Perú

Alerta roja: Riesgo extremo de huaicos en Cajamarca, Piura y Puno por intensas lluvias, advierte Senamhi

El aviso meteorológico estará vigente entre el 11 y 12 de marzo y advierte posible activación de quebradas en varias provincias, lo que podría generar deslizamientos y afectaciones a poblaciones cercanas

Guardar
transporte interprovincial - huaicos -
transporte interprovincial - huaicos - buses

Las intensas lluvias que se registran en varias regiones del Perú continúan generando alertas por posibles emergencias naturales. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitieron un boletín de aviso de corto plazo en el que advierten sobre la posible activación de quebradas en diversas zonas del país, una situación que podría derivar en huaicos, deslizamientos y afectaciones a poblaciones cercanas.

De acuerdo con el Boletín Informativo N.° 069-2026-INDECI/COEN, la alerta se mantendrá vigente desde las 13:00 horas del 11 de marzo hasta las 13:00 horas del 12 de marzo de 2026. Durante ese periodo, varias provincias se encuentran bajo distintos niveles de peligro —extremo, fuerte y moderado— debido a la persistencia de precipitaciones que podrían incrementar el caudal de quebradas y provocar su activación repentina.

INDECI advierte peligro extremo de activación de quebradas en Cajamarca, Piura y Puno

huaico
huaico

Según el reporte oficial elaborado a partir de información del Senamhi, tres regiones presentan nivel de peligro extremo ante la posible activación de quebradas. Se trata de Cajamarca, Piura y Puno, donde varias provincias se encuentran en el nivel más alto de alerta debido a las lluvias acumuladas en los últimos días.

En Cajamarca, las provincias bajo este nivel de riesgo son Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. En Piura, el aviso alcanza a Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara. Mientras tanto, en Puno, las zonas con mayor exposición son Azángaro, Carabaya, Lampa, Melgar y Puno.

El boletín también identifica regiones con nivel de peligro fuerte, entre ellas Amazonas, Áncash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, San Martín y Tumbes. En estos departamentos, varias provincias podrían experimentar la activación de quebradas si continúan las precipitaciones intensas, lo que obligaría a las autoridades a activar medidas preventivas y monitoreo constante.

Por otro lado, el aviso señala nivel de peligro moderado en regiones como Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Ucayali, donde también existe la posibilidad de eventos asociados a lluvias, aunque con menor probabilidad que en las zonas de alerta extrema o fuerte.

Las autoridades del INDECI recomendaron a los gobiernos regionales y municipales mantener vigilancia permanente en las zonas cercanas a quebradas, así como coordinar con las oficinas de gestión del riesgo para adoptar medidas de prevención. Asimismo, exhortaron a la población a evitar permanecer o transitar por cauces secos, laderas inestables y zonas cercanas a quebradas, ya que podrían activarse de manera repentina durante las lluvias.

Qué hacer ante huaicos y aluviones: medidas clave para prevenir riesgos durante la temporada de lluvias

Las lluvias en la parte
Las lluvias en la parte alta activaron quebradas del volcán Misti, cuyos cauces descargaron directamente hacia zonas urbanas. Facebook: Mi querida Arequipa

Un aluvión es una corriente violenta de lodo que puede arrastrar rocas de gran tamaño y destruir todo a su paso, mientras que el huaico corresponde a un fenómeno de menor magnitud, aunque frecuente en varias cuencas hidrográficas del Perú durante la temporada de lluvias. Ambos eventos se originan generalmente por precipitaciones intensas que saturan el suelo y provocan el desprendimiento de material en quebradas y laderas.

Para reducir riesgos, las autoridades recomiendan que las familias se preparen antes de que ocurran estos fenómenos. Entre las principales medidas está informarse si en la zona donde viven se han registrado huaicos anteriormente y evitar construir o habitar áreas cercanas a quebradas o laderas inestables. También se aconseja elaborar un Plan Familiar de Emergencia, preparar una mochila para emergencias y una caja de reserva, además de coordinar con vecinos y autoridades locales para identificar rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión, que deben ubicarse en áreas altas.

En caso de emitirse una alerta o advertencia por huaicos o aluviones, se recomienda evitar cruzar quebradas, alejarse de zonas de riesgo y evacuar hacia lugares seguros previamente establecidos. Asimismo, es importante prestar atención a señales naturales que pueden anticipar el fenómeno, como el aumento repentino del caudal de agua, corrientes turbias o ruidos intensos provenientes de la quebrada. Tras un evento de este tipo, las autoridades sugieren mantenerse informado a través de fuentes oficiales, regresar a las viviendas solo cuando sea seguro y revisar el estado de las instalaciones básicas antes de volver a utilizarlas.

Temas Relacionados

Alerta rojaSenamhiCoenIndeciLluviasCajamarcaPiuraPunoHuaicosEl niño costeroperu-noticias

Más Noticias

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación: “Pedimos respeto y privacidad”

La actriz y el periodista comunicaron oficialmente el fin de su matrimonio. La pareja pidió comprensión y privacidad para afrontar este momento junto a sus hijos.

Katia Condos y Federico Salazar

José Balcázar se reunió con Richard Rojas, secretario de Perú Libre investigado por el caso “Dinámicos del Centro”

El dirigente y candidato a diputado por Perú Libre es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos, en un caso vinculado al financiamiento de la campaña presidencial del partido

José Balcázar se reunió con

Devuelven al Perú siete fragmentos textiles prehispánicos elaborados con algodón y fibra de camélido conservados Estados Unidos

Las piezas pertenecientes a las culturas Chancay y Nasca fueron entregadas voluntariamente por un ciudadano estadounidense al Consulado del Perú en Los Ángeles

Devuelven al Perú siete fragmentos

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Los ‘rimenses’ intentarán mantener la diferencia obtenida en el primer encuentro y así asegurar su clasificación a la fase de grupos del certamen de la Conmebol. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Carabobo EN

Jaime de la Pava deja de ser el entrenador del Sport Boys: crisis de malos resultados orilló su salida

Discutido durante las últimas semanas, el técnico colombiano jamás halló la fórmula para calar dentro de un plantel que le soltó la mano de manera unánime. Se marcha sin pena ni gloria del Callao

Jaime de la Pava deja
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar se reunió con

José Balcázar se reunió con Richard Rojas, secretario de Perú Libre investigado por el caso “Dinámicos del Centro”

Zamir Villaverde revela que se reunió con otros candidatos, incluidos Rafael López Aliaga, Norma Yarrow y Keiko Fujimori

Nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana propone ‘pichangas’ interbarrios, izamientos de bandera y usar IA para prevenir el crimen

Andrés Hurtado podría permanecer 18 meses más en cárcel: Fiscalía pide prolongar su prisión preventiva

Gobierno no acepta la renuncia del ministro de Salud, Luis Quiroz: “Estamos en una crisis compleja; él sigue trabajando”

ENTRETENIMIENTO

Katia Condos y Federico Salazar

Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación tras 30 años de relación: “Pedimos respeto y privacidad”

¿Quién es la joven que fue ampayada besando a Carlos Alcántara?: “Lo admiro desde niñita”

María Pía Copello confirma su regreso a la televisión: tendrá programa los sábados por América TV

Hijo de Abencia Meza rompe su silencio tras ser acusado de dejar a músico en UCI por brutal golpiza

Nicole Kidman revela su deseo de recorrer Machu Picchu y apuesta por un año de exploración personal

DEPORTES

Sporting Cristal vs Carabobo EN

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Jaime de la Pava deja de ser el entrenador del Sport Boys: crisis de malos resultados orilló su salida

Alianza Lima ya conoce quién será el árbitro principal de crucial partido ante Deportivo Garcilaso para mantener el liderato

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo HOY: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Canal confirmado de Sporting Cristal vs Carabobo HOY: dónde ver tv online del partido por vuelta de Copa Libertadores 2026