Alerta roja: Riesgo extremo de huaicos en Cajamarca, Piura y Puno por intensas lluvias, advierte Senamhi

Las intensas lluvias que se registran en varias regiones del Perú continúan generando alertas por posibles emergencias naturales. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitieron un boletín de aviso de corto plazo en el que advierten sobre la posible activación de quebradas en diversas zonas del país, una situación que podría derivar en huaicos, deslizamientos y afectaciones a poblaciones cercanas.

De acuerdo con el Boletín Informativo N.° 069-2026-INDECI/COEN, la alerta se mantendrá vigente desde las 13:00 horas del 11 de marzo hasta las 13:00 horas del 12 de marzo de 2026. Durante ese periodo, varias provincias se encuentran bajo distintos niveles de peligro —extremo, fuerte y moderado— debido a la persistencia de precipitaciones que podrían incrementar el caudal de quebradas y provocar su activación repentina.

INDECI advierte peligro extremo de activación de quebradas en Cajamarca, Piura y Puno

huaico

Según el reporte oficial elaborado a partir de información del Senamhi, tres regiones presentan nivel de peligro extremo ante la posible activación de quebradas. Se trata de Cajamarca, Piura y Puno, donde varias provincias se encuentran en el nivel más alto de alerta debido a las lluvias acumuladas en los últimos días.

En Cajamarca, las provincias bajo este nivel de riesgo son Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. En Piura, el aviso alcanza a Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara. Mientras tanto, en Puno, las zonas con mayor exposición son Azángaro, Carabaya, Lampa, Melgar y Puno.

El boletín también identifica regiones con nivel de peligro fuerte, entre ellas Amazonas, Áncash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, San Martín y Tumbes. En estos departamentos, varias provincias podrían experimentar la activación de quebradas si continúan las precipitaciones intensas, lo que obligaría a las autoridades a activar medidas preventivas y monitoreo constante.

Por otro lado, el aviso señala nivel de peligro moderado en regiones como Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Ucayali, donde también existe la posibilidad de eventos asociados a lluvias, aunque con menor probabilidad que en las zonas de alerta extrema o fuerte.

Las autoridades del INDECI recomendaron a los gobiernos regionales y municipales mantener vigilancia permanente en las zonas cercanas a quebradas, así como coordinar con las oficinas de gestión del riesgo para adoptar medidas de prevención. Asimismo, exhortaron a la población a evitar permanecer o transitar por cauces secos, laderas inestables y zonas cercanas a quebradas, ya que podrían activarse de manera repentina durante las lluvias.

Qué hacer ante huaicos y aluviones: medidas clave para prevenir riesgos durante la temporada de lluvias

Las lluvias en la parte alta activaron quebradas del volcán Misti, cuyos cauces descargaron directamente hacia zonas urbanas. Facebook: Mi querida Arequipa

Un aluvión es una corriente violenta de lodo que puede arrastrar rocas de gran tamaño y destruir todo a su paso, mientras que el huaico corresponde a un fenómeno de menor magnitud, aunque frecuente en varias cuencas hidrográficas del Perú durante la temporada de lluvias. Ambos eventos se originan generalmente por precipitaciones intensas que saturan el suelo y provocan el desprendimiento de material en quebradas y laderas.

Para reducir riesgos, las autoridades recomiendan que las familias se preparen antes de que ocurran estos fenómenos. Entre las principales medidas está informarse si en la zona donde viven se han registrado huaicos anteriormente y evitar construir o habitar áreas cercanas a quebradas o laderas inestables. También se aconseja elaborar un Plan Familiar de Emergencia, preparar una mochila para emergencias y una caja de reserva, además de coordinar con vecinos y autoridades locales para identificar rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión, que deben ubicarse en áreas altas.

En caso de emitirse una alerta o advertencia por huaicos o aluviones, se recomienda evitar cruzar quebradas, alejarse de zonas de riesgo y evacuar hacia lugares seguros previamente establecidos. Asimismo, es importante prestar atención a señales naturales que pueden anticipar el fenómeno, como el aumento repentino del caudal de agua, corrientes turbias o ruidos intensos provenientes de la quebrada. Tras un evento de este tipo, las autoridades sugieren mantenerse informado a través de fuentes oficiales, regresar a las viviendas solo cuando sea seguro y revisar el estado de las instalaciones básicas antes de volver a utilizarlas.