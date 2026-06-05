Melanie Martínez revela que Christian Domínguez fue a su casa para pedirle volver: “Nos vimos un tiempo”

La boda civil de Christian Domínguez con Karla Tarazona, celebrada el 2 de junio en Lima, abrió una nueva ronda de declaraciones de sus exparejas.
La más contundente llegó de Melanie Martínez, madre de la hija mayor del cantante, quien reveló en el pódcast ‘Q’Bochinche!’ que Domínguez intentó retomar la relación con ella tras separarse de Vania Bludau, y que ambos se vieron durante un tiempo antes de que ella decidiera poner fin a cualquier posibilidad de reconciliación.
Martínez contó ante los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre que el cantante llegó hasta su casa a pedirle que volvieran.
“En la época que rompió con Vania Bludau, sí fue a mi casa y me pidió regresar”, afirmó. La expareja del líder de La Gran Orquesta Internacional precisó que en ese momento evaluó la posibilidad, en parte por la insistencia de su hija Camila, quien le suplicaba que retomara la relación con su padre.
PUBLICIDAD
“En la época de Vania sí lo analicé y me dije: ¿por qué no?, es mi esposo, tengo mis hijas. Camila me suplicaba que vuelva con su papá”, relató.
Melanie Martínez rompe su silencio y revela que Christian Domínguez intentó retomar su relación en varias ocasiones, incluso después de su ruptura con Vania Bludau. Descubre por qué consideró volver con él y qué la detuvo. Video: Instagram Q'Bochinche
Una segunda oportunidad que no prosperó
Martínez admitió que le dio una oportunidad al reencuentro, pero que la desconfianza acumulada terminó por imponerse. “Sí le di entrada y nos estuvimos viendo un tiempo, pero después dije: ‘No’. Me dije: ‘Yo acá no puedo estar. ¿Y si vuelve a pasar?’, empecé a psicociarme. En ese momento me dije: ‘No puedo vivir esto el resto de mi vida’ y dije: ‘No’”, declaró en el pódcast.
El temor a repetir una experiencia de infidelidad fue el factor que la llevó a cerrar definitivamente esa puerta. El vínculo entre Martínez y Domínguez data de su matrimonio contraído en 2006, unión que quedó en el pasado pero que dejó una hija en común.
PUBLICIDAD
La expareja del cantante ha sido una de las voces más críticas frente a la trayectoria sentimental del artista, y la boda con Tarazona no fue la excepción.
Las advertencias a Karla Tarazona y el pronóstico sobre el matrimonio
Más allá de la revelación sobre el reencuentro, Martínez no ocultó su escepticismo respecto a la nueva unión. La también emprendedora había señalado previamente que Tarazona conoce de primera mano el historial de Domínguez: “Ella sabe a qué atenerse, ella sabe cuál es su historial, ella sabe todo lo que ha pasado, lo conoce de primera mano”, sostuvo.
En el mismo pódcast, Martínez fue más directa aún al referirse al cantante. “Este pata no se quiere ni así mismo, no tiene la capacidad de querer a nadie más”, afirmó, y lanzó un pronóstico sobre la estabilidad del matrimonio recién formalizado: “Tarde o temprano va a volver a cometer el mismo error, lo digo y lo sostengo, en su ADN está la traición, no va a cambiar”, agregó.
PUBLICIDAD
Domínguez, por su parte, había respondido a las críticas previas de su expareja tildándola de “envidiosa” e “infeliz”. Martínez replicó con ironía: “¿Qué podría envidiar yo a él? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura. La que se ha quedado recibiendo migajas es otra persona”, en alusión a Tarazona.
El matrimonio civil de Domínguez y Tarazona, formalizado en la notaría Rulbi Vela Velásquez del distrito de San Borja, representa el primer enlace legal entre ambos tras más de una década de historia sentimental con idas y vueltas, ceremonias simbólicas y matrimonios previos por separado.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Rafael López Aliaga da un giro: pide públicamente votar por Keiko Fujimori en segunda vuelta y le cede sus personeros
El líder de Renovación Popular expresó su apoyo explícito a Fuerza Popular y convocó a sus simpatizantes a sumarse como personeros de esa formación para el balotaje de este domingo
Cierre de campaña de Roberto Sánchez EN VIVO: minuto a minuto del último mitin de Juntos por el Perú en Lima
El candidato de Juntos por el Perú realiza hoy su último acto proselitista permitido por el JNE antes del balotaje del domingo. Sigue aquí todas las incidencias
Keiko Fujimori agradece a Rafael López Aliaga por llamar a votar por ella y “sanar heridas” para “trabajar juntos” si resulta electa
La candidata de Fuerza Popular destacó el respaldo de su exadversario político en el cierre de campaña previo al balotaje frente a Roberto Sánchez
Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: minuto a minuto del último mitin de Fuerza Popular en Lima previo a las elecciones del 7 de junio
La aspirante presidencial de Fuerza Popular realiza su mitin final en la capital, rodeada de militantes y bajo estrictas medidas, en cumplimiento de las normas del Jurado Nacional de Elecciones
Falsificaban figuritas del Mundial 2026 en Carabayllo: PNP decomisa unas 13 mil unidades listas para distribución
El auge por completar el álbum oficial del Mundial 2026 impulsó un mercado de intercambio en Lima, pero también la fabricación ilegal de cromos vinculados a la marca Panini y FIFA
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD