Coraima Gómez explica su salida de Universitario tras vivir dura temporada: “Soy picona, me peleaba por ser suplente”

Coraima Gómez vivió una difícil temporada en Universitario tras ocupar un rol secundario. Crédito: FPV

Coraima Gómez se refirió con sinceridad a su salida de Universitario de Deportes y a la complicada temporada que vivió en el club ‘crema’ antes de su partida. La voleibolista nacional explicó que la falta de continuidad en cancha fue un factor clave en su decisión, aunque también resaltó el trabajo mental que realizó para sobrellevar el proceso.

En declaraciones para ‘ElPoli.pe’, la jugadora reconoció que no tener minutos de juego de manera constante con las ‘pumas’ en su última campaña impactó en su estado emocional, aunque contó que contó con apoyo profesional para manejarlo.

“Esta temporada he tenido menos oportunidad de estar dentro de la cancha y psicológicamente eso afecta. Pero he tenido una psicóloga que ha estado conmigo para sobrellevar este tiempo. A las jugadoras nos gusta jugar. Si estamos en un lugar, es porque queremos jugar. Estar en la banca le choca a cualquiera que tenga esas aspiraciones de estar dentro del campo, yo soy una de ellas”, señaló.

PUBLICIDAD

Coraima Gómez aseguró que su enfoque durante el año fue mantenerse preparada y esperar su oportunidad, sin bajar la intensidad en los entrenamientos. “Solo me quedaba entrenar, esforzarme, demostrar lo que valgo y si el entrenador me ve y me pone, mostrarle por qué yo debería estar dentro de la cancha”, explicó.

Coraima Gómez se ha convertido en referente de Universitario. Crédito: Instagram

La atacante también reconoció que atravesó momentos de duda durante la temporada, aunque intentó mantener una actitud positiva pese a las dificultades mentales que enfrentaba. Aun así, aseguró que siempre buscó sostener la “garra” que caracterizó su paso por Universitario.

“Por la cabeza pasan muchas cosas. Pensar por ejemplo: ‘será que el entrenador se la agarró conmigo o que no lo estoy haciendo bien o que me está aburriendo para yo irme’. Por eso la parte psicológica es muy importante. Si todo el tiempo estás con pensamientos negativos, por más que quieres no van a salir las cosas bien. Por eso, incluso no estando con frecuencia durante el juego, mi actitud no tenía que bajar”, añadió.

PUBLICIDAD

Las razones de su salida de Universitario

La voleibolista rememoró también uno de los episodios más complicados de su temporada, cuando no tuvo participación en su primer partido, situación que la llevó a buscar apoyo inmediato. Desde entonces, entendió que debía trabajar el doble para ganarse una oportunidad bajo la mirada del entrenador.

“Mi primer partido fue contra Soan y yo no jugué. Me sentí fatal. Le escribí a mi psicóloga y empezamos a trabajar. Igual tuve comunicación con ‘Paco’ (Hervás) para decirle como me siento. Me dijo ‘no eres tú, si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Tú no lo estás haciendo mal, sigue esforzándote’. Supe que esa temporada iba a ser dura, tenía que ser más fuerte que la adversidad”, recordó.

PUBLICIDAD

Más allá de su trabajo interno, Gómez reconoció que su carácter competitivo también influyó en cómo vivió la temporada. “Durante toda la temporada peleé siempre, porque soy bastante picona y me peleaba porque me tocaba ser suplente. Peleaba todas las pelotas, los bloques... todo”, confesó.

Circolo Sportivo Italiano oficializó a Coraima Gómez tras salida de Universitario

Finalmente, la ahora jugadora de Circolo Sportivo Italiano explicó que su salida de Universitario respondió a una necesidad personal de cambio y crecimiento, decisión que tomó tras analizar su situación junto a su entorno cercano.

“Esta situación fue uno de los factores que me motivó a salir de mi zona de confort. También opté por irme porque dentro de mí sentía que necesitaba moverme. Yo me escuché a mí misma, escuché a mi familia y amistades también. Si con el hecho de ir a otro lado me equivoco, igual estaré contenta porque me puse por encima de todo mundo e hice lo que yo creía que estaba bien. Si me equivoco, es parte de la vida. Por eso es que decidí salir de Universitario”, concluyó.

PUBLICIDAD