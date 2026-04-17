Perú

Así votó Santa Rosa de Loreto, distrito que Colombia reclamaba como suyo: un 73% de los votos fue a un candidato

A gran distancia del primer puesto se ubica Mario Enrique Vizcarra Cornejo, con el 5,631% de los votos válidos, equivalentes a 54 sufragios

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Esta zona ha estado asociada a una disputa histórica originada en la demarcación establecida en el siglo XX a través del Tratado Salomón-Lozano.
Esta zona ha estado asociada a una disputa histórica originada en la demarcación establecida en el siglo XX a través del Tratado Salomón-Lozano. Foto: EFE

El distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado frente a la ciudad colombiana de Leticia en plena Amazonía, vuelve a captar la atención, esta vez por sus resultados electorales. La zona, que fue motivo de tensiones territoriales entre Perú y Colombia, mostró una clara tendencia en las urnas durante las recientes elecciones presidenciales.

Este territorio ha estado ligado a un antiguo diferendo derivado de la delimitación fijada en el siglo XX mediante el Tratado Salomón-Lozano. Aunque la configuración actual de la isla no estaba definida entonces, la posición peruana ha sostenido que se trata de una continuidad territorial ya reconocida. A ello se suma el control efectivo ejercido por el Estado peruano durante décadas, factor que consolidó su administración y redujo las controversias con el paso del tiempo.

Amplia ventaja en los resultados electorales

Los datos oficiales de las Elecciones Generales 2026 evidencian una marcada preferencia electoral en Santa Rosa de Loreto. Con el 72,888% de los votos válidos, Keiko Sofía Fujimori Higuchi se posicionó ampliamente en el primer lugar, concentrando casi tres cuartas partes del respaldo ciudadano en este distrito amazónico.

En términos de votos emitidos, la candidata alcanzó el 47,326%, lo que se traduce en 699 votos. Esta diferencia respecto a sus competidores refleja una votación altamente concentrada, con escasa dispersión entre las demás opciones políticas.

Las cifras oficiales de las Elecciones Generales 2026 muestran una clara inclinación del electorado en favor de Keiko Fujimori en este distrito.
Las cifras oficiales de las Elecciones Generales 2026 muestran una clara inclinación del electorado en favor de Keiko Fujimori en este distrito. Foto: ONPE

Competencia fragmentada entre los demás candidatos

Muy por detrás del primer lugar aparece Mario Enrique Vizcarra Cornejo, quien obtuvo el 5,631% de votos válidos y 54 votos en total. La distancia entre el primer y segundo puesto supera ampliamente los 60 puntos porcentuales, lo que evidencia un escenario sin disputa real por el liderazgo.

Otros candidatos, como Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla y César Acuña Peralta, alcanzaron el 4,484% y 3,858%, respectivamente. Ambos se ubicaron en posiciones intermedias, aunque sin capacidad de acercarse al resultado dominante registrado en el distrito.

Participación menor en otras candidaturas

En los niveles más bajos de votación se encuentran Carlos Gonzalo Álvarez Loayza y Roberto Helbert Sánchez Palomino, ambos con 2,398% de los votos válidos. Más abajo aún figura George Patrick Forsyth Sommer con 1,460%, seguido por otras candidaturas con porcentajes incluso menores.

Estos resultados muestran una distribución desigual del voto, donde la mayoría del electorado optó por una sola alternativa, dejando al resto con participaciones reducidas.

En los últimos lugares de la votación figuran Carlos Gonzalo Álvarez Loayza y Roberto Helbert Sánchez Palomino, ambos con 2,398% de los votos válidos.
En los últimos lugares de la votación figuran Carlos Gonzalo Álvarez Loayza y Roberto Helbert Sánchez Palomino, ambos con 2,398% de los votos válidos. Foto: El Peruano

Un distrito con historia y estabilidad reciente

La creación oficial del distrito de Santa Rosa de Loreto por parte del Congreso peruano reforzó la presencia estatal en la zona y contribuyó a consolidar su integración administrativa. Esta medida también buscó mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y afianzar la institucionalidad en un punto estratégico de la Amazonía.

Con el tiempo, la situación parece haberse estabilizado y no se han registrado nuevos episodios relevantes de tensión. En ese contexto, los recientes resultados electorales se desarrollaron con normalidad en el distrito.

Se prevé que la ONPE entregue el resultado final al 100% en mayo

El cómputo oficial al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recién se daría a conocer en mayo, debido a la alta cantidad de actas electorales observadas que están ralentizando el escrutinio. Así lo advirtió el excanciller Javier González-Olaechea, quien señaló que el proceso se encuentra condicionado por un volumen considerable de impugnaciones pendientes de resolución antes de su incorporación definitiva.

En declaraciones a Canal N, el exministro detalló que “al día de hoy en la mañana, 4.632 impugnaciones ya se habían presentado”, reflejando la dimensión del proceso en marcha. Asimismo, indicó que este número podría seguir creciendo conforme avance la revisión de actas por parte de las organizaciones políticas involucradas.

González-Olaechea también explicó que las actas cuestionadas no se suman automáticamente al conteo general, ya que deben ser evaluadas previamente. “Hay un proceso, porque eso no se puede contabilizar”, afirmó el excanciller al describir los pasos que siguen las autoridades electorales para determinar la validez de cada observación.

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