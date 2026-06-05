Melanie Martínez revela que Christian Domínguez fue a su casa para pedirle volver: “Nos vimos un tiempo”

Melanie Martínez reveló en el pódcast "Q'Bochinche!" que Christian Domínguez fue a su casa para pedirle que volvieran tras su separación de Vania Bludau.

La boda civil de Christian Domínguez con Karla Tarazona, celebrada el 2 de junio en Lima, abrió una nueva ronda de declaraciones de sus exparejas.

La más contundente llegó de Melanie Martínez, madre de la hija mayor del cantante, quien reveló en el pódcast ‘Q’Bochinche!’ que Domínguez intentó retomar la relación con ella tras separarse de Vania Bludau, y que ambos se vieron durante un tiempo antes de que ella decidiera poner fin a cualquier posibilidad de reconciliación.

Martínez contó ante los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre que el cantante llegó hasta su casa a pedirle que volvieran.

“En la época que rompió con Vania Bludau, sí fue a mi casa y me pidió regresar”, afirmó. La expareja del líder de La Gran Orquesta Internacional precisó que en ese momento evaluó la posibilidad, en parte por la insistencia de su hija Camila, quien le suplicaba que retomara la relación con su padre.

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“En la época de Vania sí lo analicé y me dije: ¿por qué no?, es mi esposo, tengo mis hijas. Camila me suplicaba que vuelva con su papá”, relató.

Melanie Martínez rompe su silencio y revela que Christian Domínguez intentó retomar su relación en varias ocasiones, incluso después de su ruptura con Vania Bludau. Descubre por qué consideró volver con él y qué la detuvo. Video: Instagram Q'Bochinche

Una segunda oportunidad que no prosperó

Martínez admitió que le dio una oportunidad al reencuentro, pero que la desconfianza acumulada terminó por imponerse. “Sí le di entrada y nos estuvimos viendo un tiempo, pero después dije: ‘No’. Me dije: ‘Yo acá no puedo estar. ¿Y si vuelve a pasar?’, empecé a psicociarme. En ese momento me dije: ‘No puedo vivir esto el resto de mi vida’ y dije: ‘No’”, declaró en el pódcast.

El temor a repetir una experiencia de infidelidad fue el factor que la llevó a cerrar definitivamente esa puerta. El vínculo entre Martínez y Domínguez data de su matrimonio contraído en 2006, unión que quedó en el pasado pero que dejó una hija en común.

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La expareja del cantante ha sido una de las voces más críticas frente a la trayectoria sentimental del artista, y la boda con Tarazona no fue la excepción.

Las advertencias a Karla Tarazona y el pronóstico sobre el matrimonio

Más allá de la revelación sobre el reencuentro, Martínez no ocultó su escepticismo respecto a la nueva unión. La también emprendedora había señalado previamente que Tarazona conoce de primera mano el historial de Domínguez: “Ella sabe a qué atenerse, ella sabe cuál es su historial, ella sabe todo lo que ha pasado, lo conoce de primera mano”, sostuvo.

Melanie Martínez no se guarda nada y opina que la boda entre Christian Domínguez y Karla Tarazona es 'absurda' y un intento fallido por limpiar la imagen del cantante. Además, habla sobre cómo su hija ha decidido resignarse ante la situación.

En el mismo pódcast, Martínez fue más directa aún al referirse al cantante. “Este pata no se quiere ni así mismo, no tiene la capacidad de querer a nadie más”, afirmó, y lanzó un pronóstico sobre la estabilidad del matrimonio recién formalizado: “Tarde o temprano va a volver a cometer el mismo error, lo digo y lo sostengo, en su ADN está la traición, no va a cambiar”, agregó.

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Domínguez, por su parte, había respondido a las críticas previas de su expareja tildándola de “envidiosa” e “infeliz”. Martínez replicó con ironía: “¿Qué podría envidiar yo a él? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura. La que se ha quedado recibiendo migajas es otra persona”, en alusión a Tarazona.

El matrimonio civil de Domínguez y Tarazona, formalizado en la notaría Rulbi Vela Velásquez del distrito de San Borja, representa el primer enlace legal entre ambos tras más de una década de historia sentimental con idas y vueltas, ceremonias simbólicas y matrimonios previos por separado.

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