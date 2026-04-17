A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC: partido en Matute por fecha 11 de Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Apertura 2026.

El ambiente en Alianza Lima ha cambiado tras su victoria frente a ADT en Tarma, resultado que permitió al equipo recuperar confianza en un momento decisivo. Ahora, el plantel se mentaliza para el siguiente desafío: enfrentar a Cusco FC como local en un partido clave de la Liga 1 2026.

Horarios de Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

El ambiente futbolístico se intensifica en la previa del choque entre Alianza Lima y Cusco FC, agendado para el sábado 18 de abril en el estadio Alejandro Villanueva. Este compromiso, válido por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026, ha despertado interés por tratarse de uno de los encuentros más llamativos del calendario.

El partido está programado para las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, lo que facilita que aficionados locales y de países vecinos puedan seguir el desarrollo minuto a minuto. En Venezuela, Bolivia y Miami, el duelo comenzará a las 21:00, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el inicio será a las 22:00.

Esteban Pavez ofrecerá equilibrio; Facundo Callejo busca golear. - Crédito: Difusión

Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

La Liga 1 2026 ofrecerá cobertura total de la novena jornada del Torneo Apertura a través de la señal exclusiva de L1 Max. Esta cadena transmitirá en directo todos los partidos, accesibles para los aficionados mediante los servicios de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Además, quienes prefieran seguir la acción en formato digital podrán utilizar la aplicación Liga 1 Play para ver los encuentros en streaming desde cualquier dispositivo. Así, la oferta de plataformas garantiza que los seguidores no se pierdan ningún detalle de la fecha.

Para quienes buscan información detallada y actualizaciones constantes, Infobae Perú brindará un seguimiento completo: desde la fase previa y el minuto a minuto, hasta los goles y las declaraciones de los protagonistas. De este modo, los fanáticos contarán con cobertura precisa y actualizada sobre cada partido de la jornada.

Los 'blanquiazules' recibirán a los 'dorados' en Matute, por la fecha 11. (L1 Max)

Así llegan Alianza Lima y Cusco FC al duelo

La meta de Alianza Lima en la Liga 1 2026 es inequívoca: alcanzar el primer puesto en solitario del Torneo Apertura. La reciente victoria por 1-0 ante ADT en Tarma, gracias al tanto de Eryc Castillo, consolidó al equipo entre los punteros, aunque la presión de sus rivales exige regularidad en cada jornada.

El siguiente desafío para los dirigidos por Pablo Guede será en el estadio Alejandro Villanueva, donde recibirán a Cusco FC. El conjunto cusqueño llega con rodaje internacional tras un reciente duelo frente a Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores, partido en el que cayó por 2-1 durante la segunda fecha de la fase de grupos.

La pregunta sobre el panorama de Alianza Lima para el próximo partido encuentra respuesta en la necesidad de sumar tres puntos para sostener sus aspiraciones de liderato. El equipo capitalino está obligado a no ceder terreno en casa, mientras que Cusco FC buscará capitalizar su experiencia internacional para sorprender y recuperar confianza en la competencia local.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 con gol de Eryc Castillo en condición de visita - Crédito: ESPN.

Alianza Lima vs Cusco FC: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

- Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, José Bolívar; Lucas Colitto, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, José Manzaneda; Gabriel Carabajal y Facundo Callejo.