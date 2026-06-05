Costa peruana enfrenta temperaturas altas durante la segunda vuelta 2026, según Senamhi

Un colegio en Perú sirve como local de votación, con personas ingresando y personal de la ONPE preparándose para las Elecciones Generales 2026 - Segunda Vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta meteorológica que advierte temperaturas máximas de hasta 35 °C en la costa peruana durante el fin de semana electoral.

Según reportes oficiales, el episodio climático afectará principalmente a las regiones de Áncash, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, desde la mañana del viernes 5 hasta la noche del lunes 8 de junio.

El incremento de calor coincide con la realización de la segunda vuelta presidencial, lo que podría impactar en la asistencia a los locales de votación y en la exposición prolongada de los ciudadanos al sol.

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El fenómeno se asocia a cielos despejados en la costa norte y mayor nubosidad en la costa centro, condiciones que favorecen la subida de la temperatura y la presencia de radiación ultravioleta (UV) de niveles “muy altos” y “extremadamente altos”.

De acuerdo con el Senamhi, en la costa norte se esperan picos de temperatura entre 27 °C y 35 °C, mientras que en la costa centro las máximas oscilarán entre 24 °C y 30 °C. En la región de Ica, los valores previstos van de 26 °C a 32 °C.

El organismo detalló que estas cifras superan el promedio histórico para la temporada, en parte por la persistencia del fenómeno El Niño Costero, que continúa alterando los patrones climáticos en la región.

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Un colegio en Perú funcionará como local de votación para la segunda vuelta de 2026, con ciudadanos presentes y banderas peruanas decorando el recinto electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Radiación UV extrema

El Senamhi advirtió que la radiación ultravioleta se mantendrá en niveles críticos durante los días de mayor calor. La institución recomendó a los ciudadanos adoptar medidas de protección solar, incluso en jornadas nubladas o dentro del hogar, ya que la radiación puede atravesar los vidrios de las ventanas.

Entre las sugerencias destacan el uso de bloqueador solar con FPS 50+ cada tres horas, ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con filtro UV.

La exposición directa al sol debe evitarse entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas en las que la radiación alcanza su punto máximo.

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El Ministerio de Salud (Minsa) subrayó la importancia de estas precauciones para prevenir enfermedades dermatológicas, especialmente en adultos mayores, quienes acumulan mayor exposición a lo largo de su vida.

El reporte oficial de Infobae recoge que durante eventos masivos, como la jornada electoral, la aplicación de medidas adicionales de protección resulta fundamental para reducir riesgos.

En el caso de visitas a playas o piscinas, la frecuencia de aplicación del bloqueador debe incrementarse, idealmente cada hora y después de cualquier contacto con el agua, cubriendo partes expuestas como rostro, cuello, escote, manos, brazos y piernas.

El Senamhi recomendó a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales y de sus plataformas digitales. El monitoreo del clima continuará en los próximos días, y se reiteró la importancia de consultar las actualizaciones para tomar decisiones adecuadas ante los cambios bruscos de temperatura.

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x|El organismo advirtió que el fenómeno de altas temperaturas podría extenderse durante los próximos meses, con registros superiores al promedio habitual para la estación.

La alerta meteorológica coincide con un periodo de gran movilización ciudadana en la costa peruana, por lo que las autoridades enfatizan la prevención y la protección como prioridades para mitigar los efectos del calor extremo.