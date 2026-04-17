JNE pidió a Piero Corvetto no usar sistema STAE en las elecciones 2026 por fallas de software e impresoras: ONPE no acató

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Roberto Burneo, presidente del JNE, detalló las diversas fallas logísticas ocurridas durante el proceso electoral. El ponente señaló problemas con impresoras, la entrega de tinta y la compatibilidad del software, atribuyendo la responsabilidad a la ONPE. | Congreso TV

En medio de las cada vez más frecuentes irregularidades durante el proceso electoral 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre los problemas reportados en las elecciones generales del pasado 12 de abril. Durante su intervención, el titular del organismo denunció fallas en la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), que afectaron el registro de votos y el desarrollo de la jornada electoral.

Burneo detalló que los inconvenientes incluyeron fallas en laptops, impresoras y cartuchos de tinta de corta duración, lo que generó retrasos significativos en el cierre de mesas. Según indicó, estas deficiencias provocaron que miembros de mesa permanecieran en los locales de votación hasta altas horas de la madrugada. “Hemos tenido miembros de mesa que inclusive han estado esta tarde esperando la tinta y no ha llegado”, señaló.

JNE cuestiona uso del sistema STAE tras fallas técnicas y pide volver al conteo convencional. (Foto composición: Infobae Perú/ONPE/Congreso/JNE)

Fallas y problemas logísticos de la ONPE

El presidente del JNE explicó que, si bien el sistema no tuvo fallas sustantivos en su desarrollo, los problemas surgieron en su implementación. “El software no ha presentado fallas sustantivas, pero sí el tema al momento de la instalación de las computadoras, su compatibilidad con las impresoras, incluso la tinta misma”, precisó.

En esa línea, remarcó que las fallas detectadas corresponden principalmente a aspectos logísticos. “Esos son problemas estrictamente logísticos de la ONPE, no del Jurado”, afirmó, al deslindar responsabilidades respecto a la ejecución del sistema durante la jornada electoral.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, comparece ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para abordar las denuncias de irregularidades electorales y la evaluación de 85 pedidos de nulidad. (Composición: Infobae Perú)

ONPE no acató recomendación

Burneo reveló que su institución había advertido previamente sobre los riesgos del sistema y solicitó a la ONPE que se retome el método convencional de actas. Sin embargo, esta recomendación no fue implementada. “Le solicitamos al jefe de la ONPE que cambie la utilización del equipo de cómputo, el STAE, a la forma convencional, lo cual no se cumplió”, declaró.

El titular del JNE indicó que estas observaciones fueron comunicadas oportunamente como parte de su función de fiscalización del proceso electoral. No obstante, las incidencias reportadas terminaron evidenciándose durante el desarrollo de la votación.

El titular del JNE, Roberto Burneo (izquierda) y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto (derecha), se enfrentan por las fallas en el proceso electoral, en un escenario de retrasos, denuncias y evaluación de nulidades. (Infobae / Composición)

Alcances de la fiscalización del JNE

Durante su presentación, Burneo también aclaró los límites de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones dentro del sistema electoral. Explicó que su rol se centra en supervisar la legalidad del proceso y reportar incidencias. “Nuestra función sí es dar las incidencias, advertir y que se corrijan los hallazgos”, sostuvo.

Asimismo, precisó que la supervisión de contrataciones y servicios corresponde a otras entidades. En ese sentido, mencionó a la Contraloría General de la República como la institución encargada de evaluar estos aspectos, cuyos informes no son remitidos al JNE.

El organismo electoral continuará consolidando las incidencias reportadas durante las elecciones 2026, mientras se evalúan posibles medidas correctivas. La discusión sobre el uso de herramientas tecnológicas en el escrutinio queda abierta, en un contexto donde la confiabilidad del proceso electoral ha sido puesta en cuestión.

JNE anuncia medidas ante problemas en instalación de mesas durante jornada electoral. (Foto: JNE/Agencia Andina)

Comunicado de la ONPE es falso

Respecto al hallazgo de cuatro cajas de la ONPE con aproximadamente 1.200 cédulas de votación cerca de un basurero en Surquillo, el presidente del JNE cuestionó la versión ofrecida por la ONPE sobre el traslado del material electoral. Según indicó, las cajas no fueron movilizadas bajo las condiciones de seguridad establecidas para este tipo de procedimientos.

De acuerdo con lo señalado por la autoridad electoral, el traslado del material se habría realizado en vehículos particulares y sin la debida custodia. Burneo precisó que durante este proceso no se contó con la presencia de fiscalizadores ni de efectivos policiales, lo que, según afirmó, contraviene los protocolos establecidos para la cadena de custodia electoral.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se presenta ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por irregularidades detectadas durante las elecciones. Burneo señala que cajas con actas fueron transportadas en vehículos particulares sin la debida custodia, contradiciendo y calificando de 'falso' un comunicado de la ONPE. | Canal N

“Sobre el hallazgo de las cuatro cajas, es preciso indicar que, contrariamente a lo afirmado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el JNE”, declaró. Asimismo, sostuvo que “el comunicado de la ONPE es falso” y anunció que se vienen elaborando informes que serán remitidos a la Procuraduría para que se adopten las acciones correspondientes dentro de sus competencias.