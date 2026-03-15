Alerta por huaicos en Lima y nueve regiones: estas son las provincias con mayor riesgo según Indeci

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el riesgo de activación de quebradas y huaicos en diversas regiones del país debido a las lluvias intensas previstas para las próximas horas. Según el aviso de corto plazo emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), varias provincias de la selva y sierra norte se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica probabilidad de eventos fuertes hasta el domingo 16 de marzo a la 1:00 p. m.

El boletín señala que los fenómenos podrían presentarse especialmente en zonas con suelos saturados por las precipitaciones registradas en los últimos días. Las autoridades advierten que estos eventos pueden generar huaicos, deslizamientos y crecidas de lodo, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y evitar transitar por zonas de riesgo.

Regiones y provincias en alerta por activación de quebradas

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De acuerdo con el aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, las alertas se distribuyen en dos niveles de riesgo: naranja (fuerte) y amarillo (moderado).

Nivel naranja: posibilidad fuerte de activación de quebradas

Región Amazonas

Bongará

Chachapoyas

Luya

Rodríguez de Mendoza

Utcubamba

Región Cajamarca

Cajamarca

Chota

Contumazá

Cutervo

Jaén

San Ignacio

San Miguel

San Pablo

Región Huánuco

Leoncio Prado

Puerto Inca

Región San Martín

Moyobamba

Rioja

En estas zonas existe mayor probabilidad de huaicos o flujos de lodo, especialmente en quebradas activas o cercanas a zonas montañosas.

Nivel amarillo: posibilidad moderada

Región Áncash

Bolognesi

Recuay

Región La Libertad

Gran Chimú

Región Lambayeque

Lambayeque

Región Lima

Yauyos

Región Piura

Huancabamba

Región Ucayali

Coronel Portillo

Padre Abad

En estos casos el riesgo es moderado, aunque las autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles deslizamientos o crecidas repentinas de quebradas.

Qué significa la alerta y qué recomiendan las autoridades

Ministerio de Salud recomienda hervir el agua y extremar higiene por riesgo de EDA tras lluvias intensas. (Infobae Perú/Agencia Andina)

El aviso meteorológico explica que la activación de quebradas se produce cuando las lluvias intensas saturan el suelo, provocando que grandes volúmenes de agua arrastren tierra, piedras y sedimentos cuesta abajo.

El Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó a la población:

Evitar permanecer o circular cerca de quebradas activas y laderas inestables .

No cruzar ríos o zonas inundadas durante lluvias intensas.

Identificar rutas de evacuación y zonas seguras en caso de huaicos.

Mantenerse informados a través de los reportes oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y autoridades locales.

El aviso tiene vigencia desde el 15 de marzo a la 1:00 p. m. hasta el 16 de marzo a la misma hora, periodo en el que se espera que las precipitaciones continúen en diversas zonas de la sierra y selva del país.

Las autoridades de gestión del riesgo señalaron que continuarán monitoreando la evolución de las lluvias y no descartan ampliar o actualizar la alerta si las condiciones meteorológicas se intensifican.

Alerta amarilla por incremento de vientos en la selva

Composición: Infobae Perú

El Senamhi también emitió el aviso meteorológico N.° 090 para advertir sobre el incremento de la velocidad del viento en la selva peruana, fenómeno que se presentará desde las 00:00 del lunes 16 de marzo hasta las 23:59 del martes 17 de marzo, con una duración aproximada de 47 horas. Durante este periodo se esperan vientos de ligera a moderada intensidad, con ráfagas que podrían acercarse a los 50 km/h, además de la posible presencia de chubascos aislados en algunas zonas.

Las regiones incluidas en la alerta amarilla son Cusco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali. Según el pronóstico del organismo meteorológico, el lunes 16 la selva central podría superar los 35 km/h y la selva sur registrar ráfagas cercanas a los 40 km/h, mientras que el martes 17 la selva norte alcanzaría velocidades superiores a 35 km/h, la selva central más de 38 km/h y la selva sur mantendría valores alrededor de 40 km/h. Este nivel de alerta indica la posibilidad de fenómenos potencialmente peligrosos que, aunque habituales en la Amazonía, podrían generar riesgos para la población y la infraestructura local si no se toman precauciones.