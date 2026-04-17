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Antonio Rizola contó que Perú participará en inédito torneo internacional de vóley: se jugará a la par de la Copa América 2026

Al enfrentar dos competencias de manera simultánea, el técnico brasileño planea contar con una lista de al menos 40 deportistas nacionales

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El técnico brasileño armará una lista con 40 jugadoras en total. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

Antonio Rizola presentó su primera lista de convocadas para la selección peruana de vóley con miras a las próximas competencias. El técnico brasileño participó en un podcast donde reveló que la ‘bicolor’ no solo disputará la Copa América y las clasificatorias al Mundial y a los Juegos Olímpicos, sino que también sumará una competencia inédita.

Durante su intervención en el programa Somos Vóley de Latina TV, Rizola abordó el tema de las nuevas convocadas y declaró: “Estamos intentando conformar nuestros equipos y participar en otra competencia internacional para dar mayor experiencia internacional a nuestras atletas”.

Ante la consulta de los panelistas sobre esta competencia, el entrenador explicó que se trata de los Juegos Panamericanos Universitarios, que se desarrollarán en Lima. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como institución clasificada en la rama femenina, extendió la invitación para integrar el equipo.

“Se trata de una oportunidad importante. Estamos en contacto por los Juegos Panamericanos Universitarios, que serán en Lima. El equipo clasificado en la rama femenina fue la UPC, dirigido por Lorena Góngora. Tanto los dirigentes de la UPC como Lorena están conversando para reunir al mayor número posible de jugadoras de la selección nacional y así poder representar a la UPC y a Perú. La condición es favorable”, sostuvo Rizola.

El técnico valoró la posibilidad de afrontar una competencia inédita con el equipo nacional: “Estamos organizando todo y nos alegra esta posibilidad, porque muchas jugadoras que no tenían la oportunidad de jugar en la categoría mayor ahora podrán hacerlo”.

Antonio Rizola contó que Perú participará en inédito torneo internacional de vóley: se jugará a la par de la Copa América 2026.
Antonio Rizola contó que Perú participará en inédito torneo internacional de vóley: se jugará a la par de la Copa América 2026.

Detalles de los Juegos Panamericanos de Universidades

La selección peruana de vóley acompañará a la UPC en esta competencia, donde enfrentará a otras universidades del continente y a atletas que integran selecciones nacionales de sus respectivos países. Existe una restricción para la conformación del equipo.

Según Antonio Rizola, solo podrán participar las jugadoras nacidas entre 2001 y 2009, es decir, entre 17 y 25 años. “Lorena está elaborando una lista con este grupo de atletas, y nosotros la estamos apoyando para llevar el mejor equipo peruano posible”, indicó.

La competencia universitaria coincidirá en fechas con la Copa América de vóley, programada del 21 al 26 de julio en el país. Por ello, Rizola proyecta contar con hasta tres listas de convocadas, sumando un total de 40 deportistas nacionales.

Perú será sede de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026.
Perú será sede de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026.

El técnico brasileño destacó la importancia de participar en estos Juegos Panamericanos Universitarios y de trabajar de manera conjunta con la Federación Deportiva Universitaria del Perú para fortalecer el voleibol nacional y evitar que las atletas se vayan a otro países en búsqueda de una beca para estudiar.

“Para nosotros, como selección, como Perú y como voleibol, es fundamental trabajar junto con la FEDUP. El deporte universitario es importante para el país. Debemos crear alternativas para que las atletas no se vayan a Estados Unidos a estudiar, ya que cada año perdemos cinco o seis jugadoras por esa razón, porque aquí no se ofrecen oportunidades de estudio suficientes. Necesitamos el apoyo de las universidades, como lo está haciendo la UPC y también otras instituciones como la San Martín y todas las que están involucradas en el voleibol. Este apoyo y la unión con ellas son muy importantes”, concluyó.

Primera lista de convocadas de Rizola

- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Camila Pineda (Deportivo Soan)

- Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Regatas Lima)

- Kiara Montes (Regatas Lima)

- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Nicole Johansson (Regatas Lima)

- Ingrid Herrada (Olva Latino)

- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

- María José Rojas (Atlético Atenea)

- Saskya Silvano (Atlético Atenea)

- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)

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