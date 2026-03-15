Perú

Alerta por huaicos en Lima y nueve regiones: estas son las provincias con mayor riesgo según Indeci

El aviso de corto plazo advierte posibles flujos de lodo y deslizamientos por lluvias intensas hasta el 16 de marzo, con alerta naranja en zonas de Amazonas, Cajamarca, Huánuco y San Martín

Guardar
huaico
huaico

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el riesgo de activación de quebradas y huaicos en diversas regiones del país debido a las lluvias intensas previstas para las próximas horas. Según el aviso de corto plazo emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), varias provincias de la selva y sierra norte se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica probabilidad de eventos fuertes hasta el domingo 16 de marzo a la 1:00 p. m.

El boletín señala que los fenómenos podrían presentarse especialmente en zonas con suelos saturados por las precipitaciones registradas en los últimos días. Las autoridades advierten que estos eventos pueden generar huaicos, deslizamientos y crecidas de lodo, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y evitar transitar por zonas de riesgo.

Regiones y provincias en alerta por activación de quebradas

huaico
huaico

De acuerdo con el aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, las alertas se distribuyen en dos niveles de riesgo: naranja (fuerte) y amarillo (moderado).

Nivel naranja: posibilidad fuerte de activación de quebradas

Región Amazonas

  • Bongará
  • Chachapoyas
  • Luya
  • Rodríguez de Mendoza
  • Utcubamba

Región Cajamarca

  • Cajamarca
  • Chota
  • Contumazá
  • Cutervo
  • Jaén
  • San Ignacio
  • San Miguel
  • San Pablo

Región Huánuco

  • Leoncio Prado
  • Puerto Inca

Región San Martín

  • Moyobamba
  • Rioja

En estas zonas existe mayor probabilidad de huaicos o flujos de lodo, especialmente en quebradas activas o cercanas a zonas montañosas.

Nivel amarillo: posibilidad moderada

Región Áncash

  • Bolognesi
  • Recuay

Región La Libertad

  • Gran Chimú

Región Lambayeque

  • Lambayeque

Región Lima

  • Yauyos

Región Piura

  • Huancabamba

Región Ucayali

  • Coronel Portillo
  • Padre Abad

En estos casos el riesgo es moderado, aunque las autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles deslizamientos o crecidas repentinas de quebradas.

Qué significa la alerta y qué recomiendan las autoridades

Ministerio de Salud recomienda hervir
Ministerio de Salud recomienda hervir el agua y extremar higiene por riesgo de EDA tras lluvias intensas. (Infobae Perú/Agencia Andina)

El aviso meteorológico explica que la activación de quebradas se produce cuando las lluvias intensas saturan el suelo, provocando que grandes volúmenes de agua arrastren tierra, piedras y sedimentos cuesta abajo.

El Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó a la población:

  • Evitar permanecer o circular cerca de quebradas activas y laderas inestables.
  • No cruzar ríos o zonas inundadas durante lluvias intensas.
  • Identificar rutas de evacuación y zonas seguras en caso de huaicos.
  • Mantenerse informados a través de los reportes oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y autoridades locales.

El aviso tiene vigencia desde el 15 de marzo a la 1:00 p. m. hasta el 16 de marzo a la misma hora, periodo en el que se espera que las precipitaciones continúen en diversas zonas de la sierra y selva del país.

Las autoridades de gestión del riesgo señalaron que continuarán monitoreando la evolución de las lluvias y no descartan ampliar o actualizar la alerta si las condiciones meteorológicas se intensifican.

Alerta amarilla por incremento de vientos en la selva

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El Senamhi también emitió el aviso meteorológico N.° 090 para advertir sobre el incremento de la velocidad del viento en la selva peruana, fenómeno que se presentará desde las 00:00 del lunes 16 de marzo hasta las 23:59 del martes 17 de marzo, con una duración aproximada de 47 horas. Durante este periodo se esperan vientos de ligera a moderada intensidad, con ráfagas que podrían acercarse a los 50 km/h, además de la posible presencia de chubascos aislados en algunas zonas.

Las regiones incluidas en la alerta amarilla son Cusco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali. Según el pronóstico del organismo meteorológico, el lunes 16 la selva central podría superar los 35 km/h y la selva sur registrar ráfagas cercanas a los 40 km/h, mientras que el martes 17 la selva norte alcanzaría velocidades superiores a 35 km/h, la selva central más de 38 km/h y la selva sur mantendría valores alrededor de 40 km/h. Este nivel de alerta indica la posibilidad de fenómenos potencialmente peligrosos que, aunque habituales en la Amazonía, podrían generar riesgos para la población y la infraestructura local si no se toman precauciones.

Temas Relacionados

HuaicosLluviasIndeciSenamhiperu-noticias

Más Noticias

Presidencia extiende sus condolencias por muerte de Napoleón Becerra, tras críticas por silencio y falta de ayuda

El pronunciamiento oficial llegó tras varias horas de confirmarse la lamentable noticia. El candidato presidencial por el PTE-Perú, perdió la vida a los 61 años en un accidente de tránsito ocurrido en la región de Ayacucho

Presidencia extiende sus condolencias por

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Cremas’ y ‘celestes’ intentan dejar atrás los resultados recientes en la segunda fase y avanzar a las semifinales del campeonato. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Regatas Lima EN

‘Golden’ de HUNTR/X continúa a la cabeza de las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Perú

La industria del K-Pop genera ganancias de miles de millones de dólares para Corea del Sur y ha empujado las exportaciones televisivas y musicales

‘Golden’ de HUNTR/X continúa a

San Martín vs Circolo 3-1: resumen del triunfo ‘santo’ por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

El elenco dirigido por Guilherme Schmitz sufrió más de la cuenta para imponerse ante su rival de turno que, luchó de principio a fin. La revancha será el próximo sábado 21 de marzo

San Martín vs Circolo 3-1:

Se acabó el teletrabajo: Gobierno ordena regreso obligatorio a oficinas tras restablecimiento del GNV en grifos

El Ejecutivo dispuso el fin del esquema remoto y convocó a trabajadores públicos y privados a retomar la presencialidad. Las entidades deberán adaptar sus operaciones a la nueva directiva desde el lunes 16 de marzo

Se acabó el teletrabajo: Gobierno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidencia extiende sus condolencias por

Presidencia extiende sus condolencias por muerte de Napoleón Becerra, tras críticas por silencio y falta de ayuda

Napoleón Becerra: fallece candidato presidencial en accidente de tránsito cuando se dirigía a Ayacucho

Quién era Napoleón Becerra, el candidato presidencial fallecido en un accidentre de tránsito, y cuáles eran sus propuestas para el Perú

Muerte de Napoleón Becerra causaría el retiro de la plancha presidencial de su partido de las Elecciones 2026

José María Balcázar anunció un nuevo crédito suplementario desde Tumbes: “Estamos dando fondos para destabrar obras paralizadas”

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano critica a Christian

Tilsa Lozano critica a Christian Cueva tras polémica transmisión con Pamela Franco: “El menos indicado para hablar de buen padre”

Shirley Arica admite “química” con Carlos Alcántara: “Me encantan los mayores”

Magaly Medina critica a Maju Mantilla por asegurar que ya no hablará de su vida privada: “No te la des de moralista”

Estela Redhead, productora de Al Fondo Hay Sitio, defiende la continuidad de la serie y responde a las críticas David Almandoz

“Mostrarnos vulnerables es un acto de valentía”: Gagu, la joven que dejó la ingeniería para buscar su lugar en la música pop

DEPORTES

Universitario vs Regatas Lima EN

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

San Martín vs Circolo 3-1: resumen del triunfo ‘santo’ por cuartos de final ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Preocupación en Ecuador: dos jugadores se lesionaron y podrían quedar fuera de la convocatoria de Sebastián Beccacece

Oliver Sonne marcó su primer golazo con Sparta Praga: su equipo aplastó a rival y sigue líder en la liga checa

Exárbitro FIFA sostiene que el golazo de Paolo Guerrero a Deportivo Garcilaso fue legítimo: “No hay falta”