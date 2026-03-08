Alerta roja por activación de quebradas y huaicos en estas regiones: lluvias acumuladas elevan el peligro

transporte interprovincial - huaicos - buses

La emisión de una alerta roja por la activación de quebradas y huaicos en diversas regiones del país marca una etapa crítica en la respuesta ante las intensas lluvias registradas durante los primeros días de marzo de 2026, con especial riesgo para comunidades de la sierra y la selva.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el aviso se mantendrá vigente desde las 13:00 horas del 7 de marzo hasta las 13:00 horas del 8 de marzo de 2026, periodo en el que se prevé la mayor probabilidad de incidentes asociados a estos peligros naturales, como flujos de lodo y crecidas súbitas. Las autoridades advierten que la situación exige máxima cautela, debido a la susceptibilidad a movimientos en masa tras la acumulación de precipitaciones durante la semana previa y la alta inestabilidad de determinadas áreas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), dependencia de INDECI, respalda su medida en la información meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que califica el peligro como “de severidad extrema” para varias jurisdicciones, afectando tanto a la infraestructura urbana como al entorno rural. Entre las principales recomendaciones figuran la revisión inmediata de los planes de emergencia locales y la protección de bienes, viviendas y personas ubicadas cerca de quebradas, cuencas pequeñas o zonas proclives a deslizamientos.

Durante la vigencia del aviso, el riesgo de activación repentina de quebradas es alto, comprendiendo fenómenos como flujos de detritos, crecidas de lodo y movimientos en masa rápidos. De acuerdo con Senamhi, el escenario responde a la combinación de lluvias acumuladas en los siete días anteriores y precipitaciones intensas más recientes, creando un cuadro de vulnerabilidad para decenas de ciudades y comunidades rurales.

17 provincias bajo alerta roja por huaicos

Las provincias más gravemente impactadas por la alerta roja incluyen nueve en el provincias de Cusco: Acomayo, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro y Urubamba. En Puno, la alerta máxima cubre las provincias de Azángaro, Chucuito, Lampa, Melgar y Yunguyo. Según el boletín N.º 065-2026-INDECI/COEN, estos territorios reúnen condiciones geológicas y antecedentes hídricos que incrementan el riesgo, así como una mayor densidad de quebradas activas.

El mapa de emergencia destaca que las zonas bajo alerta roja suelen registrar movimientos en masa con mayor frecuencia, como lo evidencia la reciente acumulación de lluvias y la configuración de pendientes inestables. Las autoridades regionales cuentan con la instrucción de activar procedimientos de respuesta inmediata, priorizando la protección de la población y la infraestructura crítica, como caminos, colegios y centros de salud.

Más de 40 provincias con alerta naranja y amarilla

El análisis oficial amplía la advertencia a provincias sujetas a alerta naranja y alerta amarilla, donde la probabilidad de nuevas activaciones de quebradas es moderada o baja, pero todavía significativa. La alerta naranja abarca regiones del norte y centro, incluyendo provincias de Amazonas como Chachapoyas y Luya; de áncash, entre ellas Huaraz, Carhuaz, Pomabamba y Yungay; y de Cajamarca, como Celendín, San Pablo y Cajabamba. También se reporta peligro intermedio en Bolívar, Otuzco y Santiago de Chuco en La Libertad; Cajatambo y Oyón en Lima; y Manu en Madre de Dios.

En el tercer nivel de advertencia, señalado por la alerta amarilla, se agrupan provincias con menor susceptibilidad, entre ellas importantes jurisdicciones de Apurímac (Abancay, Andahuaylas), Ayacucho (Huanca Sancos, Sucre, Víctor Fajardo), Huánuco (Huamalíes, Lauricocha, Marañón), Junín (Chanchamayo, Tarma), Lambayeque, Piura y Ucayali, entre otras. El monitoreo permanente de estas áreas continuará hasta que remitan las condiciones meteorológicas que favorecen la activación de quebradas.

Recomendaciones para población en riesgo

Las autoridades subrayan que la activación de quebradas representa “peligro de severidad extrema” para la vida y el patrimonio en zonas expuestas. Por ello, instan a la ciudadanía a aplicar acciones preventivas inmediatas: revisar los procedimientos de emergencia previamente definidos, reprogramar actividades cerca de quebradas o laderas inestables y proteger viviendas frente a posibles flujos de lodo.

El INDECI y el Senamhi recomiendan a la población estar atentos a los comunicados oficiales y seguir estrictamente las instrucciones emitidas en tiempo real por las autoridades locales y nacionales. Entre las acciones sugeridas se incluye identificar rutas de evacuación, mantenerse alejados de riberas de ríos y quebradas, asegurar techos y desagües, y resguardar a poblaciones vulnerables como niños, personas mayores y personas con discapacidad.

De persistir las lluvias, los equipos de respuesta de defensa civil están preparados para ejecutar evacuaciones preventivas y brindar apoyo logístico en las zonas más afectadas. Las autoridades destacan que la coordinación entre municipios, centros de salud y escuelas es fundamental durante este periodo.

Senamhi aconseja además no confiar en señales visuales tardías de movimiento de lodo o crecidas, ya que las activaciones pueden ser sumamente rápidas. La gestión del riesgo incluye la vigilancia de los reportes meteorológicos actualizados durante todo el aviso y la comunicación constante con las plataformas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.