia permitió ubicar caletas y un almacén clandestino que habrían sido utilizados para el acopio de combustible ingresado de manera ilegal desde Ecuador. El material fue asegurado y trasladado para los procedimientos de ley.

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Agentes de la Policía Nacional y SUNAT inspeccionan cientos de bolsas con combustible incautado en un operativo contra el contrabando en Playa Sur, Aguas Verdes, Tumbes. (Foto: Agencia Andina)

Más de 2.400 galones de combustible fueron hallados en bolsas

La Policía Nacional precisó que el hallazgo se registró en Playa Sur de Aguas Verdes, donde los agentes detectaron varios puntos de ocultamiento y un ambiente presuntamente empleado como depósito clandestino para almacenar hidrocarburos destinados al contrabando.

Durante el operativo se encontraron 280 bolsas negras con 1.960 galones de presunto petróleo extranjero. Además, en un inmueble cercano se ubicaron 77 bolsas de polietileno con 462 galones de combustible tipo diésel, de acuerdo con la agencia estatal Andina.

La suma total de lo decomisado fue de 2.422 galones de combustible, cifra que coincide con lo informado por la Región Policial Tumbes en su publicación oficial, en la que informó sobre la intervención contra las redes dedicadas al tráfico de hidrocarburos en la frontera.

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El valor económico estimado, las estimaciones preliminares indicaron que el combustible incautado superó los S/60.000 en valor comercial. La cifra fue resaltada también por la Región Policial Tumbes, que reportó el decomiso como un golpe contra los delitos aduaneros en la zona.

Agentes de la Policía Nacional del Perú inspeccionan un depósito clandestino tras incautar más de 2.400 galones de combustible de contrabando en Aguas Verdes, Tumbes. (Foto: Facebook / Tumbes Digital - Radio y TV )

Cómo fue el operativo en Aguas Verdes

El operativo fue ejecutado por agentes de diversas unidades especializadas de la Región Policial Tumbes, en coordinación con personal de inteligencia de la zona, en el marco del estado de emergencia vigente en las provincias de Tumbes y Zarumilla.

El general PNP José Luis Quiroz Dávila, jefe de la Región Policial Tumbes, destacó que la intervención representa un “duro golpe” contra las mafias dedicadas al tráfico de combustibles en la frontera. Asimismo, indicó que el trabajo de inteligencia permitió ubicar los puntos de almacenamiento ilegal y ejecutar la operación de manera simultánea.

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El general también informó que, durante el despliegue, se registraron intentos de interferencia contra la labor policial por parte de personas en la zona. Pese a ello, la intervención continuó y las diligencias se mantuvieron para asegurar el traslado y la custodia del combustible decomisado.

Tras la incautación, todo el material fue trasladado al Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) y puesto a disposición de la Aduana-SUNAT para las acciones correspondientes, según Agencia Andina. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso el inicio de las investigaciones para determinar el origen del combustible e identificar a los responsables.

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La Región Policial Tumbes informó que mantendrá operativos permanentes en la frontera para enfrentar el contrabando y otras economías ilegales asociadas. En su informe institucional, el comando policial indicó que continuará con acciones contra los delitos aduaneros y contra actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas, armas y otras modalidades delictivas en esta zona del país.