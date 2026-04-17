Perú

Pago a miembros de mesa de las Elecciones 2026: Fecha límite para registrarte

La ONPE confirmó el último plazo para que los miembros de mesa soliciten el pago por su labor el pasado domingo 12 de abril

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Un votante deposita su papeleta en una urna en una mesa de sufragio en Perú, mientras tres miembros de mesa observan sentados en escritorios
Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una mesa de sufragio, supervisados por miembros de la mesa, durante las elecciones generales en Perú. (Foto: ONPE)

El domingo 12 de abril, las Elecciones 2026 en Perú estuvieron marcadas por una serie de contratiempos logísticos que afectaron la instalación de mesas en varios locales de votación. 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó recién a las 10 de la mañana que persistían dificultades para entregar el material electoral en más de 200 colegios de Lima Metropolitana, lo que generó demoras en el inicio del proceso, según reportó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mientras algunos ciudadanos aguardaban la apertura de las mesas, la incertidumbre crecía ante la falta de información clara sobre los motivos de la demora.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los materiales necesarios para la votación ya fueron entregados en los 13 colegios de Lima donde no se instalaron mesas el domingo.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que más de 200 mesas no fueron instaladas.| ONPE

Fecha límite, modalidades de cobro y registro para miembros de mesa

En medio de estos inconvenientes, la ONPE recordó la fecha límite para que los miembros de mesa puedan registrarse y acceder al pago de S/165 como compensación económica por su labor.

Según información oficial, quienes cumplieron su función, ya sea como titulares, suplentes o voluntarios en las mesas durante el 12 o 13 de abril, deberán completar su registro en la plataforma virtual de Compensación Económica para Miembros de Mesa (CEMM) hasta este viernes 17 de abril, a las 6:00 p.m.

El proceso de registro requiere que cada miembro de mesa valide su identidad con el número de DNI, dígito de verificación y fecha de nacimiento.

Posteriormente, el sistema permite elegir entre varias modalidades de pago: depósito bancario, billetera digital (Yape) o cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.

Es indispensable que el número de cuenta bancaria esté a nombre del beneficiario, ya que el pago es personal e intransferible.

Quienes ejercieron el rol de miembros de mesa sin haber sido sorteados deberán acercarse a las agencias del Banco de la Nación, en fechas posteriores al registro virtual, conforme al cronograma oficial.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, la compensación económica se entrega aproximadamente 15 días hábiles después de la jornada electoral, por lo que el pago estaría disponible alrededor del 4 de mayo.

La ONPE exhortó a los ciudadanos a completar el registro dentro del plazo para evitar inconvenientes y recordó que quienes participen de una eventual segunda vuelta recibirán nuevamente el beneficio, sin necesidad de un nuevo sorteo.

El proceso de verificación incluye el cruce de datos con las actas y hojas de control que consignan la asistencia y función de cada participante.

La plataforma de registro permanece habilitada hasta la fecha límite, y toda actualización sobre cronogramas y modalidades de pago se informa a través de los canales oficiales de la ONPE.

¿Puedo volver a ser miembro de mesa en la segunda vuelta?

Los miembros de mesa que participaron como titulares y suplentes en las elecciones generales de este año deberán volver a ejercer sus funciones en la segunda vuelta, programada para el domingo 7 de junio.

Así lo dispuso la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859). Según el artículo 64 de dicha normativa, en caso de una segunda vuelta electoral, no es necesario realizar un nuevo sorteo para seleccionar a quienes integrarán las mesas de sufragio.

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