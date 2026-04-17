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Julio César Uribe fue contundente sobre la derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras y reveló si reclamarán: “Todo el mundo lo vio”

El ‘Diamante’ se refirió a la caída de su equipo ante el cuadro brasileño en la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

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El 'Diamante' lamentó la caída de Sporting Cristal en la Copa Libertadores. Créditos: Inka Digital TV.

Sporting Cristal estuvo cerca de sumar un punto en su visita a Brasil, pero un penal sancionado por el árbitro Piero Maza permitió a Palmeiras imponerse 2-1 en el partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Al regresar a Perú, el director deportivo de Cristal, Julio César Uribe, compartió su análisis: “Coincidimos en que no es fácil este aspecto, pero estuvimos a la altura de lo que buscamos. Sabemos que debemos mejorar para cumplir el primer objetivo, que es acceder a la siguiente etapa. Esos malestares deben transformarse en energía, porque el fútbol es así. El grupo se fortalece gracias al criterio de unidad”.

Uribe también se refirió al penal cobrado a favor del conjunto brasileño y remarcó que la jugada fue vista por todos los espectadores del torneo: “Lo vio todo el mundo, estos partidos de Copa Libertadores los ve todo el mundo. Entendemos que todos podemos equivocarnos y hay derrotas que dejan enseñanzas. Esta es una de esas derrotas que hay que canalizar para seguir mejorando”.

El directivo resaltó la importancia de sobreponerse a las dificultades y desestimó que exista una intención deliberada contra el club: “Lo importante es tratar de superar las adversidades. En el fútbol hay muchas condicionantes. El jugador y las instituciones lo saben. Debemos aportar lo mejor y dejar de lado lo negativo para construir un mejor producto. Todos quieren hacerlo, aunque a veces ocurra lo contrario. Es un buen mensaje intentar hacer el trabajo de la mejor manera”.

Julio César Uribe fue contundente sobre la derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras y reveló si reclamarán ante Conmebol.
Julio César Uribe fue contundente sobre la derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras y reveló si reclamarán ante Conmebol.

Cristal no reclamará ante Conmebol

Julio César Uribe confirmó que Sporting Cristal no presentará un reclamo ante la Conmebol por el arbitraje de Piero Maza en el encuentro frente a Palmeiras. Considera que el equipo debe concentrarse en el aspecto deportivo para alcanzar los objetivos establecidos.

No hemos pensado en reclamar. Es un tema de las autoridades, que también hacen su análisis, igual que nosotros, partido tras partido, siempre respetando el reglamento. Seguimos esforzándonos para cumplir los objetivos de este año”, expresó.

Uribe también destacó que, aunque Cristal ha mostrado una identidad distinta desde la llegada de Zé Ricardo, la conformidad no es total. “No creo que el hincha esté conforme, porque nosotros tampoco lo estamos. Estamos tranquilos porque hicimos un trabajo coherente al enfrentar a un grande de Sudamérica como Palmeiras. Jugamos con personalidad, con fuerza colectiva y claridad en el trabajo de cada uno, lo que nos permitió estar a la altura de lo que buscábamos”.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

¿Habrá refuerzos?

Finalmente, Julio César Uribe evitó pronunciarse sobre posibles refuerzos para Sporting Cristal. Considera que corresponde respetar a los jugadores actuales y que, cuando se habilite el mercado de pases, se evaluará la necesidad de incorporar a un nuevo futbolista.

“No es momento de hablar de refuerzos porque no es la fecha indicada. Nuestros jugadores están cumpliendo y, cuando llegue el momento, el técnico evaluará y tomaremos la decisión que demande una mayor producción colectiva, no solo jugando bien, sino logrando resultados, que es lo más importante”, concluyó.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal ya piensa en su siguiente compromiso. El domingo 19 de abril enfrentará a UTC desde las 11:00, en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La escuadra de Zé Ricardo necesita una victoria para acercarse a los líderes de la tabla de posiciones del certamen nacional.

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