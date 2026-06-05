Fernando Pacheco no continuará en el Ironi Kiryat Shmona de Israel tras un semestre sin brillo y escasa producción ofensiva

Fernando Pacheco se marcha del fútbol de Israel. Crédito: Instagram Fernando Pacheco.

El futuro de Fernando Pacheco vuelve a quedar abierto. El extremo peruano de 26 años confirmó el final de su vínculo con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel luego de una etapa breve y marcada por la falta de continuidad. A través de sus redes sociales, el atacante se despidió de la institución con un mensaje corto pero contundente: “Gracias Kiryat Shmona. Listo para el siguiente capítulo”.

La experiencia en el fútbol israelí representaba una nueva oportunidad para relanzar una carrera que desde hace varios años busca recuperar el impulso que mostró durante sus mejores temporadas en Sporting Cristal. Pacheco llegó al norte del país hebreo impulsado, en parte, por las buenas referencias que había dejado su compatriota Adrián Ugarriza en el club. Sin embargo, las expectativas iniciales nunca llegaron a concretarse dentro del terreno de juego.

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El futbolista nacional no consiguió consolidarse en los planes del entrenador Shai Barda y terminó alternando entre la titularidad y la suplencia. Durante su estadía disputó 11 encuentros de liga, fue titular en apenas cuatro oportunidades y registró una asistencia como único aporte estadístico en ataque. Los goles, una vez más, le fueron esquivos.

Fernando Pacheco se despidió del Kiryat Shmona. Crédito: Instagram Fernando Rivas.

La temporada tampoco estuvo exenta de dificultades extradeportivas. Pacheco tuvo que afrontar momentos de incertidumbre luego de que el conflicto bélico en la región obligara a numerosos deportistas extranjeros a abandonar temporalmente Israel. El recrudecimiento de las tensiones con Irán y la milicia libanesa Hezbolá alteró la normalidad del campeonato y añadió una complejidad adicional a su adaptación.

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Finalmente, tanto el jugador como la institución decidieron no extender el contrato. “Tanto el atacante como el club decidieron no extender su vínculo contractual, por lo que el futbolista queda como agente libre”, informó el periodista Jorge Castillo a través de sus redes sociales.

De esta manera, Pacheco vuelve al mercado en busca de una nueva oportunidad para reencontrarse con la regularidad. Aún no existen indicios claros sobre cuál será su próximo destino, aunque el extremo buscará un escenario donde pueda recuperar protagonismo y continuidad.

Pacheco y Ugarriza retornaron a Israel pese a la persistencia del conflicto bélico en Medio Oriente. - Crédito: Ironi Kiryat Shmona

Pasos internacionales sin trascendencia

La salida de Israel prolonga una tendencia que ha acompañado a Fernando Pacheco durante buena parte de su carrera fuera del Perú. Pese a que su talento y velocidad lo convirtieron en una de las apariciones más prometedoras de Sporting Cristal, sus experiencias en el extranjero no lograron replicar el rendimiento que mostró en la Liga 1.

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Su primera gran oportunidad internacional llegó cuando fue transferido al Fluminense de Brasil tras destacar con la camiseta ’celeste’. La operación despertó ilusión en el entorno del futbolista, pero nunca consiguió asentarse en uno de los clubes más importantes del continente. La falta de minutos y continuidad terminaron condicionando su desarrollo.

Posteriormente llegaron experiencias en Juventude de Brasil, FC Emmen de los Países Bajos y, más recientemente, Kiryat Shmona. En ninguno de estos destinos logró convertirse en una pieza determinante ni registrar cifras ofensivas que reflejaran el potencial que había exhibido en el fútbol peruano.

Fernando Pacheco debutó con la camiseta del FC Emmen. (Video: Twitter)

Lo llamativo es que, pese a haber acumulado presencia en ligas competitivas y haber sumado experiencia internacional, Pacheco todavía no ha conseguido marcar un solo gol durante sus pasos por el extranjero. Una estadística que contrasta con las expectativas que generó durante sus primeros años como profesional.

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Ahora, convertido en agente libre, el atacante afronta un momento decisivo. Con 26 años todavía tiene margen para relanzar su carrera y encontrar un proyecto que le permita recuperar confianza y continuidad. El reto será demostrar que aún puede convertirse en el futbolista desequilibrante que ayudó a Sporting Cristal a conquistar los títulos nacionales de 2018 y 2020.