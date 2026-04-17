Roberto Burneo, presidente del JNE: “ONPE no cumplió con lo que se había comprometido”

Durante su intervención en el Congreso, el titular del JNE, Roberto Burneo, detalló que la ONPE incumplió su compromiso de desplegar el material electoral a tiempo en Lima Metropolitana, señalando que el problema no fue el contratista, sino la propia institución. | Canal N

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se presentó este viernes 17 de abril ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República del Perú para responder por las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026. Su exposición estuvo centrada en las demoras en la instalación de mesas de sufragio y en cuestionamientos a la versión oficial ofrecida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante su intervención, Burneo sostuvo que los problemas logísticos afectaron directamente el desarrollo de la jornada electoral del 12 de abril, en la que 211 mesas no lograron instalarse. Además, contradijo las explicaciones brindadas por la ONPE respecto a incidentes específicos, como el hallazgo de material electoral en un tacho de basura en Surquillo.

Cuestionamientos al despliegue del material electoral

El titular del JNE detalló que su institución acompañó todo el proceso previo a la jornada electoral, desde la impresión de cédulas hasta la distribución del material en el país y en el extranjero. Sin embargo, aseguró que el compromiso asumido por la ONPE sobre la entrega oportuna en los locales de votación no se cumplió.

“En el caso de Lima Metropolitana, la ONPE informó en todo momento que el material se desplegaría en los locales de votación antes de la llegada de los miembros de mesa. Sin embargo, en las diferentes actas levantadas desde el 10 hasta el 12 de abril, la ONPE no cumplió con lo que se había comprometido”, afirmó.

Según explicó, aunque inicialmente se atribuyeron los retrasos a fallas de la empresa encargada del transporte, los informes del JNE indican otra causa. “El retraso, sobre todo, se ha debido a fallas logísticas de la ONPE”, precisó, al señalar que las unidades vehiculares se encontraban disponibles, pero el problema radicó en la preparación y carga del material.

Durante su exposición, Burneo afirmó que las deficiencias logísticas incidieron de manera directa en el normal desarrollo de la jornada electoral del 12 de abril. Foto: composición Infobae Perú/JNE/ONPE

Fallas en equipos tecnológicos y logística

Burneo indicó que el principal inconveniente no estuvo en el traslado de las cédulas o actas, sino en el despliegue de equipos tecnológicos necesarios para la instalación de mesas. Estos incluían computadoras e impresoras que debían acompañar cada unidad de transporte en Lima Metropolitana.

De acuerdo con su versión, la falta de personal y problemas en el embalaje retrasaron la salida de los vehículos, pese a que estos ya se encontraban en los locales de la ONPE. Esta situación habría generado un efecto en cadena que impidió que el material llegara a tiempo a numerosos centros de votación.

El presidente del JNE también recordó que su institución había advertido previamente sobre posibles dificultades en la logística electoral y solicitó medidas correctivas. No obstante, estas no se implementaron de manera efectiva antes del día de la votación.

Hallazgo de cédulas y contradicciones con la ONPE

Otro de los puntos abordados fue el hallazgo de 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura en el distrito limeño de Surquillo. Este hecho generó controversia luego de que la ONPE asegurara que el traslado del material se realizó bajo supervisión y con cadena de custodia garantizada.

Burneo rechazó esa versión y sostuvo que las cajas fueron transportadas sin las condiciones adecuadas. “Sobre el hallazgo de las cuatro cajas, es preciso indicar que, contrariamente a lo afirmado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el Jurado Nacional de Elecciones”, declaró.

Otro aspecto tratado fue el descubrimiento de 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura en el distrito limeño de Surquillo. Foto: Willax

Asimismo, añadió: “Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso. Ya se están elaborando los informes que serán remitidos a las autoridades, como la Procuraduría, para que adopten las acciones que correspondan dentro de sus competencias”.

Reportes tardíos y pedidos de nulidad

El titular del JNE también cuestionó el momento en que la ONPE informó sobre las dificultades logísticas el día de la elección. Según indicó, la comunicación oficial recién se produjo alrededor de las 10 de la mañana, cuando ya se habían generado retrasos en más de 200 locales de votación.

Esta falta de información oportuna generó incertidumbre entre los electores, quienes desconocían las causas de la demora en la instalación de mesas. Paralelamente, los fiscalizadores del JNE desplegados a nivel nacional documentaron las incidencias y recopilaron evidencia sobre lo ocurrido.

Como consecuencia de estos hechos, el organismo electoral ha recibido hasta el momento 85 pedidos de nulidad del proceso. Estos serán evaluados conforme a los procedimientos establecidos, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.