Lucciana Pérez ratifica que jugará profesionalmente tras terminar sus estudios universitarios: “Mi sueño es ganar Roland Garros”

La número uno del tenis universitario ha ratificado su compromiso con el profesionalismo y señaló que apunta a escalar en el ranking ATP y a disputar las clasificaciones de los Grand Slam. Crédito: YouTube El Saber del Deporte.

La temporada 2027 marcará un punto de inflexión en la carrera de Lucciana Pérez. La tenista peruana, que acaba de completar una sobresaliente campaña en el circuito universitario de Estados Unidos, confirmó que una vez concluidos sus estudios dará el salto definitivo al profesionalismo. Lo hará con la convicción de quien tiene claro su objetivo más ambicioso: conquistar Roland Garros, el torneo que ya la vio brillar durante su etapa juvenil.

La deportista nacional, actualmente una de las principales figuras de la Texas A&M University, no dejó espacio para las dudas cuando fue consultada sobre su futuro. “Sí, cien por ciento”, respondió en diálogo con el medio ’El Saber del Deporte’ al ser interrogada sobre la posibilidad de dedicarse exclusivamente al circuito profesional una vez culminada su formación académica.

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La decisión llega después de una etapa universitaria brillante. Pérez se consolidó como una de las mejores jugadoras de la NCAA y alcanzó el número uno del tenis universitario estadounidense, una distinción que confirma el crecimiento que ha experimentado en los últimos años. Ahora, con el profesionalismo cada vez más cerca, la peruana empieza a trazar metas más ambiciosas.

Lucciana Pérez con el premio de subcampeona del Roland Garros Junior 2023. A su lado la campeona Alina Korneeva (ESPN).

Entre ellas destaca una que la acompaña desde hace tiempo y que tiene una carga especial en su historia deportiva. “Mi sueño es ganar Roland Garros”, confesó. No se trata de una aspiración cualquiera. En 2023, la limeña firmó una campaña memorable en París al alcanzar la final individual de Roland Garros Junior, resultado que la convirtió en una de las mayores promesas del tenis sudamericano.

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A corto plazo, sin embargo, los objetivos están enfocados en seguir escalando posiciones dentro del ranking mundial. “Mi objetivo este año es subir un poquito de categoría, jugar torneos un poco más grandes, pero para eso tengo que subir el ranking”, explicó la jugadora, consciente de que el acceso a certámenes de mayor nivel depende directamente de los puntos que consiga en el circuito profesional.

Ese crecimiento progresivo también está ligado a otra meta importante en su planificación deportiva. “A mediano plazo el objetivo es estar jugando las clasificaciones de los Grand Slam”, señaló. Alcanzar las fases previas de los grandes torneos representaría un paso fundamental en su proceso de consolidación dentro del tenis profesional.

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La peruana no pudo llevarse el título, pero ya hizo historia para el tenis peruano. (Video: ESPN)

Mientras tanto, Pérez aprovechará el receso universitario para competir intensamente durante los próximos meses. Su agenda contempla torneos en Europa y Sudamérica, una gira que le permitirá sumar experiencia y puntos antes de regresar a Estados Unidos para completar sus compromisos académicos.

Además, la tenista mantiene abierta la posibilidad de representar al Perú en competencias internacionales. Entre las opciones que analiza aparecen los Juegos Suramericanos, aunque su presencia todavía dependerá de la planificación deportiva y de las conversaciones que sostenga con la capitana del equipo nacional.

Otro objetivo que aparece en el horizonte es el Challenger de Lima, uno de los torneos más importantes del calendario tenístico peruano. Pérez reconoció que le gustaría competir en casa y medirse frente a jugadoras de mayor nivel, aunque por ahora su participación aún no está asegurada.

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Lucciana Pérez, la jugador del año en tenis universitario estadounidense. Crédito: Texas A&M Women's Tennis.

El tenis peruano femenino, en ascenso

El tenis femenino peruano vive un período de claro ascenso — a la par del crecimiento en la rama masculina—, reflejando una evolución que ya compite en repercusión y resultados con la rama masculina. La reciente actuación del equipo capitaneado por Laura Arraya en la Billie Jean King Cup lo confirma: Perú logró mantenerse en la exigente Zona Americana I, asegurando su presencia entre las mejores selecciones del continente.

Este logro cobra aún mayor valor porque se consiguió sin la participación de Lucciana Pérez, la principal figura nacional y actual Jugadora del Año en el tenis universitario estadounidense. Su ausencia en Ibagué representó una baja considerable; sin embargo, el equipo demostró profundidad y carácter. Destacaron especialmente Yleymi Muelle y Dana Guzmán, quienes asumieron roles protagónicos y respondieron con victorias clave para evitar el descenso.

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El rendimiento colectivo y la aparición de nuevas figuras muestran que el tenis femenino peruano está construyendo una base sólida para el futuro. El desarrollo de jóvenes talentos y la experiencia de competir en escenarios internacionales consolidan un proceso de crecimiento sostenido. Así, el panorama para las próximas temporadas es alentador, con más jugadoras listas para dar el salto a torneos de mayor nivel y seguir el camino de sus pares masculinos.

Perú celebra la permanencia en Ibagué tras la victoria ante Venezuela. Crédito: Federación Peruana de Tenis.