Defensor del Pueblo asegura que llamó al jefe de ONPE por mesas de votación no instaladas: “No me respondió”

El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, en una foto de archivo. EFE/ Aldair Mejía

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que intentó comunicarse con el jefe del organismo electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ante la falta de instalación de mesas de votación en distintos puntos del país durante la jornada de elecciones el pasado domingo 12 de abril, pero no obtuvo respuesta durante la mañana de la jornada electoral.

El propio Josué Gutiérrez detalló en conversación con Canal N que su preocupación surgió cuando, pasadas las 10:30 a. m., la ausencia de mesas instaladas persistía. La Defensoría del Pueblo recibió reportes constantes desde diferentes regiones que informaban que personeros y material electoral estaban llegando, pero los equipos de la ONPE aún no instalaban los centros de votación.

La información era recurrente: “Ya están llegando” o “Ya llegaron, pero no pueden instalar”. Este escenario se mantuvo desde las siete hasta las once, según remarcó Gutiérrez.

Como parte de su respuesta a esta situación, Gutiérrez indicó que intentó contactar tanto a Piero Corvetto como al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, para solicitar acciones inmediatas: “Me permití llamarle tanto al señor Piero Corvetto como al presidente del Jurado, Burneo, para decirle que no puede ser que no se instalan las mesas".

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, manifestó que la ampliación del horario de votación obedece a la demora en la entrega del material de votación y la falta de instalación de cientos de mesas de sufragio

El defensor precisó que Corvetto no respondió a sus llamadas durante la mañana, mientras que sí obtuvo respuesta del presidente del JNE, quien le transmitió que se estaban realizando gestiones para prorrogar el horario de instalación y extender la jornada electoral al menos una hora más.

Defensoría sabía sobre demoras en la instalación de mesas de votación

El funcionario explicó que el protocolo exige el inicio de operaciones del sistema electoral a las siete de la mañana, con equipos de la ONPE y personeros presentes y capacitados al menos una hora antes. “El equipo de ONPE debía estar a las cinco, para que a las seis lleguen los personeros y se realice la capacitación. No se puede instalar a las siete”, destacó Gutiérrez, al observar que, en algunos lugares próximos a los centros urbanos, no se pudo instalar mesas aun cuando en zonas alejadas sí se logró.

Consultado por el canal Canal N, Gutiérrez señaló que la Defensoría supervisó la jornada desde el inicio, identificando los problemas logísticos mediante reportes en tiempo real que recibían desde todas las regiones. La plataforma de monitoreo de la Defensoría del Pueblo permitió identificar demoras y alertar rápidamente a las autoridades electorales responsables.

El defensor también fue consultado sobre la posibilidad de anular el proceso electoral debido a estas irregularidades. Gutiérrez rechazó esa opción, salvo que existieran pruebas claras de una intención de vulnerar el proceso electoral, lo que en este momento no se podría establecer.

“Solamente cabe (anular las elecciones) cuando de por medio hay dolo, y eso no se puede determinar en este momento”, remarcó, y subrayó que sería irresponsable calificar lo sucedido de fraude sin pruebas concluyentes.

La jornada electoral en Perú estuvo marcada por el caos, con miles de ciudadanos enfrentando esperas de horas y falta de material en las mesas. Este video recopila la cobertura de la prensa en Latinoamérica y Europa sobre los incidentes. | Canal N

Análisis de fallos logísticos

Durante su balance, Gutiérrez puntualizó que la planificación y logística de la ONPE requiere ser ajustada. Argumentó que “el equipo de ONPE debía estar a las cinco”, considerando el desplazamiento, la capacitación y la organización territorial que el propio protocolo establece de cara a cada proceso electoral.

Esta demora resultó más llamativa en ciudades cercanas a sedes de coordinación electoral, hecho que, en palabras del defensor, debe analizarse para evitar futuras repeticiones. La plataforma interactiva desarrollada por la Defensoría del Pueblo permitió identificar patrones y zonas críticas, agregando un elemento de supervisión que supera la observación pasiva.