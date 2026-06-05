Clarivett Yllescas expuso el episodio en que temió perder el tricampeonato con Alianza Lima: “Pensé que se iba”

Clarivett Yllescas contó detalles de cómo vivió la final contra San Martín y cómo sintió que por un momento el campeonato se le escapaba a Alianza Lima. Crédito: X Movistar Deportes

Clarivett Yllescas fue una de las protagonistas del tricampeonato de Alianza Lima, pero incluso ella llegó a pensar que la histórica conquista podía escaparse. La experimentada voleibolista recordó el dramático desenlace de la final frente a la Universidad San Martín y confesó que, en pleno quinto set del encuentro decisivo, sintió por unos instantes que el título estaba en peligro.

El episodio al que hace referencia ocurrió en el tramo decisivo del set definitivo. Alianza Lima había logrado colocarse 14-11 y parecía encaminado a cerrar el encuentro. Sin embargo, San Martín reaccionó y acortó diferencias hasta ponerse 14-13, generando incertidumbre dentro y fuera de la cancha.

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“En ese quinto set, desde el último partido, por un momento también pensé que se nos iba. Íbamos catorce once, lo vuelvo a repetir, íbamos catorce once”, recordó Yllescas durante su participación en el podcast ’Se formaron las parejas’.

Clarivett Yllescas compartió el momento en que pensó que a Alianza Lima se le iba el título ante San Martín. Crédito: Instagram Alianza Lima.

La tensión terminó pocos segundos después gracias al punto definitivo de la dominicana Yanlis Feliz, quien sentenció el compromiso y confirmó un nuevo título para las ’íntimas’. Para las jugadoras, aquello representó mucho más que una simple victoria deportiva.

“Lo primero que pensé en el momento del punto final fue: se acabó. Por fin, porque personalmente estaba muy cansada, igual que todas mis compañeras. Estábamos muertas”, reconoció la voleibolista nacional.

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Las declaraciones reflejan el enorme desgaste que significó la campaña para el equipo dirigido por Facundo Morando. Alianza afrontó una temporada especialmente exigente, marcada por competencias internacionales y una carga física constante que terminó pasando factura en diferentes momentos del año.

El equipo blanquiazul hace historia al conseguir su tercer título consecutivo. Acompaña al equipo en la ceremonia de premiación, la vuelta olímpica y la celebración desbordante junto a sus fanáticos.

“Tuvimos una temporada muy larga por el Mundial y el Sudamericano”, explicó Yllescas. La central también reconoció que el aspecto físico no fue el único desafío que debieron afrontar durante la campaña.

“Físicamente nos costó mucho eso. Y creo que también mentalmente nos castigamos mucho nosotras mismas perdiendo sets a veces en la liga”, agregó.

Pese a las dificultades, el plantel encontró la fortaleza necesaria para sostener el rendimiento competitivo durante toda la temporada. De hecho, una de las reflexiones que más impactó al grupo llegó de parte de Facundo Morando en una de las últimas reuniones previas a la definición.

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“Después Facundo llegó a la conclusión y nos dijo en una charla: ustedes se matan, pero ¿se han dado cuenta que solamente han perdido dos partidos?”, recordó Yllescas.

Tras varios años en Francia, Yllescas afirmó que salir del país obliga a madurar rápidamente y fortalece el carácter de las voleibolistas en todos los aspectos (Alianza Lima)

Aquella observación permitió al equipo tomar dimensión de la extraordinaria campaña que estaba realizando. Aunque internamente existía una sensación permanente de exigencia, los números reflejaban una superioridad evidente respecto al resto de competidores.

Alianza Lima va por el tetracampeonato

La obtención del tricampeonato no ha modificado la ambición del conjunto blanquiazul. Por el contrario, el objetivo para la próxima temporada es seguir ampliando su dominio en el voleibol peruano.

“En nuestra cabeza está el tetracampeonato, porque uno siempre va a buscar lo máximo en el campeonato, pero es difícil. Sabíamos que el ’tri’ iba a ser difícil y lo fue, pero nada es imposible”, señaló Yllescas.

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La institución victoriana ha logrado consolidar una base competitiva que le permite ilusionarse con seguir peleando por títulos. Sin embargo, el reto será aún mayor debido al crecimiento de otros equipos que también han reforzado considerablemente sus plantillas.

La dirigente 'blanquiazul' busca armar un plantel competitivo para conquistar el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Puro Vóley / Youtube.

La impronta de Facundo Morando

Uno de los protagonistas fundamentales de este exitoso ciclo fue Facundo Morando. El entrenador argentino dejó una huella importante en el grupo gracias a su metodología de trabajo y su capacidad para gestionar momentos de máxima presión.

“Facundo me dejó mucho aprendizaje y mucha responsabilidad también”, afirmó Yllescas. La jugadora destacó especialmente la visión moderna que posee el técnico y la cercanía que mantuvo con el plantel durante toda la temporada.

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“Es un entrenador que entiende el vóley moderno, que sabe mucho, que ve mucho y con quien es muy fácil hablar y conversar. Creo que es un entrenador muy accesible. Espero que le vaya de lo mejor a donde vaya”, concluyó.

Facundo Morando fue oficializado por Fluminense después de hacer historia con Alianza Lima. Crédito: Time Fluminense