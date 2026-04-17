Perú

Alerta naranja por activación de quebradas y huaicos en varias regiones del Perú por lluvias intensas

Un aviso oficial emitido por el Senamhi y el COEN establece la vigencia de medidas preventivas ante deslizamientos y crecidas súbitas de ríos en zonas con alta exposición a lluvias intensas en el país

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Las ciudades de Piura y Tumbes reportan aniegos y activación de quebradas por precipitaciones superiores a los registros habituales.
Las ciudades de Piura y Tumbes reportan aniegos y activación de quebradas por precipitaciones superiores a los registros habituales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) han declarado la alerta naranja por la potencial activación de quebradas y huaicos en numerosos distritos de la sierra y selva peruana, una medida que refleja la magnitud del riesgo por lluvias intensas previstas para el intervalo comprendido entre las 13:00 horas del 16 de abril y las 13:00 horas del 17 de abril de 2026.

La advertencia implica la vigilancia y preparación ante la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecidas de detritos y desplazamientos repentinos de lodo, fenómenos provocados por la acumulación de precipitaciones persistentes, según la información oficial contenida en el Boletín Informativo N° 104-2026-INDECI/COEN.

De acuerdo con el comunicado oficial, la activación de quebradas es consecuencia tanto de las lluvias intensas de la última semana como de la inestabilidad geológica de los suelos, lo que incrementa la susceptibilidad a movimientos en masa y eleva la probabilidad de incidentes graves en zonas ya identificadas como de alto riesgo por las autoridades nacionales, según el último aviso publicado por Senamhi. Este tipo de alerta, de corto plazo y validez de 24 horas, busca prevenir daños e insta a la ciudadanía a mantener la atención en los canales oficiales para recibir instrucciones y reportes en tiempo real.

Boletín informativo con un mapa de Perú y una tabla que detalla departamentos y provincias en alerta por activación de quebradas y huaicos. Logos de COEN y Senamhi visibles
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y Senamhi emiten alerta naranja por la potencial activación de quebradas y huaicos en la sierra y selva peruana del 16 al 17 de abril de 2026. (Foto: X / COEN)

Estas son las zonas en riesgo naranja por activación de quebradas

El peligro naranja, según el boletín del COEN, involucra a múltiples provincias de las regiones Piura, Amazonas, Cajamarca, Huánuco, La Libertad y San Martín, donde la exposición a desplazamientos peligrosos de masa y crecidas súbitas es mayor. El aviso identifica de forma detallada los distritos con vigilancia reforzada: en Piura se encuentran Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana; en Amazonas, Bongará, Chachapoyas y Luya; en Cajamarca, Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Hualgayoc, Jaén y San Ignacio.

Para la región de Huánuco, los sectores afectados corresponden a Leoncio Prado y Marañón; en La Libertad, los distritos señalados como críticos son Bolívar, Otuzco y Sánchez Carrión; y en San Martín, Mariscal Cáceres aparece bajo atención prioritaria. De acuerdo con los criterios técnicos de Senamhi, la combinación de lluvias recientes y la topografía inestable aumenta la posibilidad de que se produzcan movimientos de tierra que pongan en riesgo a la población.

Amazonas en alerta por lluvias intensas que han provocado el desborde del río y la activación de quebradas.
Amazonas en alerta por lluvias intensas que han provocado el desborde del río y la activación de quebradas.

Qué zonas están en alerta amarilla por huaicos

El aviso difundido por COEN y Senamhi extiende la vigilancia a zonas clasificadas como de peligro amarillo, es decir, con riesgo moderado ante la posible activación de quebradas, principalmente en las regiones de Cusco, Lima, Madre de Dios y Ucayali. En estos territorios, la probabilidad de ocurrencia de flujos de lodo y crecidas repentinas es inferior al nivel naranja, aunque persiste la amenaza de incidentes localizados y daños menores.

Los distritos específicos bajo vigilancia en nivel amarillo comprenden Quispicanchi en Cusco, Huaura en Lima, Manu en Madre de Dios y Padre Abad en Ucayali. El monitoreo oficial evalúa los antecedentes de lluvia en estos lugares y su contexto geográfico para determinar potenciales afectaciones, según el último reporte de Senamhi.

¿Qué hacer ante la activación de quebradas y huaicos? Recomendaciones de Senamhi

La activación de quebradas, también conocida en el ámbito local como huaycos, se produce cuando las lluvias intensas y persistentes generan flujos de agua, lodo y piedra que descienden con rapidez por las cuencas y quebradas, afectando especialmente a las zonas aledañas a cauces menores. Este fenómeno representa un riesgo inmediato de daños a infraestructuras, viviendas y vías de comunicación, así como de lesiones y pérdidas humanas, de acuerdo con la definición técnica divulgada por Senamhi.

Alerta por activación de quebradas. (Foto: Andina)
Alerta por activación de quebradas. (Foto: Andina)

Durante la vigencia de la alerta naranja y amarilla, los organismos de emergencia recomiendan a la población de las áreas en riesgo alto y moderado: “Revisar procedimientos de emergencia. Evitar actividades en áreas expuestas al impacto de activación de quebradas. Recomendar proteger bienes y viviendas. Estar atentos a la información oficial y seguir instrucciones de las autoridades competentes”, según lo detallado de forma textual en el informe del Senamhi sobre el nivel naranja.

La normativa vigente establece que la alerta debe motivar una coordinación activa entre las instituciones locales de gestión de riesgos, los servicios de emergencia y la población. El objetivo es reducir las consecuencias de los movimientos en masa y garantizar una respuesta eficaz en caso de presentarse deslizamientos o crecidas de detritos. Se subraya el llamado a mantener canales de comunicación efectivos y acatar las directivas difundidas por COEN, Senamhi y otras entidades oficiales hasta que se declare el cese del aviso.

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